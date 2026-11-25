Zentralbanken kauften im dritten Quartal netto 321 Tonnen Gold. Amex meldet 200 Meter Rampe bei Perron, Fury 9,81 g/t Gold über 2,99 Meter bei Eau Claire.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 25.11.2026, 16:45 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Amex Gold Mining Inc. und Fury Gold Mines Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

++ Zentralbanken kaufen, Silber bleibt im Defizit ++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 23. November erholten sich Gold und Silber laut Kitco nach den Verlusten der Vorwoche. Laut World Gold Council kauften Zentralbanken im dritten Quartal 2026 netto 321 Tonnen Gold, 42 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Physisch besicherte Gold-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 211 Tonnen. Die gesamte Goldnachfrage einschließlich des außerbörslichen Handels ging zugleich um ein Prozent auf 1.369 Tonnen zurück.

Beim Silber erwartet das Silver Institute für 2026 sogar ein Defizit von 35 Millionen Unzen. Die industrielle Nachfrage außerhalb der Photovoltaik soll um 4,5 Prozent zulegen, während Solarzellen zukünftig mit weniger Silber auskommen könnten.

Die US-Notenbank beließ das Leitzinsband bei 3,75 bis 4 Prozent. Sie bezeichnete die Inflation am 28. Oktober weiterhin als erhöht. Für zinsloses Gold bleibt das Zinsumfeld ein Gegenwind, während die Käufe der Zentralbanken und die ETF-Zuflüsse zwei konkrete Nachfragequellen zeigen.

Amex treibt die Erschließung bei Perron voran

Amex Gold Mining Inc. – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ – hält das Goldprojekt Perron bei Normétal in Québec zu 100 Prozent. Am 29. Oktober meldete das Unternehmen für die Denise-Zone in Bohrloch PE-26-959 ab 217,10 Metern 227,46 g/t Gold über 0,50 Meter. Das ist die Bohrlochlänge. Amex schätzt die wahre Mächtigkeit der gemeldeten Abschnitte allgemein auf 50 bis 80 Prozent der Kernlänge.

Am 19. November meldete Amex die Fertigstellung einer 200 Meter Untertagerampe und den Baubeginn der Stromleitung. Die Arbeiten dienen zunächst der genehmigten Großprobe von 40.000 Tonnen. Für die geplante erste Abbauphase liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Die Umweltprüfung der geplanten Mine in Québec läuft.

Fury verdichtet das Bohrnetz bei Eau Claire

Fury Gold Mines Limited – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – meldete am 24. November für sein vollständig gehaltenes Goldprojekt Eau Claire in Québec sieben mineralisierte Abschnitte im Bohrloch 26EC-134. Darunter lagen ab 543 Metern 9,81 g/t Gold über 2,99 Meter geschätzter wahrer Mächtigkeit. Die Bohrungen sollen die Ressourcenaktualisierung und die Vormachbarkeitsstudie stützen.

Bei Committee Bay in Nunavut meldete Fury am 3. November für Bohrloch 26TB158 ab 220 Metern 3,88 g/t Gold über 17,82 Meter geschätzter wahrer Mächtigkeit. Enthalten waren ab 233 Metern 18,78 g/t Gold über 3,30 Meter. Fury bereitet für Three Bluffs eine aktualisierte Ressourcenschätzung vor.

Fazit: Großprobe bei Amex und Ressourcenupdate bei Fury

Die Goldkäufe der Zentralbanken und das erwartete Silberdefizit geben den Edelmetallen nach der Korrektur fundamental Rückhalt. Bei Amex steht die Vorbereitung der Großprobe im Vordergrund, bei Fury die Aktualisierung der Ressource bei Eau Claire.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-group-inc/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-11-update/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Federal Reserve, FOMC-Beschluss, 28.10.2026 · World Gold Council, Zentralbanken und ETFs, 03.11.2026 · Silver Institute/Metals Focus, Silbermarkt, 12.11.2026 · Kitco, Gold- und Silberpreise, 23.11.2026 · Amex, technischer Bericht zu Perron/Phase 1, 28.05.2026 · Amex, Projektanzeige Perron, 13.08.2026 · Amex, Bohrergebnisse Denise, 29.10.2026 · Amex, Rampe und Stromleitung, 19.11.2026 · Fury, Bohrungen Three Bluffs, 03.11.2026 · Fury, Bohrungen Eau Claire, 24.11.2026 · Fury/GlobeNewswire, Bohrungen Eau Claire mit Tabelle 1, 24.11.2026 · Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Amex Gold Mining Inc. (TSXV: AMX, OTCQX: AMXEF, WKN: A42G55, ISIN: CA03114D1087) und Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY, WKN: A2QFEP, ISIN: CA36117T1003). SRC wird aus entgeltlichen IR-Beraterverträgen mit beiden Emittenten vergütet. Daraus ergibt sich ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 25.11.2026, 11:25 Uhr MEZ. Die Redaktion hat öffentliche Quellen abgeglichen. Technische Angaben stammen aus den verlinkten Originalmeldungen und dem technischen Bericht. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration aus Gold- und Silberbarren.

Qualifizierte Personen nach NI 43-101: Bei Amex prüfte Aaron Stone, P.Geo., VP Exploration und damit firmenintern, die technischen Angaben der Meldungen vom 13. August, 29. Oktober und 19. November. Die Bohrmeldung prüfte zusätzlich Jérôme Augustin, Ph.D., P.Geo., als unabhängige qualifizierte Person. Alexandre Burelle, P.Eng., prüfte als unabhängige qualifizierte Person die Meldung zur Einreichung des unabhängig erstellten Perron-Berichts. Bei Fury prüfte Valérie Doyon, P.Geo., VP Geology und damit firmenintern, die Bohrmeldungen vom 3. und 24. November. Die Prüfungen beziehen sich auf die jeweiligen Originalquellen.

Der genannte Amex-Bohrabschnitt ist als Kernlänge angegeben. Fury weist geschätzte wahre Mächtigkeiten aus. Bohrergebnisse, Studien und Zeitpläne unterliegen geologischen und technischen Unsicherheiten. Goldpreise, Wechselkurse, Kosten, Finanzierung, Genehmigungen und die Umsetzung können die Projekte wesentlich beeinflussen. Bei Wertpapieren ist ein Totalverlust möglich.

Hinweise und Haftung

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