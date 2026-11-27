Bei El Tigre in Mexiko ist die Zufahrt fertig, die Schlüsselanlagen sind bestellt und die Erdarbeiten laufen. Rund 120 Mio. US-Dollar Barmitteln standen im Oktober rund…

…100 Mio. US-Dollar Restbaukosten gegenüber.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 27.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige / Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc. Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG. Autor: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 27.11.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Schritt vom Projektentwickler zum Produzenten ist die spannendste Phase im Leben eines Bergbauunternehmens. Dann zählen nicht mehr nur Bohrkerne und Studien, sondern Bestellungen, Bagger und Baufortschritt. Genau in dieser Phase befindet sich Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL). In einem Update hat das Unternehmen einen detaillierten Zwischenstand vorgelegt und sein Ziel bekräftigt: Inbetriebnahme und erster Gold- und Silberguss sind für Dezember 2027 geplant.

In Sonora entsteht der Gold- und Silbertagebau von El Tigre

El Tigre liegt im Nordosten des mexikanischen Bundesstaats Sonora in einem historischen Bergbaudistrikt. Das Projektgebiet umfasst laut Unternehmen mehr als 37.000 Hektar. Die 58 Bergbaukonzessionen hält Silver Tiger über eine Tochtergesellschaft zu 100 Prozent. Den Anfang macht der Tagebau in der Stockwork-Zone: Das oberflächennahe Gestein wird zerkleinert und auf einer Laugungsfläche aufgeschichtet mit einer Lösung beträufelt. Aus der gewonnenen Lösung werden sodann Gold und Silber zurückgewonnen. Darunter liegt die mögliche zweite Stufe: Den Abbau der silber-goldreichen Gänge unter Tage…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

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Quellen und Informationsstand

20. Januar 2026 · Silver Tiger Metals Inc. – PEA für den Untertageabbau und aktualisierte PFS für die Stockwork-Zone

Januar 2026 · Technischer Bericht nach NI 43-101 zu PFS und PEA (Ressourcen-Stichtag 20. Juni 2025)

8. Juli 2026 · Silver Tiger Metals Inc. – Bauupdate El Tigre

21. September 2026 · Silver Tiger Metals Inc. – Finanzierung und aktualisierte Baukosten

13. Oktober 2026 · Silver Tiger Metals Inc. – Abschluss der Finanzierung über 100,05 Mio. CAD

20. Oktober 2026 · Silver Tiger Metals Inc. – El Tigre Construction Update

16. November 2026 · Silver Tiger Metals Inc. – Zwischenabschluss zum 30. September 2026

16. November 2026 · Silver Tiger Metals Inc. – Lagebericht (MD&A) zum 30. September 2026

Redaktionsstand: 26. November 2026. Bildnachweis: Titelbild und Abbildungen: Silver Tiger Metals.

Disclaimer und Interessenkonflikte

Vergütung und Wertpapierpositionen. Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Silver Tiger Metals Inc. (TSX: SLVR; WKN: A2P4YL; ISIN: CA82831T1093); der Beitrag erscheint in deren Auftrag. Der freie Journalist wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Die Vergütung begründet einen Interessenkonflikt und ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Stand 24.11.2026: Weder die SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Journalist halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren von Silver Tiger Metals Inc. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Silver Tiger Metals Inc. ist nicht mit 5 Prozent oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu Silver Tiger Metals Inc. bestehen nicht. Der Artikel wurde dem Unternehmen vor Veröffentlichung nicht vorgelegt.

Ersteller und Verantwortung. Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor ist ein freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Quellen und Prüfung. Der Beitrag beruht auf den verlinkten Unternehmensmeldungen, dem technischen Bericht nach NI 43-101 sowie dem Zwischenabschluss und dem Lagebericht zum 30. September 2026. Veröffentlichte Angaben wurden abgeglichen und ausgewiesene Differenzen nachgerechnet; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Eine eigenständige technische, geologische, metallurgische oder finanzielle Prüfung der Projektdaten und Studienmodelle erfolgte nicht. Die technischen Angaben der Meldung vom 20. Oktober 2026 hat laut Silver Tiger Robert Harris, P.Eng., als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft und freigegeben; zu seiner Unabhängigkeit enthält die Meldung keine Angabe. Für PFS und PEA nennt Silver Tiger als Qualified Persons Andrew Bradfield und Eugene Puritch (P&E Mining Consultants), David J. Salari (D.E.N.M. Engineering Ltd.) und James Smith (WSP). Daraus folgt keine Freigabe dieses Beitrags.

Anlage- und Projektrisiken. Der Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung. Er stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder individuelle Anlageberatung dar, enthält keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und ist kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageziele oder finanzielle Verhältnisse wurden nicht geprüft. Baukosten, Finanzierungsbedarf, der Termin des ersten Metallgusses und Studienergebnisse beruhen auf Annahmen; Zeitpläne sind Unternehmensziele. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit; die PEA ist vorläufig. Die Übertragung der Grundstücksflächen im Projektgebiet ist laut Lagebericht eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich abweichen, etwa aufgrund von Mehraufwand bei Erdarbeiten, Lieferverzögerungen, Inbetriebnahmeproblemen, Genehmigungsauflagen, metallurgischen Ausbeuten, Metallpreisen, Wechselkursen, Sicherheits- und Länderrisiken in Mexiko oder zusätzlichem Kapitalbedarf. Neue Aktien und die Ausübung von Warrants können bestehende Beteiligungen verwässern. Bei einer Wertpapieranlage ist ein Totalverlust möglich.

Aktualität, KI-Einsatz und Zielgruppe. Redaktionsstand: 26.11.2026. Der Beitrag wurde mit KI-Unterstützung recherchiert und bearbeitet; redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Der Beitrag richtet sich an Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist nicht für Personen in den USA bestimmt.

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