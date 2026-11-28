178,4 g/t Gold über 2,7 Meter und 14 aktive Bohrgeräte: Sunday Creek gewinnt an Dynamik. Die erste Mineralressourcenschätzung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.

Empfehlung durch Dritte (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Wiedergabe eines von einem Dritten erstellten Werbeartikels · Ursprünglicher Autor: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 28. November 2026, 11:00 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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bei Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) geht es zunehmend um die Dimension des zu 100 % unternehmenseigenen australischen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek. Drei Meldungen vom 7. Oktober, 15. Oktober und 10. November 2026 verbinden hochgradige Bohrergebnisse, den Ausbau der Exploration unter Tage und die Perspektive einer heimischen Antimonverarbeitung.

Golden Dyke: Engmaschige Bohrungen liefern hohe Gehalte

Am 7. Oktober veröffentlichte Southern Cross Gold Ergebnisse von fünf Verdichtungsbohrungen aus einem rund 300 mal 500 Meter großen Bereich 280 bis 750 Meter unterhalb der Geländeoberfläche. SDDSC225 lieferte ab 662,3 Metern Bohrlochtiefe 178,4 g/t Gold über 2,7 Meter (178,6 g/t Goldäquivalent). SDDSC218 erreichte ab 537,9 Metern 49,8 g/t Gold über 6,8 Meter (50,1 g/t Goldäquivalent), SDDSC221 zudem 198,9 g/t Gold über einen Meter.

Die engmaschigeren Bohrungen stützen die Kontinuität hochgradiger Gangbereiche. Vier zuvor nicht im Explorationsziel berücksichtigte Gangsysteme erweitern Golden Dyke um 30 bis 50 Meter nach Westen in Richtung Christina.

Auch Antimon fällt auf: SDDSC218 ergab 8,9 % Antimon und 27,7 g/t Gold über 2,2 Meter. Im untersuchten Block konzentriert sich Antimon stärker im oberen Bereich, Gold dominiert in der Tiefe.

Untertagebohrungen eröffnen eine neue Phase

Mit dem Beginn der Untertagebohrungen erfüllt der Explorationsstollen Private Jenkin einen zentralen vorgesehenen Zweck. Am 10. November meldete Southern Cross Gold den Einsatz von zwei untertägigen Diamantbohrgeräten. Zusammen mit zwölf Geräten an der Oberfläche waren damit 14 Bohrgeräte aktiv. Nur rund fünf Monate nach der ersten Sprengung am Stollenportal war dieser Schritt erreicht. Zwei zusätzliche Geräte waren für November vorgesehen, acht weitere für Februar 2027.

Die goldene Leiter soll genauer vermessen werden

Sunday Creek liegt rund 60 Kilometer nördlich von Melbourne im Bundesstaat Victoria. Die Gold- und Antimonmineralisierung tritt in quer zur steil einfallenden Wirtsstruktur verlaufenden Gängen auf. Anschaulich bezeichnet das Unternehmen dieses Modell als goldene Leiter. Für eine spätere Ressourcenberechnung sind die Abstände zwischen diesen Gängen, ihre räumliche Kontinuität sowie die Verteilung der Gehalte wesentlich.

Der Nutzen der neuen Bohrkapazität liegt daher sowohl in der Untersuchung bislang nicht ausreichend erfasster Bereiche als auch in der besseren Abgrenzung bekannter Strukturen. Mit der ersten Mineralressourcenschätzung und wirtschaftlichen Studien, die das Management für das erste Halbjahr 2027 anstrebt, steht ein wichtiger möglicher Meilenstein bevor.

Antimon: Vom Konzentrat zum Metall

Gold dominiert nach Unternehmensangaben den rechnerischen Metallwert des Projekts. Antimon eröffnet jedoch eine zusätzliche Perspektive: Das Metall wird unter anderem für Flammschutzmittel, Batterien und industrielle Spezialanwendungen benötigt. Eine eigene Verarbeitungskapazität könnte Australien helfen, einen größeren Teil der Wertschöpfung im Land zu halten. Bislang wird in Victoria gewonnenes Antimonkonzentrat laut Unternehmensmeldung zur Verarbeitung ins Ausland verschifft. Für Sunday Creek wäre eine lokale Anlage eine mögliche spätere Absatzoption.

Am 15. Oktober begrüßte in diesem Zusammenhang Southern Cross Gold die Ankündigung der Labor-Partei in Victoria, 20 Millionen AUD für eine Antimonverarbeitungsanlage im Norden des Bundesstaates bereitzustellen. Vorgesehen ist eine Anlage, die australischen Produzenten offenstehen und bis zu 5.000 Tonnen Antimonmetall jährlich herstellen könnte. Hierbei handelt es sich jedoch ausdrücklich um ein Wahlversprechen, dessen Umsetzung zusätzlich von künftigen Finanzierungsvereinbarungen abhängt.

Fazit: Southern Cross Gold vor wichtigen Meilensteinen

Die hochgradigen Verdichtungsbohrungen stützen das geologische Modell bei Golden Dyke. Mit dem Beginn der Untertagebohrungen schafft Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) zusätzliche Voraussetzungen für dessen Überprüfung und Erweiterung. Gleichzeitig könnte eine australische Antimonverarbeitung den strategischen Wert des Projekts erhöhen.

Die erste Ressourcenschätzung und die angekündigten wirtschaftlichen Studien sind daher die nächsten zentralen Meilensteine. Sie sollen eine fundiertere Beurteilung des geologischen Potenzials und der möglichen Wirtschaftlichkeit ermöglichen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Informationsstand

Redaktionsstand: 26. November 2026. Primärquellen: Southern Cross Gold Consolidated Ltd., Pressemitteilungen vom 07.10.2026 (Infill Drilling Lifts Golden Dyke Grades), 15.10.2026 (Antimony Processing Election Commitment and Decision on Advancing Antimony Grant) und 10.11.2026 (Underground Drilling at Sunday Creek). Die Darstellung bezieht sich auf die dort gemeldeten Projektstände. Unternehmensquellen und redaktionelle Einordnung sind zu unterscheiden. Die publizierten Zahlen wurden im Rahmen des redaktionellen Quellenvergleichs überprüft, soweit zugänglich; die AuEq-Formel und der prozentuale Geräteausbau wurden rechnerisch nachvollzogen. SRC hat keine eigene Vor-Ort-Prüfung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Vollständige technische Anhänge wurden nicht unabhängig geprüft. Eine laufende Aktualisierung wird nicht zugesagt; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt. Ergänzende Unternehmensquelle: https://www.southerncrossgold.com/investor/media. Weitere Quellen: Unternehmensmeldung vom 10.11.2026: https://www.tmxnewsfile.com/release/323247/Southern-Cross-Gold-Starts-Underground-Drilling-at-Sunday-Creek-14-Rigs-Now-Operating-Ramping-to-24; Projektinformation zum Lizenzantrag: https://www.southerncrossgoldcommunity.com.au/licences/mining-licence-application (Prüfstand: 26.11.2026).

Technische Angaben, Qualified Person und Competent Person

Kenneth Bush, Head of Exploration, wird in der Unternehmensmeldung vom 15. Oktober 2026 als Qualified Person gemäß NI 43-101 und Competent Person gemäß JORC Code 2012 genannt. Für die technischen Angaben gelten die jeweiligen Qualifikationserklärungen der Originalmeldungen. Laut Unternehmensmeldung vom 15. Oktober 2026 hielt er weniger als 1 % der Unternehmensaktien. Er ist nicht unabhängig. Die Prüfung der Originalmeldungen stellt keine Prüfung oder Freigabe des SRC-Artikels dar. Explorationsresultate sind keine Mineralressourcen oder Mineralreserven und belegen keine wirtschaftliche Abbaubarkeit. Aussagen zu künftigen Studien stellen keine bestätigten Studienergebnisse dar. Die Goldäquivalente der Meldung vom 07.10.2026 basieren auf AuEq (g/t) = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%), unter Annahme von 2.500 USD je Unze Gold, 19.000 USD je Tonne Antimon und Gewinnungsraten von 91 % beziehungsweise 92 % aus Costerfield. Diese Annahmen sind keine nachgewiesenen betrieblichen Ausbringungsraten für Sunday Creek. Das Explorationsziel ist konzeptionell und keine Mineralressource.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken

Bohrgeräteausbau, Ressourcenberechnung, Studien, mögliche Verarbeitungskapazitäten und Fördermittel sind teilweise zukunftsgerichtet. Die tatsächliche Entwicklung kann durch geologische, metallurgische, technische, politische, regulatorische, ökologische und finanzielle Faktoren erheblich abweichen. Das Wahlversprechen ist keine verbindliche Projektfinanzierung. Metallpreise, Wechselkurse, Kapitalbedarf und Verwässerung können die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflussen. Ein Totalverlust ist möglich. Es besteht keine Gewissheit, dass die geplanten Bohrprogramme, die erste Mineralressourcenschätzung oder die wirtschaftlichen Studien fristgerecht abgeschlossen werden.

Regulatorische Einordnung

Die Offenlegung orientiert sich, soweit einschlägig, an Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, §§ 85 und 86 WpHG sowie Section 52(2) des Securities Act von British Columbia und BC Notice 51-703. Eine Anzeige nach § 86 WpHG wird nicht behauptet; eine gegebenenfalls bestehende Anzeigepflicht bleibt unberührt. BaFin und BCSC haben diesen Beitrag nicht geprüft oder gebilligt. Leser sollten eigene Recherchen durchführen und bei Bedarf unabhängigen fachlichen Rat einholen.

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