VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. November 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / Pinnacle Silver and Gold Corp. („Pinnacle“ oder das Unternehmen“) freut sich, die restlichen Untersuchungsergebnisse aus dem Untergrund-Abgrenzungsbohrprogramm in der historischen Pinos Cuates Mine auf dem Potrero Projekt in Durango, Mexiko, bekanntzugeben (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Bohrungen in Pinos Cuates umfassten 1.452,20 Meter in 73 Bohrlöchern als Teil eines größeren Programms mit 108 Bohrlöchern, das sich auf die drei historischen Minen konzentrierte. Darüber hinaus werden Ergebnisse aus der kleineren Mine La Dura sowie der ersten Bohrlöchern aus der Dos de Mayo Mine berichtet. Die Ergebnisse belegen nicht nur weiterhin den hohen Gehalt der Gold-Silber-Mineralisierung, sondern zeigen nun auch tatsächliche Mächtigkeiten von bis zu 5,75 Metern.

Höhepunkte

· Folgebohrungen in der hochgradigen Zone, die durch die Bohrlöcher EPUG26035 und EPUG26068 durchteuft wurde, ergaben in Bohrloch EPUG26080 7,18 g/t Au und 165 g/t Ag über 5,90 Meter (tatsächliche Mächtigkeit 4,33 Meter)

· Bei der Erkundung der neigungsabwärts verlaufenden Fortsetzung der zuvor in den Bohrlöchern EPUG26030, 31 und 32 durchteuften Mineralisierung lieferte das Bohrloch EPUG26083 8,10 g/t Au und 62 g/t Ag über 4,39 Meter (tatsächliche Mächtigkeit 4,12 m), darunter 37,8 g/t Au und 137 g/t Ag über 0,80 Meter (tatsächliche Mächtigkeit 0,75 m), und Bohrloch EPUG26084 lieferte 4,38 g/t Au und 57 g/t Ag über 6,12 Meter (tatsächliche Mächtigkeit 5,75 m)

· Die hochgradigste Kanalprobe mit 85 g/t Au und 520 g/t Ag über 0,5 Meter (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 22. Juli 2025) wurde durch die Bohrung EPUG26085 bestätigt, die 30,70 g/t Au und 494 g/t Ag über 0,71 Meter (TW von 0,39 m) innerhalb von 4,87 Metern (TW von 3,73 m) mit Gehalten von 8,99 g/t Au und 222 g/t Ag

· In der La Dura Mine wurden sechs Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 207,5 Metern gebohrt, darunter 3,37 g/t Au und 214 g/t Ag über 0,55 Meter sowie 4,06 g/t Au und 225 g/t Ag über 0,49 Meter

· Vom Stollenportal der Dos de Mayo Mine aus wurden sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 368,5 Metern gebohrt, wobei als Highlight 5,39 g/t Au und 73 g/t Ag über 2,90 Meter (TW von 2,54 m) zu verzeichnen waren.

Die jüngsten Ergebnisse aus der Pinos Cuates Mine belegen nicht nur weiterhin den hohen Gehalt der dortigen Gold-Silber-Mineralisierung, sondern die Folgebohrungen konnten in bestimmten Bereichen auch beträchtliche tatsächliche Mächtigkeiten von bis zu 5,75 Metern nachweisen, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. Dies wird für die Ermittlung der Mineralreserven sowie für die anschließende Minenplanung und die Entwicklung von Abbaukammern von großer Bedeutung sein.

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Abbildung 1: Lage der historischen Bergwerksanlagen im Dos de Mayo Adersystem

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Abbildung 2: Längsschnitt der drei historischen Bergwerke und der bisherigen Untertagebohrungen im Dos de Mayo Adersystem

Aus logistischen Gründen wurden zehn Bohrlöcher an den Portalen (Eingängen) von Pinos Cuates gebohrt, die übrigen Bohrlöcher wurden innerhalb der Untertageanlagen auf der Haupt- und der oberen Ebene gebohrt (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 2-5). Zu Beginn des Programms wurden außerdem sechs Bohrlöcher an den Portalen von La Dura und sieben an den Portalen von Dos de Mayo gebohrt.

Wie am 18. August 2026 und am 9. September 2026 bekanntgegeben, wurden die Bohrlöcher EPUG26035 und EPUG26068 horizontal bzw. in Aufwärtsrichtung entlang der Dos de Mayo Ader gebohrt, um die Kontinuität der Gold-Silber-Mineralisierung zu prüfen. Dabei durchteufte Bohrloch EPUG26035 einen Abschnitt von 13,18 Metern Kernlänge mit Gehalten von 9,69 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) und 143 Gramm pro Tonne Silber (g/t Ag), während Bohrloch EPUG26068 über eine Kernlänge von 10,89 Metern Gehalte von 6,19 g/t Au und 90 g/t Ag durchteufte (siehe Abbildung 3). Beide Bohrlöcher enthielten sichtbares Gold und Silbersulfide, wobei einzelne Probengehalte 50 g/t Au überstiegen.

Das Ziel der Folgebohrungen EPUG26080, 81 und 82 bestand darin, die Aderstruktur in verschiedenen Höhen schräg zu durchschneiden und gleichzeitig deren Mächtigkeit zu ermitteln. In Bohrloch EPUG26080 wurde feinkörniges sichtbares Gold beobachtet, wenn auch in geringerer Menge als in Bohrloch EPUG26035, und lieferte 7,18 g/t Au und 165 g/t Ag über 5,90 Meter (tatsächliche Mächtigkeit 4,33 Meter), einschließlich 14,1 g/t Au und 202 g/t Ag über 2,00 Meter. In Bohrloch EPUG26081 wurde das Vorkommen kleiner Bänder aus grauem Quarz gemeldet, mit einem Gehalt von 2,18 g/t Au und 61 g/t Ag auf 7,30 Metern (tatsächliche Mächtigkeit 4,33 Meter). In der Bohrung EPUG26082 war das auffälligste Merkmal kolloidaler Quarz innerhalb der Brekzienmatrix, mit Gehalten von weniger als 1,0 g/t Au, was auf die Ausdehnung dieser Zone in Fallrichtung an dieser Stelle hindeutet. Diese Zone bleibt entlang des Streichens in Richtung Nordwesten offen und wird mit dem Oberflächenbohrer untersucht werden.

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Abbildung 3: Draufsicht (links) und Schnittzeichnung (rechts) der Folgebohrungen EPUG26080-82

Zur Erkundung der in den Bohrlöchern EPUG26030 bis 33 zwischen der oberen und der Hauptsohle des Bergwerks zuvor durchteuften, in Fallrichtung verlaufenden Fortsetzung der Mineralisierung (siehe Abbildung 4) lieferte das Bohrloch EPUG26083 8,10 g/t Au und 62 g/t Ag über 4,39 Meter (tatsächliche Mächtigkeit von 4,12 m), darunter 37,8 g/t Au und 137 g/t Ag über 0,80 Meter (tatsächliche Mächtigkeit von 0,75 m), und Bohrloch EPUG26084 lieferte 4,38 g/t Au und 57 g/t Ag über 6,12 Meter (tatsächliche Mächtigkeit von 5,75 m).

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Abbildung 4: Draufsicht (links) und Querschnitt (rechts) der Folgebohrlöcher EPUG26083 und EPUG26084

Die hochgradigste Kanalprobe mit 85 g/t Au und 520 g/t Ag über 0,5 Meter, die Teil einer zusammengesetzten Kanalprobe mit durchschnittlich 50,3 g/t Au und 269 g/t Ag über 1,7 Meter ist (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 22. Juli 2025), wurde durch die Bohrung EPUG26085 bestätigt, die 30,70 g/t Au und 494 g/t Ag auf 0,71 Metern (tatsächliche Mächtigkeit von 0,39 m) innerhalb eines Abschnitts von 4,87 Metern (tatsächliche Mächtigkeit von 3,73 m) mit Gehalten von 8,99 g/t Au und 222 g/t Ag ergab (siehe Abbildung 5). Die neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung dieser Zone wurde – wenn auch mit geringeren Gehalten – in der Bohrung EPUG26003 bestätigt, die 1,84 g/t Au und 39 g/t Ag über 5,53 Meter (tatsächliche Mächtigkeit von 4,03 m) ergab, darunter 4,58 g/t Au und 62 g/t Ag über 1,90 Meter (tatsächliche Mächtigkeit von 1,38 m).

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Abbildung 5: Draufsicht (links) und Schnittbild (rechts) der Folgebohrungen EPUG26003 und EPUG26085

In der La Dura Mine wurden sechs Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 207,5 Metern gebohrt und sie enthielten 3,37 g/t Au und 214 g/t Ag auf 0,55 Metern sowie 4,06 g/t Au und 225 g/t Ag auf 0,49 Metern (siehe Tabelle 1).

Vom Stollenportal der Dos de Mayo Mine aus wurden sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 368,5 Metern gebohrt, wobei insbesondere 5,39 g/t Au und 73 g/t Ag über 2,90 Meter sowie 3,76 g/t Au und 10 g/t Ag über 0,40 Meten hervorzuheben sind (siehe Tabelle 1).

Wie bereits berichtet, stehen die bislang besten Untersuchungsergebnisse im Zusammenhang mit Zonen starker Verkieselung und Oxidation mit kleinen Adern und Fragmenten aus dunkelgrauem bis schwarzem Quarz, die häufig im Zentrum der Brekzienader vorkommen. Es wurde beobachtet, dass Material mit höherem Gehalt manchmal von einer Halo aus Material mit niedrigerem Gehalt umgeben sein kann.

Die Untertagebohrungen bei Dos de Mayo sind nun fast abgeschlossen, und weitere Ergebnisse werden bekanntgegeben, sobald alle vorliegen. Zukünftige Oberflächenbohrungen, die nun genehmigt und für das 1. Quartal 2027 geplant sind, werden einige der Lücken zwischen den drei historischen Minen schließen, die mit dem Untertagebohrer nicht erreicht werden konnten, und zusätzlich die Erkundung in Fallrichtung sowie entlang des Streichens in Richtung Nordwesten der Dos-de-Mayo-Ader ermöglichen. Auch andere mineralisierte Adern wie El Capulin und La Estrella werden zum ersten Mal überhaupt gebohrt. Die kombinierten Ergebnisse werden dann zur Erstellung einer internen Ressourcenschätzung herangezogen, die wiederum zur Entwicklung eines vorläufigen Abbauplans dienen wird.

Tabelle 1: Wichtigste Bohrlochabschnitte aus den Untertagebohrungen (Bohrlöcher, die im Folgenden nicht aufgeführt sind, wiesen Analyseergebnisse unter 1,0 g/t Au auf)

Loch ID Azimuth Neigung Tiefe Areal Von Bis Kernlänge Geschätzte Au g/t Ag g/t

wahre Weite

EPUG26001 265 -45 36,00 Pinos Cuates 10,81 20,15 9,34 8,35 1,10 29

Haupt-Portal

inkl. 14,29 16,94 2,65 2,37 2,66 52

EPUG26003 195 -45 45,00 Pinos Cuates 17,07 22,60 5,53 4,03 1,84 39

Haupt-Portal

inkl. 20,70 22,60 1,90 1,38 4,58 62

EPUG26005 230 -45 20,00 La Dura 2 6,75 9,00 2,25 2,13 1,35 266

inkl. 7,37 7,92 0,55 0,47 3,37 214

EPUG26008 230 -45 51,00 La Dura 30,15 32,44 2,29 2,23 1,03 57

inkl. 30,15 30,64 0,49 0,47 4,06 225

EPUG26009 230 -60 55,50 La Dura 35,65 39,00 3,35 3,27 1,29 128

EPUG26011 0 -90 60,00 Dos de Mayo 34,50 36,00 1,50 1,20 1,54 22

EPUG26012 230 -55 20,00 Dos de Mayo 6,40 9,30 2,90 2,54 5,39 73

EPUG26013 230 -75 38,00 Dos de Mayo 9,00 12,00 3,00 2,05 1,58 38

EPUG26014 0 -90 51,00 Dos de Mayo 11,65 15,26 3,61 1,75 1,72 29

EPUG26015 220 -50 70,00 Dos de Mayo 55,80 58,50 2,70 2,52 1,96 21

EPUG26016 220 -75 94,50 Dos de Mayo 67,50 67,90 0,40 0,27 3,76 10

EPUG26019 50 -70 20,00 Pinos Cuates oberes 15,75 16,50 0,75 0,49 1,95 36

Level

EPUG26021 230 +45 28,50 Pinos Cuates Oberes 12,00 13,50 1,50 1,36 4,48 28

Level

und 27,00 28,50 1,50 1,36 3,26 5

EPUG26023 185 0 21,00 Pinos Cuates Oberes 4,90 9,76 4,86 Am Streichen 1,27 9

Level

inkl. 4,90 6,00 1,10 Am Streichen 3,01 9

EPUG26025 145 0 21,00 Pinos Cuates Oberes 16,50 19,50 3,00 Am Streichen 1,06 17

Level

EPUG26026 125 -60 25,50 Pinos Cuates Oberes 1,50 3,00 1,50 Am Streichen 1,73 42

Level

und 9,00 10,50 1,50 Am Streichen 9,54 134

EPUG26029 50 -70 45,00 Pinos Cuates Oberes 10,50 11,70 1,20 0,91 2,67 58

Level

und 24,97 28,94 3,97 3,01 1,05 29

und 43,50 44,00 0,50 0,37 10,20 208

EPUG26030 230 0 10,50 Pinos Cuates Oberes 0,00 3,92 3,92 3,40 1,07 31

Level

EPUG26031 230 +40 18,00 Pinos Cuates Oberes 6,98 8,48 1,50 1,46 1,64 11

Level

EPUG26032 230 -45 10,50 Pinos Cuates Oberes 0,00 4,50 4,50 4,30 0,93 51

Level

und 8,18 8,80 0,62 0,58 1,60 7

EPUG26033 275 0 10,50 Pinos Cuates Oberes 0,00 5,62 5,62 Am Streichen 3,16 52

Level

inkl. 3,52 5,62 2,10 Am Streichen 6,93 94

EPUG26035 320 0 28,00 Pinos Cuates Oberes 0,45 3,75 3,30 Am Streichen 1,41 69

Level

und 7,82 21,00 13,18 Am Streichen 9,69 143

inkl. 15,90 16,97 1,07 Am Streichen 59,20 424

EPUG26036 195 +45 10,50 Pinos Cuates Oberes 1,50 7,50 6,00 Am Streichen 1,26 93

Level

EPUG26037 175 -65 15,00 Pinos Cuates Oberes 1,50 8,35 6,85 Am Streichen 3,03 72

Level

EPUG26038 235 0 9,00 Pinos Cuates Main Level 0,00 2,10 2,10 1,81 1,42 12

EPUG26039 230 -45 12,00 Pinos Cuates Main Level 1,41 1,83 0,42 0,40 1,10 1

EPUG26042 160 -60 33,00 Pinos Cuates Main Level 0,00 5,15 5,15 Am Streichen 1,37 27

EPUG26043 -90 10,50 Pinos Cuates Main Level 3,90 5,18 1,28 0,64 4,99 93

EPUG26044 230 0 12,00 Pinos Cuates Main Level 3,93 4,89 0,96 0,83 2,16 44

EPUG26045 230 45 48,00 Pinos Cuates Main Level 8,56 12,00 3,44 0,89 1,40 37

und 15,50 17,55 2,05 0,53 1,11 18

und 37,54 39,00 1,46 0,37 1,71 1

EPUG26050 255 65 15,00 Pinos Cuates Main Level 10,50 15,00 4,50 Am Streichen 3,30 124

EPUG26051 215 65 24,00 Pinos Cuates Main Level 18,90 19,65 0,75 Am Streichen 1,20 162

und 21,83 24,00 2,17 Am Streichen 2,37 88

EPUG26052 345 -45 21,00 Pinos Cuates Main Level 4,50 11,88 7,38 Am Streichen 1,34 24

EPUG26053 345 -70 19,50 Pinos Cuates Main Level 7,94 10,50 2,56 Am Streichen 1,46 6

EPUG26055 230 45 40,50 Pinos Cuates Main Level 24,68 25,50 0,82 0,14 6,01 7

EPUG26060 230 0 15,00 Pinos Cuates Main Level 3,73 8,16 4,43 3,87 2,04 30

EPUG26061 230 -50 15,00 Pinos Cuates Main Level 0,00 5,82 5,82 5,39 2,63 58

and 12,90 15,00 2,10 1,94 1,48 2

EPUG26062 230 45 30,00 Pinos Cuates Haupt-Level10,02 13,50 3,48 0,95 1,13 35

and 15,95 17,62 1,67 0,46 1,27 26

and 21,00 24,60 3,60 0,99 0,97 22

EPUG26065 170 50 19,50 Pinos Cuates Haupt-Level16,14 18,00 1,86 Am Streichen 2,66 86

EPUG26066 230 0 15,00 Pinos Cuates Haupt-Level0,00 6,00 6,00 5,29 1,26 41

EPUG26067 230 -45 15,00 Pinos Cuates Haupt-Level3,48 5,67 2,19 0,64 1,23 42

EPUG26068 230 45 25,50 Pinos Cuates Haupt-Level8,34 19,22 10,88 Am Streichen 6,19 90

inkl. 12,30 12,71 0,41 Am Streichen 58,20 631

and 15,51 17,68 2,17 Am Streichen 8,97 79

EPUG26080 275 -10 36,00 Pinos Cuates Oberes 19,00 24,90 5,90 4,33 7,18 165

Portal

inkl. 22,00 24,00 2,00 1,46 14,1 202

EPUG26081 275 -25 30,00 Pinos Cuates Oberes 16,70 24,00 7,30 5,77 2,18 61

Portal

EPUG26083 230 -10 30,00 Pinos Cuates Oberes 16,43 20,82 4,39 4,12 8,10 62

Portal

inkl. 19,07 19,87 0,80 0,75 37,80 137

EPUG26084 230 -45 30,00 Pinos Cuates Oberes 15,00 21,12 6,12 5,75 4,38 57

Portal

EPUG26085 195 -15 36,00 Pinos Cuates Oberes 18,23 23,10 4,87 3,73 8,99 222

Portal

inkl. 20,29 21,00 0,71 0,39 30,70 494

and 27,00 28,04 1,04 0,58 1,20 21

EPUG26086 176 -30 45,00 Pinos Cuates Oberes 28,68 30,00 1,32 0,74 3,30 36

Portal

und 40,50 42,00 1,50 0,85 3,83 1

QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Ergebnisse wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) veröffentlicht. Pinnacle hat angesichts des Stadiums des Projekts branchenübliche Praktiken für die Probenvorbereitung, -sicherheit und -analyse umgesetzt. Dazu gehörten branchenübliche QA/QC-Verfahren zur Überwachung der Qualität der Probendatenbank, einschließlich der Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialproben und Leerproben in Probenchargen in vorab festgelegten Abständen.

Kanal-Probenentnahmen wurde unter Verwendung von Hammer und Meißel über alle freiliegenden mineralisierten Strukturen hinweg durchgeführt. Das Protokoll für die Probenlängen legte fest, dass diese nicht länger als zwei Meter und nicht kürzer als 0,3 Meter sein durften. Die Adern neigen dazu, steil bis senkrecht abzufallen, so dass diese Proben die tatsächliche Mächtigkeit der Strukturen recht gut widerspiegeln. Die Proben wurden entlang des Streichens der Struktur oder schräg zum Hauptverlauf der Struktur entnommen.

Die Probenahme- und Untersuchungsdaten aus der Kernprobenentnahme sowie die Berichterstattung werden im Rahmen eines QAQC-Programms überwacht, das gemäß den bewährten Branchenpraktiken konzipiert wurde. Proben aus Bohrkernen der Größen HQ und NQ werden von Geologen von Pinnacle ausgewählt und vor Ort mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten. Die Hälfte des Kerns verbleibt vor Ort zu Referenzzwecken. Die Probenabstände variieren bei HQ-Kernen zwischen 0,2 und 1,5 Metern und bei NQ-Kernen zwischen 0,35 und 1,5 Metern, wobei die Proben so ausgewählt werden, dass geologische Kontaktzonen berücksichtigt werden.

Alle Proben wurden in vorab nummerierte Plastiktüten verpackt; jede Tüte enthielt einen nummerierten Anhänger und wurde mit Klebeband verschlossen und dann in Reisbeuteln in Chargen von maximal 40 kg verpackt. Anschließend wurden sie nummeriert, die Chargenbeutel mit Plastikbändern verschlossen und direkt an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, zur Vorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Alle Proben wurden persönlich von dem Vertragsgeologen geliefert, der die Probenahme unter der Aufsicht der QP durchgeführt hatte.

Der SGS-Probenvorbereitungscode G_PRP89, einschließlich Gewichtsbestimmung, Zerkleinerung, Trocknung, Aufteilung und Pulverisierung, wurde gemäß den besten Praktiken der Branche angewendet, wobei alle Proben auf 75 % weniger als 2 mm zerkleinert, 250 g abgeteilte Proben pulverisiert und auf >85% mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (m) zerkleinert wurden. Alle Proben wurden unter Verwendung des Codes GA_FAA30V5 mit einer Feuerprobe an 30 g Proben mit einer Atomabsorptionsspektroskopie-Auswertung auf Gold analysiert. Zur Bestimmung von Ag, Zn, Pb, Cu und anderen Elementen wurde ein ICP-OES-Analysepaket (Induktiv gekoppeltes Plasma – Optische Emissionsspektrometrie) mit 33 Elementen und 4-Säure-Aufschluss durchgeführt (Code GE_ICP40Q12).

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.