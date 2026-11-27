Ab 2027 soll Pentagon-Wolfram nicht aus China kommen. Blue Moon holt die Hauptgenehmigung, Tests sortieren Gestein vorab aus. Hannan und Axo erwarten Goldanalysen.

ANZEIGE/WERBUNG – Entgeltliche Marketingmitteilung zu Blue Moon Metals Inc., Hannan Metals Limited und Axo Metals Corp. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG · Die Emittenten unterhalten entgeltliche IR-Verträge mit SRC. SRC beauftragt und vergütet die JS Research GmbH erfolgsunabhängig · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über das Portal der Wirtschaft und PresseBox · Geplante Erstveröffentlichung: 27. November 2026, 05:30 Uhr Europa/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wer Wolfram für bestimmte Aufträge des US-Verteidigungsministeriums beschafft, muss ab 1. Januar 2027 genauer hinsehen. Bei Wolframmetallpulver und Wolfram-Schwermetalllegierungen reichen die Herkunftsvorgaben dann bis zur Gewinnung des Ausgangsmaterials zurück: Ausgeschlossen ist Material, das in China, Russland, Nordkorea oder Iran gefördert oder verarbeitet wurde. Die Vorschrift gilt für definierte Beschaffungen und sieht Ausnahmen vor.1

China dominiert die weltweite Wolframförderung und führte im Februar 2025 Exportkontrollen für ausgewählte Wolframprodukte ein. Für die Industrie ist das heikel, denn…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. U.S. Department of Defense: DFARS 225.7018 “ Restrictions on acquisition of certain magnets, tantalum, and tungsten, Abruf 26. November 2026.

2. U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026, Februar 2026.

3. Market Data Forecast: Global Tungsten Market Size, Share & Forecast to 2034, Abruf 26. November 2026.

4. The Business Research Company: Tungsten Global Market Report 2026, Abruf 26. November 2026.

5. Investing News Network: Mining Exploration Faces Funding Headwinds Amid Strong Drilling Activity, 22. November 2026.

6. World Gold Council: Central bank buying and ETF inflows support gold demand in Q3, 3. November 2026.

7. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Metals Receives Approval of Plan of Operations for the Blue Moon Mine in Mariposa County, California, 19. November 2026.

8. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Receives Positive Initial Ore Sorting Results from Springer Mine, 23. November 2026.

9. Hannan Metals Limited: Hannan Completes Second Drill Program at Stavaträsk Gold Project, Sweden 1,255 m Drilled to Test IP Chargeability Targets and Extents of Known Mineralization, 4. November 2026.

10. Axo Metals Corp.: Axo Metals Drilling Intercepts 48.0 Metres of 1.18 g/t Au From Surface at Recently Discovered Luz del Cobre Target; Additional Results Include 3.94 g/t Au Over 15.0 Metres, 20. Oktober 2026.

11. Börse Düsseldorf: Aktien – CA09570Q5095 – Blue Moon Metals Inc. Registered Shares NEW o.N. – Börse Düsseldorf, Abruf 26. November 2026.

12. tagesschau.de: HANNAN METALS LTD Kurs aktuell, Abruf 26. November 2026.

13. Börse München: Bekanntmachungen, 15. Mai 2026.

14. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Completes its Acquisition of the Turner Copper-Gold VMS Deposit, Webfassung vom 20. November 2026.

15. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Announces Sale of Blue Moon Norway to ACG Metals Limited, 3. November 2026.

16. ACG Metals Limited: Results of Extraordinary General Meeting and Admission of Consideration Shares – ACG Metals Limited, 25. November 2026.

17. Hannan Metals Limited: Hannan Metals Upgrades to OTCQB Venture Market – Trading on the OTCQB Commences November 9, 2026, Under the Symbol „HANNF“, 9. November 2026.

18. Hannan Metals Limited: Hannan Announces Results of Annual and Special Meeting of Shareholders, 24. November 2026.

19. Axo Metals Corp.: Axo Metals Corp. Announces Upsize of Previously Announced Bought Deal to $55M, 10. November 2026.

20. Axo Metals Corp.: Axo Metals Announces Filing of Final Short Form Prospectus, 20. November 2026.

21. Axo Metals Corp.: Axo Metals Receives Approval to Trade on the OTCQB Venture Market Under the Symbol AXOCF, 21. Oktober 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1. Wolframmarkt 2025 bis 2030. Eigene, mit KI-Unterstützung erstellte Grafik auf Grundlage der Marktprognose von The Business Research Company (Quelle 4).

Abbildung 2. Erzsortierung bei Springer. Eigene, mit KI-Unterstützung erstellte Datengrafik auf Grundlage der veröffentlichten Einzelversuche von Blue Moon Metals Inc. vom 23. November 2026 (Quelle 8). Die beiden Balken einer Probe beziehen sich auf unterschiedliche Größen.

Intro-Bild: stock.adobe.com;

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 26. November 2026. Der Beitrag vergleicht Unternehmensmeldungen und Transaktionsinformationen mit den dokumentierten Verfahrensständen. Bohrintervalle, Sortierkennzahlen und Emissionsbedingungen wurden den jeweiligen Originalmeldungen entnommen. Die Marktangaben beruhen auf amtlichen Daten, Branchenberichten und einer kommerziellen Umsatzprognose. Die Einordnung ist qualitativ. Eigene Ressourcen- oder Reservenschätzungen, Laboruntersuchungen, Unternehmensbewertungen und Kursmodelle wurden nicht erstellt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Verantwortung, Auftrag und Vergütung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor und Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Auftraggeberin ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. SRC verbreitet den Beitrag zusätzlich über die PresseBox. Die besprochenen Emittenten unterhalten entgeltliche IR-Verträge mit SRC. Für diesen Beitrag vergütet SRC die JS Research GmbH erfolgsunabhängig. Aus diesen wirtschaftlichen Beziehungen ergibt sich ein Interessenkonflikt.

Interessenkonflikte und Positionen

Der Autor Jörg Schulte hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien von Axo Metals und Blue Moon Metals. Seine Beteiligung liegt bei beiden Gesellschaften jeweils deutlich unter 0,5 % des jeweiligen Aktienkapitals. Darüber hinaus hält er keine weiteren Finanzinstrumente mit Bezug zu diesen beiden Emittenten, einschließlich Optionen oder sonstiger Derivate. In Bezug auf Hannan Metals hält Jörg Schulte weder Aktien noch Optionen, sonstige Derivate oder vergleichbare Finanzinstrumente. Die JS Research GmbH hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weder Aktien noch Optionen, sonstige Derivate oder vergleichbare Finanzinstrumente mit Bezug zu Axo Metals, Blue Moon Metals oder Hannan Metals.

Charakter des Beitrags und technische Angaben

Der Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung. Er richtet sich an ein allgemeines Publikum und berücksichtigt keine individuellen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Die in den Quellen genannten Qualified Persons haben die technischen Angaben der jeweiligen Originalmeldung geprüft. Für diese deutschsprachige Fassung wurde keine unabhängige technische Prüfung durch eine Qualified Person vorgenommen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Anlagerisiken

Explorationsergebnisse allein belegen weder eine Mineralreserve noch die wirtschaftliche Abbaubarkeit. Zeitpläne für Analysen, Übernahmen, Finanzierungen und Inbetriebnahmen beruhen auf den Erwartungen der jeweiligen Unternehmen. Ergebnisse können wesentlich abweichen. Unter anderem können Genehmigungsauflagen, die Zusammensetzung des Fördermaterials, Metallpreise, Finanzierungskosten oder Änderungen der Rechtslage in den USA, Norwegen, Schweden und Mexiko die Projekte verzögern oder verhindern. Die Sortierausbeute in einem Versuch erfasst nur eine Stufe der Aufbereitung.

Aktien von Explorations- und Bergbauunternehmen können erheblich schwanken. Geringe Handelsliquidität, weite Geld-Brief-Spannen, Verwässerung und Wechselkursschwankungen können Verluste verstärken. Ein Totalverlust ist möglich.

Regulatorische Einordnung

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Haftung und Zielgruppe

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