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Vancouver, British Columbia – 27. November 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka oder das Unternehmen) gibt im Anschluss an die Pressemitteilung vom 30. Oktober 2026 bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens das Verhältnis für die zuvor angekündigte Zusammenlegung (die Zusammenlegung) der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) auf eine (1) Stammaktie nach der Zusammenlegung für jeweils fünf (5) Stammaktien vor der Zusammenlegung festgelegt hat.

Die Zusammenlegung wird mit Wirkung zum 2. Dezember 2026 abgeschlossen, und zwar so bald wie möglich nach Abschluss des zuvor angekündigten Bezugsrechtsangebots des Unternehmens (das Bezugsrechtsangebot). Alle unmittelbar nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien unterliegen der Zusammenlegung.

Nach Abschluss der Zusammenlegung rechnet das Unternehmen damit, dass insgesamt zwischen etwa 9.982.673 (unter der Annahme, dass im Rahmen der Bezugsrechtsangebot keine Stammaktien ausgegeben werden) und 19.965.346 (unter der Annahme, dass im Rahmen der Bezugsrechtsangebot die maximale Anzahl an Stammaktien ausgegeben wird) Stammaktien nach der Zusammenlegung ausgegeben und im Umlauf sein werden, vorausgesetzt, es erfolgt keine weitere Ausgabe von Stammaktien.

Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung werden keine Bruchteile von Stammaktien ausgegeben, und alle Aktienbruchteile, die sich aus der Zusammenlegung ergeben, werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet, ohne dass dafür eine Entschädigung gezahlt wird.

Die Stammaktien werden nach der Zusammenlegung weiterhin an der Canadian Securities Exchange (die CSE) unter dem Handelssymbol ERKA (CUSIP 298601204, ISIN CA2986012045) notiert und zum Handel zugelassen sein.

Das Management des Unternehmens ist der Ansicht, dass die Zusammenlegung dem Unternehmen eine Aktienstruktur verschafft, die zukünftige Kapitalfinanzierungen ermöglicht und die Wachstumschancen verbessert.

Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen oder Personen innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unzulässig wäre.

Weitere Informationen zum Bezugsrechtsangebot finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Oktober 2026. Ausführliche Einzelheiten zum Bezugsrechtsangebot sind in der Bekanntmachung zum Bezugsrechtsangebot und im Rundschreiben zum Bezugsrechtsangebot des Unternehmens vom 30. Oktober 2026 enthalten, die im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.