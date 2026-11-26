Die USA förderten 2025 laut USGS rund 160 Tonnen Gold. Gold Royalty meldet 10,2 Millionen US-Dollar Quartalsumsatz, OR Royalties 290,9 Millionen US-Dollar Umsatz für neun Monate.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 26.11.2026, 14:25 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp. verbreitet. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge und wird daraus vergütet. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.11.2026, 14:25 Uhr Berlin/Zürich ·

US-Goldförderung bleibt stark auf Nevada konzentriert

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die USA förderten 2025 nach Schätzung des US Geological Survey rund 160 Tonnen Gold. Nevada lieferte 64 Prozent, Alaska weitere 22 Prozent. Die 25 größten Betriebe standen für etwa 94 Prozent der US-Förderung. Diese Konzentration prägt den amerikanischen Goldbergbau.

Der Carlin-Komplex in Nevada produzierte 2025 rechnerisch rund 1,12 Millionen Unzen Gold auf 100-Prozent-Basis. Das MSHA-Minenregister weist 70 aktive und 66 zeitweise betriebene Goldminen in 13 Bundesstaaten aus.

Royalties und Streams ermöglichen Beteiligungen an solchen Bergbauprojekten, ohne selbst Minen zu betreiben. Royalty-Inhaber erhalten vertragliche Erlös-, Produktions- oder Gewinnanteile; Streams sichern Metallbezug gegen weitere Zahlungen. Breite Portfolios können Einzelrisiken verteilen.

Gold Royalty steigert den Quartalsumsatz

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – meldete am 4. November für das dritte Quartal 10,2 Millionen US-Dollar Umsatz, 147 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn betrug 3,8 Millionen US-Dollar, der operative Cashflow 7,5 Millionen US-Dollar.

Die Jahresprognose bleibt bei 7.500 bis 9.300 Goldäquivalent-Unzen. Bereits am 13. Juli erwarb das Unternehmen für 0,8 Millionen US-Dollar zwei Nevada-Royalties: 2 Prozent NSR auf Sterling und 0,5 Prozent NSR auf Teilen von Granite Creek.

OR Royalties meldet Rekordumsatz für neun Monate

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – hält laut Unternehmen mehr als 200 Royalties, Streams und ähnliche Interessen mit Schwerpunkt Kanada, USA und Australien. Am 11. November meldete es für die ersten neun Monate 290,9 Millionen US-Dollar Rekordumsatz, 56 Prozent mehr als im Vorjahr.

Beim Beteiligungsprojekt Odyssey erwartet Betreiber Agnico Eagle zudem laut Update vom 19. November erste Schachtförderung im Juni 2027.

Fazit: Einnahmen aus Minen statt eigener Förderung

US-Goldminen bilden einen wichtigen Teil des Royalty-Marktes. Gold Royalty ergänzt sein Nevada-Portfolio, OR Royalties verbindet höhere Neunmonatserlöse mit weiteren Ausbauplänen seiner Partner.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage:

https://www.resource-capital.ch/de/

Videos und Interviews:

https://www.rohstoff-tv.com/

https://www.commodity-tv.com/

https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Rohstoff-Reports:

https://www.rohstoff-reports.com/

Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: USGS, Mineral Commodity Summaries 2026 Gold, 06.02.2026 · Barrick, Annual Information Form 2025, veröffentlicht 27.02.2026 · MSHA, Mines-Datensatz, Datenstand 20.11.2026, Abruf 24.11.2026 · Gold Royalty, Royalty and Streaming 101, undatiert · Gold Royalty, Nevada-Royalties, 13.07.2026 · Gold Royalty, Q3-Ergebnisse, 04.11.2026 · Gold Royalty, MD&A Q3 2026, 04.11.2026 · Gold Royalty, Zwischenabschluss Q3 2026, 04.11.2026 · OR Royalties, Q3-Ergebnisse, 11.11.2026 · OR Royalties, Dividende Q4 2026, 11.11.2026 · OR Royalties, Projektupdate nach Capital Markets Day, 19.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY; WKN: A2QPLC; ISIN: CA38071H1064) und OR Royalties Inc. (TSX und NYSE: OR; WKN: A417BX; ISIN: CA68390D1069). Der Beitrag wird im Namen beider Emittenten verbreitet. SRC wird aus den entgeltlichen IR-Beraterverträgen vergütet. Diese Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC. Redaktionell verantwortlich laut SRC-Impressum: Marc Ollinger, SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 24.11.2026, 11:35 Uhr MEZ. Amtliche USGS-Daten, das MSHA-Minenregister, regulatorische Einreichungen und Originalmeldungen wurden abgeglichen. Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Die US-Fördermenge für 2025 ist eine Schätzung. Die MSHA-Zählung basiert auf dem Datenstand vom 20. November 2026, Hauptrohstoff „Gold Ore“, Status „Active“ oder „Intermittent“; sie ist keine Zählung wirtschaftlich selbstständiger Minenkomplexe. Carlins Gesamtproduktion wurde aus Barricks Anteil berechnet.

Goldäquivalent-Unzen (GEO) sind keine physische Goldproduktion der Royalty-Gesellschaften. Gold Royalty teilt die Kennzahl „Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest“ durch den jeweiligen durchschnittlichen Goldpreis; Neunmonats-GEO sind die Summe der Quartale. Diese Kennzahl und die GEO sind nicht nach IFRS standardisiert. OR Royalties verwendet für seine GEO andere, periodische Umrechnungen der zurechenbaren Gold-, Silber- und Kupferanteile. Unternehmensübergreifende Vergleiche sind daher begrenzt. Nettogewinn und operativer Cashflow sind unterschiedliche Größen.

Gold Royaltys Jahresprognose von 7.500 bis 9.300 GEO ist eine Unternehmensschätzung. Laut Meldung vom 4. November basiert sie auf 5.150 US-Dollar je Unze Gold und 5,75 US-Dollar je Pfund Kupfer und enthält rund 684 GEO aus Landvereinbarungen und Zinszahlungen. Veränderungen der Metallpreise und der Leistungen der Betreiber können die Zielerreichung beeinflussen. Die NSR auf Granite Creek umfasst nur Teile des Projekts. Die bei Odyssey genannte Schachtförderung ist ein Betreiberziel für Juni 2027; der Untertagebetrieb über die Rampe läuft bereits. Termin und Ergebnisse setzen die erfolgreiche Umsetzung voraus.

Qualified Persons der Originalmeldungen: Gold Royalty – Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services, prüfte die technischen Angaben der Meldungen vom 13. Juli und 4. November 2026. OR Royalties – Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President Project Evaluation, prüfte die technischen Angaben der Meldungen vom 11. und 19. November 2026. Beide sind aufgrund ihrer Funktionen für den jeweiligen Emittenten nicht unabhängig. Dies bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. Es wurden keine eigenen Bohrdaten, Ressourcen, Reserven oder Machbarkeitsstudien erstellt.

Royalty- und Streaminggesellschaften betreiben die zugrunde liegenden Minen grundsätzlich nicht selbst. Sie tragen dennoch Metallpreis-, Gegenpartei-, Finanzierungs-, Rechts-, Genehmigungs- und Ausfallrisiken. Stream-Verträge können laufende Erwerbszahlungen vorsehen. Breite Portfolios beseitigen Konzentrationsrisiken bei wesentlichen Einnahmequellen nicht. Förderausfälle oder Verzögerungen können Einnahmen und Dividenden beeinträchtigen. Kapitalverwässerung und ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse. Der Beitrag enthält weder individuelle Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Handel oder ein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Die Haftung ist im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt; zwingende Haftung und gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; die eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt.

Beabsichtigte Zielmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine tatsächliche Beschränkung der Verbreitung auf diese Länder wird nicht behauptet. KI wurde für Recherche, redaktionelle Bearbeitung und Bilderstellung eingesetzt. Das Titelbild zeigt eine fiktive Symbolszene und keine realen Anlagen der Emittenten. Die menschliche Schlussprüfung und redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung liegen bei SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.