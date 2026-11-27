Perus ambitionierte Ziele im Bergbau sind realistisch. Die Investitionen wachsen ebenso wie die internationalen Partnerschaften. Und die zahlreichen Explorationsbohrungen im Andenstaat bringen immer wieder starke Resultate an die Oberfläche.

Der Explorer Aftermath Silver (TSX-V: AAG, OTCQX: AAGFF) hat in den vergangenen Monaten die Arbeiten bei Projekt Berenguela (Silber-Kupfer-Mangan) in der Provinz Puno in Südperu messbar vorangetrieben.

Im Juni meldete das Unternehmen einen Abschnitt von 30,0 Metern mit 77 Gramm Silber pro Tonne und 2,93 % Kupfer. Parallel dazu starteten die Geologen Bohrungen auf dem östlichen Kupferziel, um die Kupfermineralisierung jenseits der Grenzen der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu testen.

Aftermath Silver setzt bei Berenguela auf Wachstum

Frühere Bohrungen auf den östlichen Rändern hatten unter anderem den bisher längsten Kupferabschnitt von 156 Metern mit 1,12 % Kupfer, 290 Gramm Silber pro Tonne und 7,3 % Mangan ab Oberfläche geliefert. Das initiale Programm sieht bis zu 1.000 m Kernbohrungen vor und soll ergebnisabhängig erweitert werden.

Aftermath Silver richtet Berenguela auf Wachstum aus – und ist damit kein Sonderfall in der peruanischen Bergbaulandschaft. Die Branche bleibt der dominante Wachstumsmotor des Landes.

Energieminister Guillermo Shinno betonte wiederholt das Ziel, die ausgeführten Bergbauinvestitionen im laufenden Jahr auf über 7 Mrd. USD zu steigern. Dies würde den höchsten Wert seit rund zehn Jahren markieren. Bis September lagen die Investitionen bereits bei ca. 5,5 Mrd. USD; die jüngsten monatlichen Werte lassen vermuten, dass das Ziel erreicht wird.

Die offizielle Projektpipeline umfasst laut MINEM 66 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 64 Mrd. USD (wovon ein großer Teil auf Kupfer entfällt). Die Regierung unter Präsidentin Keiko Fujimori will bis 2031 etwa der Hälfte dieser Pipeline den regulatorischen Weg ebnen und visiert 40 Mrd. USD an Investitionen in den nächsten fünf Jahren an.

Peru stärkt internationale Bergbaupartnerschaften

Auffällig stark setzt die Regierung auf die internationale Verflechtung des Bergbaus. Mitte November traf Fujimori in Tokio Japans Premierministerin Sanae Takaichi. Beide Seiten vereinbarten die Stärkung resilienter Lieferketten für kritische Mineralien und präsentierten eine dreijährige Kooperations-Roadmap mit Schwerpunkten bei Bergbauinvestitionen, grünem Wasserstoff und Energieprojekten. Japan sucht damit gezielt Alternativen zu chinesisch kontrollierten Verarbeitungsketten.

Auch die Beziehungen nach Australien werden vertieft. Die AusIMM (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) stärkt die Zusammenarbeit mit Lateinamerika. Perus Vizeministerin für Bergbau, Mayra Figueroa Valderrama, wird am 24. November beim Future Mining Trends Forum in Lima sprechen. Die AusIMM-Delegation ist vom 23. bis 27. November in Peru und Chile präsent, um Themen wie kritische Mineralien, Technologie und Fachkräfteentwicklung zu diskutieren.

In diesem Umfeld lieferten zuletzt mehrere peruanische Explorer konkrete Ergebnisse, die das langfristige mineralische Potenzial des Bergbaus untermauern. PPX Mining etwa berichtete Mitte November die Ergebnisse der ersten gut 231 Meter eines Bohrlochs auf dem Portachuelos-Ziel seines Igor-Projekts in La Libertad.

Bohrloch PO-26-01 durchteufte 29,4 Meter mit 1,39 Gramm Gold pro Tonne, 111,5 Gramm Silber pro Tonne und 0,3 % Kupfer, einschließlich 5,7 Meter mit 5,68 Gramm Gold, 525,5 Gramm Silber und 1,3 % Kupfer.

Perus Explorer liefern starke Bohrergebnisse

Silver Mountain Resources legte am 22. Oktober Ergebnisse der ersten 11.500 Meter eines geplanten 17.500-Meter-Programms am historischen Caudalosa-Untertagebau in Zentralperu vor. Bohrloch SMR-DC26-0019 lieferte innerhalb der Paulinita-Ader 3,30 Meter mit 569 Gramm Silber pro Tonne und 3,11 % Kupfer (einschließlich 0,55 Meter mit 2.793 Gramm Silber und 9,83 % Kupfer). Die in geringer Tiefe angetroffene, hochgradige Mineralisierung könnte nun zu einer früher als geplant erfolgenden Wiederinbetriebnahme der historischen Mine führen.

Nexa Resources berichtete Ende Juli von Bohrungen am Integración-Ziel des El-Porvenir-Betriebs, einer untertägigen Polymetallmine im Cerro-Pasco-Komplex in den zentralen Anden.

Bohrloch PEEPD03147 durchteufte ab 526,8 Metern einen Abschnitt von 64,7 Metern mit 6,33 % Zink, 2,71 % Blei, 0,09 % Kupfer, 502,08 Gramm pro Tonne Silber und 0,30 g/t Gold, einschließlich eines höhergradigen Intervalls von 19,0 Metern mit 12,39 % Zink, 4,39 % Blei, 0,12 % Kupfer, 494,11 Gramm Silber und 0,49 Gramm Gold pro Tonne. Im ersten Halbjahr absolvierte Nexa in Peru 19.654 m Explorationsbohrungen, für das zweite Halbjahr sind weitere 24.440 Meter im Land geplant.

Element 29 Resources meldete im Juli am Elida-Porphyrprojekt (Kupfer-Molybdän-Silber) den bisher längsten Abschnitt: Bohrloch ELID035 durchteufte 1.534,6 Meter mit 0,58 % Kupferäquivalent, darunter 1.071,1 Meter mit 0,61 % – und zwar jenseits der aktuellen Ressourcengrenzen.

Pecoy Copper berichtete Mitte November vom Pecoy-Projekt in Südperu: Bohrloch PEC26-082 lieferte 727,25 Meter mit 0,30 % Kupfer und 0,11 Gramm Gold pro TJonne in der South-Breccia-Zone. Weitere Abschnitte bestätigten eine breite Kupfer-Molybdän-Mineralisierung im Northwest-Bereich.

Vorläufige Machbarkeitsstudie für Anfang 2027 geplant

Aftermath Silver zeigt sich im Hinblick auf das Potenzial und die weitere Entwicklung von Berenguela optimistisch. Das Unternehmen plant eine Pre-Feasibility Study voran für Anfang 2027 und setzt die Bohrungen auf dem östlichen Kupferziel sowie geotechnische Arbeiten fort.

CEO Ralph Rushton betont das Wachstumspotenzial: Wir haben mit den Bohrungen auf dem östlichen Kupferziel bei Berenguela begonnen, um das Potenzial für hochgradige Kupfermineralisierung jenseits der Grenzen der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu untersuchen. Unsere früheren Bohrungen 2024/2025 an den östlichen Rändern der MRE waren äußerst positiv.

Die Aktie von Aftermath Silver hat von ihren Hochs aus deutlich korrigiert. Positive Explorationsergebnisse in einem weiterhin starken Kupferumfeld könnten dem Kurs jedoch rasch auf die Sprünge helfen.

Weitere Informationen zu Aftermath Silver finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/aftermath-silver-ltd/

Aftermath Silver Ltd.

TSX-Venture: AAG

ISIN: CA00831V2057

WKN: A2DMFN

Webseite: www.aftermathsilver.com

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