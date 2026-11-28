Vancouver, BC / 27. November 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) gibt den Abschluss des Bohrlochs MHB-42 bekannt. Dabei handelt es sich um das vierte Bohrloch im Rahmen des bis zu 10.000 Fuß umfassenden Phase-2-Diamantbohrprogramms 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Majuba Hill (Kupfer-Silber-Gold) (Majuba Hill oder das Projekt) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada.

MHB-42 erreichte eine endgültige Bohrtiefe von 1.510 Fuß (460 Meter). Eine vorläufige geologische Protokollierung des Bohrkerns ergab eine weitverbreitete Verkieselung mit feinkörnigem Pyrit und Chalkopyrit, Turmalinbrekzien in verschiedenen Tiefen sowie Bruchbeschichtungen aus Hämatit und Tenorit. Diese Beobachtungen liefern zusätzliche geologische Informationen, die die laufende Bewertung der Alteration und Mineralisierung bei Majuba Hill durch das Unternehmen unterstützen.

Highlights von MHB-42

· Bohrausrichtung und -tiefe: Bohrloch MHB-42 wurde auf einem Rasterazimut von 350° bei einer Neigung von -80° bis in eine endgültige Bohrtiefe von 1.510 Fuß (460 Meter) niedergebracht.

· Bisherige Phase-2-Bohrungen: In den Bohrlöchern MHB-39 bis MHB-42 wurden bislang zusammengenommen 6.435 Fuß (1.961 Meter) an Diamantbohrungen absolviert.

Alle Tiefenangaben beziehen sich auf die Bohrtiefe. Die für die Fotos der Turmalinbrekzie angegebenen Abschnitte entsprechen den gesamten Abschnitten des in Kernkisten gelagerten Bohrkerns und stellen keine durchgehenden mineralisierten Mächtigkeiten dar. Bei der Identifizierung von Mineralen handelt es sich um vorläufige Feldbeobachtungen. Visuelle Beobachtungen bestimmen weder Metallgehalte noch begründen sie eine wirtschaftliche Mineralisierung und sollten nicht als Ersatz für Laboranalyseergebnisse angesehen werden.

In dieser Pressemitteilung werden keine Laboranalyseergebnisse aus MHB-42 veröffentlicht. Wesentliche Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Überprüfung im Rahmen der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sowie Bewertung durch die qualifizierte Person des Unternehmens bekannt gegeben.

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Abbildung 1: Bohrkern aus 798 Fuß (243 Meter) Tiefe in Bohrloch MHB-42 mit einer sekundären Kupfermineralisierung entlang eines Bruchs in verkieseltem Rhyolith mit einer Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration. Die Identifizierung von Mineralen basiert auf visuellen Beobachtungen und wurde noch nicht durch Laboranalysen bestätigt.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, sagt dazu: Wir freuen uns sehr zu berichten, dass unsere Geologen bei der Sichtprüfung eine Mineralisierung in Oberflächennähe und auf Abschnitten über die gesamte Länge von Bohrloch MHB-42 hinweg bis zu dessen endgültiger Tiefe von 1.510 Fuß (460 Meter) feststellen konnten. Die Ermittlung einer Mineralisierung auf solch einem Bohrbereich ist ein spannender Meilenstein für unser Team, während wir das vierte Bohrloch im Rahmen unseres Phase-2-Bohrprogramms 2026 bei Majuba Hill fertigstellen. Majuba Hill spielt weiterhin eine zentrale Rolle in unserer nordamerikanischen Kupferexplorationsstrategie. Wir sehen den Analyseergebnissen mit Spannung entgegen, denn sie werden uns die Kupfergehalte der erprobten Abschnitte liefern. Diese Ergebnisse werden uns zusammen mit unseren geologischen Protokollierungen dabei helfen, zu verstehen, wie MHB-42 in das umfassendere mineralisierte System passt und wo wir als Nächstes bohren sollten.

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Abbildung 2: Bohrkern aus rund 290 Fuß (88 Meter) Tiefe in Bohrloch MHB-42 mit einer mineralisierten Turmalinbrekzie. Die Identifizierung von Mineralen basiert auf visuellen Beobachtungen und wurde noch nicht durch Laboranalysen bestätigt.

Das erweiterte Phase-2-Diamantkernbohrprogramm des Unternehmens (das Phase-2-Programm) umfasst bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) an Diamantkernbohrungen mit HQ/PQ-Bohrkerndurchmesser. Das Phase-2-Programm soll die systematische Erkundung vorrangiger Ziele bei Majuba Hill beschleunigen und die Zielsetzung des Unternehmens unterstützen, das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung voranzutreiben, die gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wird. Bislang wurden bei Majuba Hill mehr als 100 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 95.000 Fuß (28.956 Meter) niedergebracht.

Highlights des Phase-2-Programms

· Erweitertes Programm mit Diamantkernbohrungen über bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter).

· Evolve wurde gemäß dem anfänglichen Vertragsumfang damit beauftragt, Bohrungen über ca. 5.000 Fuß (1.524 Meter) mit einem tragbaren Kernbohrgerät mit HQ/PQ-Durchmesser zu absolvieren.

· Geplant sind kontinuierliche Bohrarbeiten in zwei Schichten rund um die Uhr (24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche).

· Die maximal geplante Bohrtiefe im Rahmen des anfänglichen Vertragsumfangs beträgt etwa 1.850 Fuß (564 Meter), wobei die endgültigen Bohransatzpunkte, Azimute, Neigungen und Tiefen vom technischen Team des Unternehmens festgelegt werden.

· Echtzeit-Einblick in den Betriebsablauf über die EVX Connect-Plattform von Evolve.

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Abbildung 3: Bohrkern aus rund 33 Fuß (10 Meter) Tiefe in Bohrloch MHB-42 mit einer mineralisierten Turmalinbrekzie. Die Identifizierung von Mineralen basiert auf visuellen Beobachtungen und wurde noch nicht durch Laboranalysen bestätigt.

Echtzeit-Technologie für das Bohrprogramm

Wie bereits angekündigt, beauftragte das Unternehmen die Firma Evolve Exploration Nevada, LLC (Evolve) mit der Durchführung der Phase-2-Diamantkernbohrungen.

Jede Bohranlage von Evolve arbeitet mit EVX Connect, der Echtzeit-Betriebsplattform von Evolve. Über EVX Connect erwartet Copper One den Erhalt von Live-Bohrdaten, digitalen Progressive Logs of Drilling (PLOD), der Verfolgung der Koordinaten der Bohrlöcher, einer optimierten Rechnungsstellung sowie hochwertigen Fotos des Bohrkerns unmittelbar nach dessen Bergung. Der Zugriff auf die Informationen erfolgt über Web- und mobile Schnittstellen, wodurch die technischen und Management-Teams des Unternehmens zeitnah Einblick in den Bohrfortschritt und die Feldarbeiten erhalten.

Über das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

Das Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt Majuba Hill ist das Vorzeigeprojekt von Copper One Resources Corp. Es befindet sich in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada. Nevada belegte im Investment Attractiveness Index des Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute weltweit den ersten Platz. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von rund 9.684 Acres (3.919 Hektar) und befindet sich rund 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca und 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur samt ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraßen, nahegelegener Strom- und Wasserversorgung und Zugang zu qualifizierten Bergbaufachkräften. Majuba Hill ist ein ehemaliger Kupferbergbaubetrieb mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, die Aufzeichnungen von historischen und aktuellen Bohrprogrammen beinhaltet. Sie bildet eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration, die darauf abzielt, das Ausmaß und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu bestimmen.

Im Zuge der Explorationsarbeiten wurde ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem ermittelt, das noch Erweiterungspotenzial birgt. Im Fokus der aktuellen Exploration steht für das Unternehmen die Weiterentwicklung seines geologischen Modells durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Strukturauswertungen. Es geht darum, die Ausdehnung, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung zu evaluieren. Um die Größe und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu erfassen, sind weitere Bohrungen und technische Studien erforderlich.

Datenüberprüfung und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Das Unternehmen wendet für sein Phase-2-Bohrprogramm bei Majuba Hill Verfahren zur geologischen Protokollierung, zur Kernfotografie und zur Bohrdatenerfassung an. Die Identifizierung von Mineralen in Bohrloch MHB-42 basiert auf vorläufigen visuellen Feldbeobachtungen und geologischen Interpretationen. Diese Beobachtungen begründen keine Metallgehalte, mineralisierte Mächtigkeiten oder wirtschaftliche Bedeutung und sollten nicht als Ersatz für Laboranalysenergebnisse angesehen werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.