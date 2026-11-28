Gold verlor binnen einer Woche mehr als 9 %, Indien und Chinas Notenbank kauften weiter zu. Derweil meldete Equinox Rekordumsatz, Newcore beantragt die Abbaulizenz und Osisko baut Cariboo.

ANZEIGE/WERBUNG – Entgeltliche Marketingmitteilung zu Equinox Gold Corp., Newcore Gold Ltd. und Osisko Gold Group Inc. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die mit den Emittenten entgeltliche IR-Verträge unterhält und die JS Research GmbH erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 28. November 2026, 8:30 Uhr Europe/Berlin

+++ Gold zwischen Zwangsverkäufen und Käufen aus Asien! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach einem Wochenverlust von mehr als 9 % und dem tiefsten Stand seit über einem Jahr hat sich der Goldpreis am 23. November kräftig erholt: Spot-Gold stieg um 3,5 % auf rund 3.655 US-Dollar je Unze. Ausgelöst hatte den Einbruch der Ausverkauf bei KI-Aktien, denn viele Anleger verkauften Gold, um Nachschussforderungen zu bedienen. Zugleich nahmen die Märkte Erwartungen an kräftige Zinserhöhungen der US-Notenbank zurück, preisen für Dezember aber weiterhin mit rund 93 % Wahrscheinlichkeit eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ein. 1,2

Langfristig orientierte Käufer nutzen die Schwäche dagegen. Nach Angaben des World Gold Council (WGC) verzeichneten chinesische Gold-ETFs im Oktober den vierten Monat in Folge Zuflüsse, ihre Bestände erreichten mit 310 Tonnen einen Rekord zum Monatsende. Die chinesische Notenbank kaufte im Oktober 26 Tonnen Gold, so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Seit Anfang November fließt bei den chinesischen ETFs allerdings wieder Geld ab.3 In Indien flossen im Oktober den fünften Monat in Folge Gelder in Gold-ETFs, umgerechnet rund 364 Millionen US-Dollar. Im ersten Novemberdrittel kamen nach Schätzung des WGC weitere rund 262 Millionen US-Dollar hinzu.4

Hinzu kommt die US-Haushaltspolitik: Die Schuldenobergrenze von 41,1 Billionen US-Dollar dürfte…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters/Kitco: Gold rises as bargain hunters step in after steep weekly drop, 23. November 2026.

2. Trading Economics: Gold Rises as Fed Rate Hike Bets Ease, 23. November 2026.

3. World Gold Council: China gold market update: Robust demand in October, 17. November 2026.

4. Kitco News: India’s gold demand boosted by lower prices in October, with jewelry, ETFs, and imports strong – WGC’s Chacko, 17. November 2026. Wiedergabe von Angaben des World Gold Council.

5. The New York Times/The Philadelphia Inquirer: The U.S. could hit its debt limit by February, 18. November 2026. Wiedergabe von Projektionen des Bipartisan Policy Center.

6. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold Reports Q3 Results; Transformational Combination Begins to Deliver, 9. November 2026.

7. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold Declares Quarterly Dividend, 9. November 2026.

8. Newcore Gold Ltd.: Enchi Gold Project, abgerufen am 24. November 2026. Ressourcenschätzung mit Stichtag 6. Oktober 2025.

9. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Announces Robust Pre-Feasibility Study for the Enchi Gold Project, Ghana, 24. Juni 2026.

10. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Announces Submission of Mining Lease Application for the Enchi Gold Project, Ghana, 19. November 2026.

11. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Appoints Wen Hou to Board of Directors, 19. November 2026.

12. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Reports Third Quarter 2026 Results, 12. November 2026.

13. Osisko Development Corp./SEC: Osisko Development Launches Fully-Funded 70,000-Meter Exploration Drilling Campaign at the Cariboo Gold Project, 8. Dezember 2025. Angabe der Reserven aus der Machbarkeitsstudie 2025; Osisko Development firmiert heute als Osisko Gold Group.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Goldmarkt im Oktober und November 2026. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: Reuters vom 23. November 2026 und World Gold Council vom 17. November 2026.

Abbildungen 2, 4 und 7: Logos der Equinox Gold Corp., der Newcore Gold Ltd. und der Osisko Gold Group Inc. Rechteinhaber sind die jeweiligen Unternehmen.

Abbildung 3: Produktion und Kosten je Mine im dritten Quartal 2026. Quelle und Rechteinhaber: Equinox Gold Corp., Quartalsbericht vom 9. November 2026.

Abbildungen 5 und 6: Lage und Potenzial des Projekts Enchi sowie Kennzahlen der Vormachbarkeitsstudie. Quelle und Rechteinhaber: Newcore Gold Ltd., Unternehmensmaterialien ohne Datumsangabe; die Kennzahlen entsprechen der Studie vom 24. Juni 2026.

Abbildungen 8 und 9: Aktionärsstruktur und Baufortschritt auf Cariboo. Quelle und Rechteinhaber: Osisko Gold Group Inc.; die Aktionärsstruktur stammt aus einer Unternehmenspräsentation ohne Datumsangabe, der Baufortschritt bezieht sich auf den 30. September 2026.

Intro Bild: Equinox Gold

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 24. November 2026. Geprüft wurden die Entwicklung des Goldpreises und der Zinserwartungen, die ETF-Zuflüsse und Notenbankkäufe in China sowie die ETF-Zuflüsse in Indien, die Projektionen zur US-Schuldenobergrenze, die Quartalszahlen, Prognose, Liquidität, Dividende und Wachstumsprojekte von Equinox Gold, Ressource, Vormachbarkeitsstudie und Lizenzantrag von Newcore Gold sowie die Berufung in den Verwaltungsrat, Bauentscheidung, Baufortschritt, Reserven, Finanzierung und Testabbau von Osisko Gold Group. Die Meldungen der drei Emittenten wurden bis zum Redaktionsstand gesichtet. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, Unternehmensmaterialien, ein bei der SEC eingereichtes Dokument, Veröffentlichungen des World Gold Council sowie Agentur- und Fachberichte. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Equinox Gold Corp., Newcore Gold Ltd. und Osisko Gold Group Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Equinox Gold Corp., Newcore Gold Ltd. und Osisko Gold Group Inc. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg, die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

Equinox Gold Corp.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien, Optionen, Derivate oder andere Finanzprodukte der Emittentin. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Aktien der Emittentin. Die Emittentin ist nicht mit 5 % oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

Newcore Gold Ltd.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien, Optionen, Derivate oder andere Finanzprodukte der Emittentin. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Aktien der Emittentin. Die Emittentin ist nicht mit 5 % oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

Osisko Gold Group Inc.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien der Emittentin; eine Netto-Position von 0,5 % oder mehr besteht nicht. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Aktien der Emittentin. Die Emittentin ist nicht mit 5 % oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

Die Angaben zu Positionen gelten zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung am 27. November 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen und Unternehmensmaterialien, einem bei der SEC eingereichten Dokument, Veröffentlichungen des World Gold Council sowie auf Agentur- und Fachberichten. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Vormachbarkeitsstudie für Enchi von 2026 und die Machbarkeitsstudie für Cariboo von 2025 beruhen auf Annahmen zu Goldpreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bieten keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden; der aktuelle Goldpreis liegt unter dem Basisfall der Vormachbarkeitsstudie für Enchi. Für Enchi liegen weder eine Abbaulizenz noch eine Umweltgenehmigung oder eine Bauentscheidung vor. Der Testabbau auf Tintic ist kleinmaßstäblich und kein Nachweis einer wirtschaftlichen Förderung.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Entwicklung von Goldpreis, Zinsen und Nachfrage, die Produktions- und Kostenprognose von Equinox Gold, die Dividendenzahlung, den Ausbau von Valentine und den Bau von South Railroad, die Erteilung der Abbaulizenz und der Umweltgenehmigung für Enchi sowie Bau, Finanzierung und Zeitplan von Cariboo. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Kanada, den USA, Mexiko, Nicaragua und Ghana. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Diese Anzeige ist weder eine Erlaubnis noch eine Prüfung oder Billigung der JS Research GmbH, dieses Beitrags, der Emittenten oder der genannten Wertpapiere durch die BaFin. Soweit die Veröffentlichung als Anlageempfehlung oder sonstige Information im Sinne von Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 oder § 85 WpHG einzuordnen ist, dienen die Angaben zu Identität, Quellen, Methodik, Vergütung und Interessenkonflikten der transparenten regulatorischen Einordnung. Weder die BCSC noch die BaFin, die SEC, eine andere zuständige Behörde oder die relevanten Börsen haben diesen Beitrag gebilligt oder seine Richtigkeit bestätigt.

Anlagerisiken

Aktien von Rohstoffproduzenten, Explorations- und Projektentwicklungsgesellschaften können erheblich schwanken, nur eingeschränkt handelbar sein und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Small- und Micro-Cap-Werte weisen häufig geringe Liquidität, weite Geld-Brief-Spannen, erhöhten Finanzierungsbedarf und Verwässerungsrisiken auf. Fremdwährungsrisiken können die Rendite für Anleger im Euroraum zusätzlich verändern. Frühere Wertentwicklungen, Ressourcenschätzungen, Studienkennzahlen, Unternehmensziele oder Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Haftung

Die Inhalte wurden mit redaktioneller Sorgfalt erstellt. Gleichwohl wird keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauerhafte Verfügbarkeit externer Quellen übernommen. Eine Haftung von JS Research, SRC und den jeweils handelnden Personen für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit keine wesentliche Vertragspflicht verletzt wird. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei zwingender gesetzlicher Haftung oder soweit eine Haftung aus sonstigen Gründen rechtlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf.

Zielgruppe und Jurisdiktionen

Der Beitrag ist für den deutschsprachigen, frei zugänglichen Onlinevertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen. Aufgrund der Veröffentlichung im Internet kann ein Zugriff aus anderen Staaten technisch nicht ausgeschlossen werden. Eine gezielte Ansprache von Personen in Jurisdiktionen, in denen Verbreitung oder Nutzung rechtswidrig wäre, ist nicht beabsichtigt. Insbesondere handelt es sich nicht um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder Kanada. Empfänger sind selbst dafür verantwortlich, die für sie geltenden rechtlichen Beschränkungen zu prüfen.

KI-Hinweis

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung, grafischer Aufbereitung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die Inhalte werden redaktionell geprüft und verantwortet. Lesen Sie her unbedingt weiter.