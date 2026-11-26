DEUTLICHER ANSTIEG DER BARMITTEL

Barmittel von 450,7 Mio. US-Dollar zum 30. September 2026, ein Anstieg um 24 % gegenüber dem Vorquartal; Gesamtliquidität von 844,2 Mio. US-Dollar (Barmittel und revolvierende Kreditfazilität)

STARKER OPERATIVER CASHFLOW

Operativer Cashflow von 203,3 Mio. US-Dollar, 32 % höher als in Q3 2025 und fast das Dreifache des Niveaus in Q2 2026

CASHFLOW DECKT HÖHERE INVESTITIONEN MEHR ALS AB

Free Cashflow(1) von 86,9 Mio. US-Dollar nach zahlungswirksamen Investitionsausgaben(1) von 116,4 Mio. US-Dollar (gesamte Investitionsausgaben(1) von 139,1 Mio. US-Dollar)

SOLIDES GEWINNWACHSTUM GEGENÜBER DEM VORJAHR

Nettogewinn von 58,4 Mio. US-Dollar bzw. 0,07 US-Dollar je Aktie gegenüber 42,4 Mio. US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar je Aktie in Q3 2025 und 52,1 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar je Aktie in Q2 2026; bereinigter Nettogewinn(1) von 83,0 Mio. US-Dollar bzw. 0,10 US-Dollar je Aktie gegenüber 61,1 Mio. US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar je Aktie in Q3 2025 und 92,3 Mio. US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar je Aktie in Q2 2026

REKORD BEI GOLDPRODUKTION UND -ABSATZ

70.564 oz Gold produziert, 12 % mehr als in Q3 2025 und 5 % mehr als in Q2 2026; verkauftes Gold(2) von 71.200 oz gegenüber 69.004 oz in Q3 2025 und 66.068 oz im Vorquartal

STÜCKKOSTEN AM OBEREN ENDE DER PROGNOSE

Operative Cash-Kosten(1) in Q3 2026 von 1.470 US-Dollar/oz (1.426 US-Dollar/oz in YTD 2026); Gold-AISC(1)(3) von 2.293 US-Dollar/oz in Q3 2026 (2.170 US-Dollar/oz in YTD 2026)

EXPLORATIONSERFOLGE ALS SCHLÜSSEL FÜR KÜNFTIGES WACHSTUM

Pamour – Projekt auf 4 km Streichlänge nachgewiesen

Dome – Mineralisierung um 600 m nach Süden erweitert

Borden – Main Zone um über 500 m erweitert

TVZ – Bohrergebnisse bestätigen Potenzial in Fallrichtung

Owl Creek – Vielversprechende Bohrergebnisse; Arbeiten an Explorationsstrecke von Hoyle Pond beginnen

CORDERO ERHÄLT WICHTIGE GENEHMIGUNGEN

Erhalt der MIA-Genehmigung und der Genehmigung zur Landnutzungsänderung ebnet den Weg zur

Erschließung; Ausgabenprognose für Cordero von 90-100 Mio. US-Dollar auf 20-30 Mio. US-Dollar gesenkt

10. November 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – gab heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal (Q3 2026) und die ersten neun Monate (YTD 2026) des Jahres 2026 bekannt. Q3 2026 umfasst das erste volle Quartal mit Ergebnissen der Kidd Operations, die am 1. Juni 2026 übernommen wurden. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle Beträge in US-Dollar.

Tony Makuch, President, CEO & Chairman von Discovery, kommentierte: Q3 2026 war ein entscheidendes und erfolgreiches Quartal für Discovery, geprägt von Rekordwerten bei Goldproduktion und -absatz, soliden Erträgen und einem starken Cashflow. Unsere Barmittel stiegen um 24 % und erreichten zum 30. September 2026 450,7 Millionen US-Dollar. Wir erwirtschafteten einen operativen Cashflow von über 200 Millionen US-Dollar und einen Free Cashflow von 87 Millionen US-Dollar – in einem Quartal, in dem wir fast 120 Millionen US-Dollar in bar in Investitionen zur Unterstützung unseres Wachstums und unserer betrieblichen Verbesserungen gesteckt haben. Unsere Fähigkeit, Barmittel zu erwirtschaften, die unsere Finanzlage stärken und unsere Investitionsprogramme stützen, ist eine wichtige Wettbewerbsstärke, von der wir künftig profitieren werden.

Eine weitere zentrale Wettbewerbsstärke ist unser anhaltender Explorationserfolg bei Porcupine. Im vergangenen Quartal haben wir über die fortschreitende Transformation von Pamour berichtet, das auf einer Streichlänge von 4 km nachgewiesen ist und wo in mehreren Zielgebieten hochgradige Zonen identifiziert wurden. Kürzlich haben wir weitere Bohrergebnisse von Pamour veröffentlicht, die eine starke Kontinuität der goldführenden Strukturen belegen, auch im wichtigen Bereich zwischen Pamour und Pamour West. Zudem haben wir kürzlich vielversprechende Bohrergebnisse bei Dome bekannt gegeben, darunter neue Mineralisierungsbereiche im Norden und eine Erweiterung der Mineralisierung um 600 Meter nach Süden. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sind wir nun der Ansicht, dass Dome ein Tagebauprojekt ist, das wie Pamour das Potenzial hat, deutlich größer und wertvoller zu werden als bisher angenommen. Dome ist nach Norden, Süden und Westen weiterhin offen und könnte sich bis in das benachbarte Konzessionsgebiet Paymaster erstrecken. Apropos Paymaster: Durch den Erwerb bestimmter Mineralkonzessionen von McEwen Inc. im Oktober befindet sich Paymaster nun zu 100 % in unserem Besitz.

Q3 2026 war auch für Cordero, unser großes Silberprojekt in Mexiko, ein wichtiges Quartal. Am 28. September 2026 erhielten wir die Genehmigung zur Landnutzungsänderung (Change of Land Use), und die Billigung der Umweltverträglichkeitsprüfung (MIA) folgte am 5. Oktober. Mit diesen Genehmigungen ist das bundesstaatliche Umweltgenehmigungsverfahren abgeschlossen, und Cordero kann in Richtung Erschließung vorangetrieben werden. Wir aktualisieren derzeit die Investitions- und Kostenschätzungen der Machbarkeitsstudie von 2024; die Aktualisierung soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Mit Blick auf die Zukunft sind wir gut aufgestellt, um das Jahr mit einem starken vierten Quartal abzuschließen, und liegen weiterhin auf Kurs, Anfang 2027 einen aktualisierten technischen Bericht für Porcupine vorzulegen.

(1) Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN.

(2) Die verkaufte Goldmenge umfasst im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit Franco-Nevada als Sachleistung gelieferte Unzen.

(3) Gold-AISC bezeichnet die All-in Sustaining Costs ohne Kosten für aktienbasierte Vergütung.

Discovery berichtet über die Ergebnisse der Goldproduktion und des Goldabsatzes seit der Übernahme (die Porcupine- Übernahme) des Porcupine-Komplexes (Porcupine) in und bei Timmins, Ontario, am 15. April 2025.

Seit ihrer Übernahme am 1. Juni 2026 berichtet das Unternehmen über die Ergebnisse der Kidd Operations, einschließlich der Kidd Creek Mine und des Kidd Metallurgical Site.

Der vollständige Abschluss und die Managements Discussion & Analysis des Unternehmens sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.dsvmining.com verfügbar.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERGEBNISSE FÜR Q3 UND YTD 2026

Drei Monate zum Neun Monate zum

Finanzergebnisse (in Tsd. $, ausgenommen 30. September 30. September 30. Juni 30. September 30. September

Beträge je Aktie) 2026 2025 2026 2026 2025

Umsatz 371.372 236.961 319.094 975.501 378.971

Produktionskosten 142.726 106.807 108.609 327.519 161.726

Ergebnis vor Steuern 103.729 71.114 112.752 347.852 89.172

Nettogewinn 58.441 42.439 52.149 192.269 41.521

Unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,07 0,05 0,06 0,24 0,06

Verwässertes Ergebnis je Aktie 0,07 0,05 0,06 0,24 0,06

Bereinigter Nettogewinn(1) 83.022 61.090 92.306 258.051 86.479

Bereinigter Nettogewinn je Aktie(1) 0,10 0,08 0,11 0,32 0,13

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 203.295 153.488 73.977 320.240 214.492

Zahlungswirksame Investitionen in

Minenerschließung und Sachanlagen (116.360) (66.675) (85.414) (268.831) (110.208)

Free Cashflow(1) 86.935 86.813 (11.437) 51.409 104.284

Drei Monate zum Neun Monate zum

30. September 30. September 30. Juni 30. September 30. September

Operative Ergebnisse 2026 2025 2026 2026 2025

Porcupine-Komplex

Gold

Verarbeitetes Erz (t) 943.761 808.688 904.244 2.546.989 1.317.480

Durchschnittsgehalt (g/t Au) 2,61 2,69 2,57 2,69 2,96

Ausbringung (%) 89,0% 90,3% 90,2% 89,9% 90,7%

Produziertes Gold (oz) 70.564 63.154 67.309 198.142 113.706

Verkauftes Gold (oz)(2) 71.200 69.004 66.068 196.714 111.554

Ø realisierter Goldpreis ($/verk. oz)(1)(3) $-4.283 $-3.489 $ 4.474 $-4.536 $-3.430

Operative Gold-Cash-Kosten je Unze

($/verkaufte oz)(1)(3) $-1.470 $-1.339 $ 1.387 $-1.426 $-1.340

Gold-AISC ($/verkaufte oz)(1)(3)(4) $-2.293 $-1.734 $ 2.154 $-2.170 $-1.863

Kidd Operations

Verarbeitetes Erz (t) 283.763 – 102.839 386.602 –

Kupfer

Produziertes Kupfer (t) 3.644 – 1.286 4.930 –

Verkauftes Kupfer (t) 3.349 – 1.230 4.579 –

Zink

Produziertes Zink (t) 5.491 – 3.361 8.852 –

Verkauftes Zink (t) 4.589 – 2.967 7.556 –

(1) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.

(2) Die verkaufte Goldmenge umfasst im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit Franco-Nevada als Sachleistung gelieferte Unzen: 3.038 Unzen in Q3 2026, 2.804 Unzen in Q3 2025, 2.813 Unzen in Q2 2026, 8.370 Unzen in YTD 2026 und 2.804 Unzen in YTD 2025.

(3) Im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit Franco-Nevada als Sachleistung gelieferte Unzen bleiben bei der Berechnung der operativen Cash-Kosten je verkaufter Unze, der Gold-AISC je verkaufter Unze und des durchschnittlich realisierten Goldpreises je verkaufter Unze unberücksichtigt.

(4) Die Ergebnisse für 2025 enthalten keine G&A-Aufwendungen, Kosten für aktienbasierte Vergütung, Erhaltungsinvestitionen und Leasingaufwendungen, die vor dem 15. April 2025, dem Abschlussdatum der Porcupine-Übernahme, angefallen sind.

Q3 2026

– Umsatz von 371,4 Millionen US-Dollar, davon 299,1 Millionen US-Dollar aus Goldverkäufen der Porcupine Operations und der Rest aus Konzentratverkäufen der Kidd Operations. Der Goldumsatz lag damit über den 237,0 Millionen US-Dollar in Q3 2025 und den 289,4 Millionen US-Dollar im Vorquartal; der Anstieg um 26 % gegenüber Q3 2025 ergab sich aus einem um 3 % höheren Goldabsatz und einem um 23 % höheren durchschnittlich realisierten Goldpreis.

– Nettogewinn von 58,4 Millionen US-Dollar (0,07 US-Dollar je Aktie, unverwässert) gegenüber einem Nettogewinn von 42,4 Millionen US-Dollar (0,05 US-Dollar je Aktie, unverwässert) in Q3 2025 und 52,1 Millionen US-Dollar (0,06 US-Dollar je Aktie, unverwässert) im Vorquartal.

– Bereinigter Nettogewinn(1) von 83,0 Millionen US-Dollar (0,10 US-Dollar je Aktie, unverwässert) gegenüber 61,1 Millionen US-Dollar (0,08 US-Dollar je Aktie, unverwässert) in Q3 2025 und 92,3 Millionen US-Dollar (0,11 US-Dollar je Aktie, unverwässert) im Vorquartal. Die Differenz von 24,6 Millionen US-Dollar zwischen Nettogewinn und bereinigtem Nettogewinn in Q3 2026 spiegelte vor allem die Auswirkung nach Steuern wider, die sich aus dem Ausschluss von 19,3 Millionen US-Dollar an Kosten für aktienbasierte Vergütung aus dem bereinigten Nettogewinn ergab (bedingt durch den deutlichen Anstieg des Aktienkurses und dessen Auswirkung auf den Marktwert langfristiger Vergütungszusagen), sowie die Auswirkungen der Anpassungen aus der Kaufpreisallokation (PPA), Wechselkursverluste und Kosten des Transition Services Agreement im Zusammenhang mit der Porcupine-Übernahme.

– EBITDA(1)(2) von 181,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 49 % gegenüber 122,1 Millionen US-Dollar in Q3 2025 und 7 % mehr als die 170 Millionen US-Dollar im Vorquartal.

– Wichtige Betriebsergebnisse:

o Rekord-Goldproduktion von 70.564 Unzen, ein Anstieg um 12 % gegenüber 63.154 Unzen in Q3 2025 und 5 % mehr als die 67.309 Unzen in Q2 2026

o Rekordmenge an verkauftem Gold(3) von 71.200 Unzen gegenüber 69.004 Unzen in Q3 2025 und 66.068 Unzen im Vorquartal.

o Gesamte Produktionskosten für Gold von 97,6 Millionen US-Dollar gegenüber 106,8 Millionen US-Dollar in Q3 2025 (einschließlich 18,5 Millionen US-Dollar an PPA-Anpassungen) und 89,7 Millionen in Q2 2026;

o Operative Cash-Kosten(1) von 1.470 US-Dollar je verkaufter Unze gegenüber 1.339 US-Dollar je verkaufter Unze in Q3 2025 und 1.387 US-Dollar je verkaufter Unze in Q2 2026; der Anstieg gegenüber beiden Vergleichszeiträumen ist vor allem auf die Verarbeitung kostenintensiverer Tonnen von Halden in Q3 2026 zurückzuführen.

o AISC auf Standortebene(1)(4)(5) von 2.123 US-Dollar je verkaufter Unze gegenüber 1.699 US-Dollar je verkaufter Unze in Q3 2025 und 2.028 US-Dollar je verkaufter Unze im Vorquartal; die Anstiege gegenüber beiden Vergleichszeiträumen sind vor allem auf höhere operative Cash-Kosten und Erhaltungsinvestitionen zurückzuführen

o AISC(1)(5) von 2.293 US-Dollar je verkaufter Unze gegenüber AISC von 1.734 US-Dollar je verkaufter Unze in Q3 2025 und 2.154 US-Dollar je verkaufter Unze im Vorquartal.

– Investitionsausgaben(1) von 139,1 Millionen US-Dollar gegenüber 65,2 Millionen US-Dollar in Q3 2025 und 86,4 Millionen US-Dollar in Q2 2026. In den 139,1 Millionen US-Dollar in Q3 2026 waren 42,0 Millionen US-Dollar an Erhaltungsinvestitionen enthalten, vor allem für die Anschaffung mobiler Ausrüstung bei Borden, Investitionen in die Dome Mill und Arbeiten zur Stützung der Absetzanlage Nr. 6 (TMA6), sowie 97,1 Millionen US-Dollar an Wachstumsinvestitionen(1) (einschließlich 6,9 Millionen US-Dollar an aktivierter Exploration), hauptsächlich für die Kapazitätserweiterung und die Umsetzung einer neuen Ablagerungsstrategie bei der TMA6 sowie für den fortgesetzten Abraumvorabtrag bei Pamour.

– Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit von 203,3 Millionen US-Dollar in Q3 2026 gegenüber 153,5 Millionen US-Dollar in Q3 2025 und 74,0 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen des Working Capital belief sich auf 146,8 Millionen US-Dollar gegenüber 82,0 Millionen US-Dollar in Q3 2025 und 130,0 Millionen US-Dollar in Q2 2026. Einem positiven Effekt von 56,5 Millionen US-Dollar aus Veränderungen des Working Capital in Q3 2026 stand ein negativer Effekt von 56,1 Millionen US-Dollar in Q2 2026 gegenüber; die Veränderung spiegelt die Normalisierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wider, nachdem in Q2 2026 im Rahmen der Einführung eines neuen ERP-Systems (ERP) beschleunigte Zahlungen geleistet worden waren, teilweise ausgeglichen durch höhere Forderungen infolge des zeitlichen Eingangs der Zahlungen aus Konzentratverkäufen von Kidd.

– Free Cashflow(1) von 86,9 Millionen US-Dollar in Q3 2026, nahezu unverändert gegenüber 86,8 Millionen US-Dollar in Q3 2025 und nach einem Free-Cashflow-Abfluss von 11,4 Millionen US-Dollar im Vorquartal; die Verbesserung gegenüber dem Vorquartal beruht darauf, dass der positive Effekt des höheren Nettomittelzuflusses aus betrieblicher Tätigkeit die deutlich höheren Investitionsausgaben mehr als ausglich.

– Barmittel von 450,7 Millionen US-Dollar zum 30. September 2026 gegenüber 364,3 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2026 und 410,7 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025; der Anstieg seit dem 30. Juni 2026 ist vor allem auf den höheren Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit im Quartal zurückzuführen.

– Working Capital(1) von 265,0 Millionen US-Dollar zum 30. September 2026 gegenüber 224,2 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025 und 270,7 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2026.

YTD 2026

– Goldproduktion von 198.142 Unzen gegenüber 113.706 Unzen in YTD 2025; der Goldabsatz belief sich auf 196.714 Unzen. Der Umsatz betrug 975,5 Millionen US-Dollar (davon 873,5 Millionen US-Dollar aus den Porcupine Operations) gegenüber 379,0 Millionen US-Dollar in YTD 2025, die den Umsatz ab dem Abschluss der Porcupine-Übernahme am 15. April 2025 bis zum 30. September 2025 abbilden. Die Produktionskosten beliefen sich in YTD 2026 auf 327,5 Millionen US-Dollar gegenüber 161,7 Millionen US-Dollar in YTD 2025. Die operativen Gold-Cash-Kosten lagen im Durchschnitt bei 1.426 US-Dollar je verkaufter Unze und die Gold-AISC je verkaufter Unze bei 2.170 US-Dollar, gegenüber 1.340 US-Dollar bzw. 1.863 US-Dollar je verkaufter Unze in YTD 2025.

– Nettogewinn von 192,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,24 US-Dollar je Aktie (unverwässert). Der Nettogewinn in YTD 2026 lag damit über dem Nettogewinn von 41,5 Millionen US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar je Aktie (unverwässert) in YTD 2025.

– Bereinigter Nettogewinn von 258,1 Millionen US-Dollar (0,32 US-Dollar je Aktie, unverwässert) gegenüber 86,5 Millionen US-Dollar (0,13 US-Dollar je Aktie, unverwässert) in YTD 2025. Die Differenz zwischen Nettogewinn und bereinigtem Nettogewinn in YTD 2026 spiegelte vor allem die Auswirkung nach Steuern wider, die sich aus dem Ausschluss folgender Posten aus dem bereinigten Nettogewinn ergab: 19,7 Millionen US-Dollar latenter Steueraufwand, 19,3 Millionen US-Dollar Kosten für aktienbasierte Vergütung im Zusammenhang mit dem Marktwert langfristiger Vergütungszusagen, PPA-Anpassungen, Kosten des Transition Services Agreement und eine Zahlung an First Nations im Zusammenhang mit dem Abschluss der Kidd-Transaktion.

– EBITDA von 529,3 Millionen US-Dollar gegenüber 171,0 Millionen US-Dollar in YTD 2025.

– Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit von 320,2 Millionen US-Dollar gegenüber 214,5 Millionen US-Dollar in YTD 2025.

– Gesamte Investitionsausgaben von 295,4 Millionen US-Dollar, davon 99,0 Millionen US-Dollar an Erhaltungsinvestitionen und 196,4 Millionen US-Dollar an Wachstumsinvestitionen (einschließlich 20,8 Millionen US-Dollar an aktivierter Exploration). Von den 196,4 Millionen US-Dollar an Wachstumsinvestitionen in YTD 2026 entfielen 176,7 Millionen US-Dollar auf Porcupine, vor allem für den Abraumvorabtrag bei Pamour und längerfristige Investitionen in die TMA6.

(1) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.

(2) Bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.

(3) Einschließlich der im Rahmen der Vereinbarungen mit Franco-Nevada als Sachleistung gelieferten Unzen.

(4) AISC auf Standortebene enthalten die Zuweisung von Unternehmens-G&A und schließen übrige Unternehmens-G&A, aktienbasierte Vergütung und Erhaltungsinvestitionen auf Unternehmensebene aus.

(5) AISC enthalten keine aktienbasierte Vergütung.

Zusammenfassung der Gewinn- und Verlustrechnung

Drei Monate zum Neun Monate zum

30. September 30. September 30. Juni 30. September 30. September

(in Tsd., außer Beträge je Aktie) 2026 2025 2026 2026 2025

Umsatz $-371.372 $-236.961 $-319.094 $-975.501 $-378.971

Produktionskosten 142.726 106.807 108.609 327.519 161.726

Abschreibungen 57.084 35.826 40.589 129.249 52.210

Lizenzgebühren 7.327 3.619 5.625 20.010 5.535

Ergebnis aus Bergbaubetrieb 164.235 90.709 164.271 498.723 159.500

Aufwendungen

Allgemeine Verwaltungskosten 14.612 6.661 14.355 40.442 35.012

Exploration 9.899 5.972 6.453 23.169 6.827

Wertminderung – 2.140 – – 2.140

Aktienbasierte Vergütung 24.830 1.398 3.507 37.196 4.518

Sonst. betr. Aufwendungen (Erträge) (7.302) – 10.121 2.920 –

Betriebsergebnis 122.196 74.538 129.835 394.996 111.003

Sonstiges

Sonstige Erträge (Verluste) (827) 9.301 (3.016) (2.752) 2.611

Finanzposten

Finanzerträge (-aufwendungen), netto (17.640) (12.725) (14.067) (44.392) (24.442)

Ergebnis vor Steuern 103.729 71.114 112.752 347.852 89.172

Laufender Steueraufwand (-ertrag) 39.454 32.462 40.756 116.856 58.833

Latenter Steueraufwand (-ertrag) 5.834 (3.787) 19.847 38.727 (11.182)

Nettogewinn $-58.441 $-42.439 $-52.149 $-192.269 $-41.521

Unverwässertes Ergebnis je Aktie $-0,07 $-0,05 $-0,06 $-0,24 $-0,06

Verwässertes Ergebnis je Aktie $-0,07 $-0,05 $-0,06 $-0,24 $-0,06

Ø Anzahl ausstehender Stammaktien

(gewichtet, in Tsd.)

Unverwässert 814.181 802.837 811.222 811.835 647.997

Verwässert 820.343 825.798 818.077 817.911 670.958

PORCUPINE OPERATIONS IM ÜBERBLICK

Drei Monate zum Neun Monate zum

30. September 30. September 30. Juni 30. September 30. September

Porcupine-Komplex 2026 2025 2026 2026 2025

Umsatz (in Tsd.) $-299.058 $-236.961 $-289.423 $-873.516 $-378.971

Produktionskosten (in Tsd.) $-97.612 $-106.807 $-89.694 $-263.490 $-161.726

Ergebnis aus Bergbaubetrieb (in

Tsd.) $-165.107 $-90.709 $-163.797 $-499.121 $-159.500

Verarbeitetes Erz (t) 943.761 808.688 904.244 2.546.989 1.317.480

Durchschnittsgehalt (g/t Au) 2,61 2,69 2,57 2,69 2,96

Ausbringung (%) 89,0% 90,3% 90,2% 89,9% 90,7%

Produziertes Gold (oz)(1) 70.564 63.154 67.309 198.142 113.706

Gegossenes Gold (oz)(1) 71.494 65.978 66.190 196.941 112.586

Verkauftes Gold (oz)(1)(2) 71.200 69.004 66.068 196.714 111.554

Aufbereitungskosten (in Tsd.) $-18.936 $-17.107 $-19.464 $-55.834 $-29.968

Aufbereitungskosten je verarb. Tonne

($/t) $-20,1 $-21,2 $-21,5 $-21,9 $-22,7

Operative Gold-Cash-Kosten je

verkaufter Unze(3)(4)(5) $-1.470 $-1.339 $-1.387 $-1.426 $-1.340

Standort-Gold-AISC je verk. Unze(3)(4)(5) $-2.123 $-1.699 $-2.028 $-2.016 $-1.756

Erhaltungsinvestitionen(3)(5) $-37.657 $-22.063 $-33.866 $-90.509 $-36.838

Wachstumsinvestitionen(3)(5) $-79.961 $-43.913 $-50.023 $-176.682 $-70.770

Gesamte Investitionsausgaben(3)(5) (in

Tsd.) $-117.618 $-65.976 $-83.889 $-267.191 $-107.608

(1) Umfasst produziertes, gegossenes und verkauftes Gold aus Hoyle Pond, Borden, Pamour und Hollinger.

(2) Einschließlich der im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit Franco-Nevada als Sachleistung gelieferten Unzen.

(3) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.

(4) Im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit Franco-Nevada als Sachleistung gelieferte Unzen bleiben bei der Berechnung der operativen Cash-Kosten je verkaufter Unze, der Gold-AISC je verkaufter Unze und des durchschnittlich realisierten Goldpreises je verkaufter Unze unberücksichtigt.

(5) Operative Gold-Cash-Kosten je verkaufter Unze, Gold-AISC je verkaufter Unze und gesamte Investitionsausgaben beziehen sich auf die Standortebene und schließen übrige Unternehmens-G&A, aktienbasierte Vergütung und Erhaltungsinvestitionen auf Unternehmensebene aus.

Die Goldproduktion der Porcupine Operations belief sich in Q3 2026 auf 70.564 Unzen, ein Anstieg um 12 % gegenüber 63.154 Unzen in Q3 2025 und 5 % mehr als die 67.309 Unzen im Vorquartal. Die 70.564 Unzen im Quartal resultierten aus der Verarbeitung von 943.761 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,61 g/t bei einer durchschnittlichen Ausbringung von 89,0 %, verglichen mit 808.688 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,69 g/t und einer durchschnittlichen Ausbringung von 90,3 % in Q3 2025 sowie 904.244 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,57 g/t und einer durchschnittlichen Ausbringung von 90,2 % im Vorquartal. Der Produktionsanstieg in Q3 2026 gegenüber beiden Vergleichszeiträumen war auf höhere Verarbeitungsmengen zurückzuführen, die gegenüber Q3 2025 um 17 % und gegenüber Q2 2026 um 4 % stiegen.

Die abgebaute Tonnage stieg in Q3 2026 gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 1.210.118 Tonnen. Zum 30. September 2026 lagen mehr als 1,7 Millionen Tonnen Material auf Halde. Die Abbaukosten je Tonne Erz verbesserten sich sowohl gegenüber Q3 2025 als auch gegenüber dem Vorquartal, was niedrigere Abbaukosten je Tonne bei Pamour widerspiegelt, die höhere Abbaukosten je Tonne bei Hoyle Pond mehr als ausglichen.

Die Betriebskosten der Aufbereitung je verarbeiteter Tonne verbesserten sich in Q3 2026 auf durchschnittlich 20,1 US-Dollar je Tonne gegenüber 21,2 US-Dollar je Tonne in Q3 2025 und 21,5 US-Dollar je Tonne im Vorquartal; die Verbesserung gegenüber Q2 2026 ist vor allem auf höhere Verarbeitungsmengen und niedrigere gesamte Betriebskosten der Aufbereitung zurückzuführen. Auf Basis voller Betriebstage verbesserte sich die Verarbeitungsleistung der Dome Mill weiter deutlich: Der Tagesdurchsatz lag in Q3 2026 an 48 Tagen über 11.000 Tonnen pro Tag, darunter an 16 Tagen, an denen die Anlage ihre Betriebskapazität von über 12.000 Tonnen pro Tag erreichte.

Die gesamten Produktionskosten beliefen sich in Q3 2026 auf 97,6 Millionen US-Dollar gegenüber 106,8 Millionen US-Dollar in Q3 2025 (einschließlich 18,5 Millionen US-Dollar an Anpassungen aus der Kaufpreisallokation auf Vorräte im Zusammenhang mit der Porcupine-Übernahme) und 89,7 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Die operativen Gold-Cash-Kosten(1) je verkaufter Unze lagen im Durchschnitt bei 1.470 US-Dollar gegenüber 1.339 US-Dollar in Q3 2025 und 1.387 US-Dollar im Vorquartal, was vor allem die Auswirkung kostenintensiverer Tonnen aus Lagerbeständen widerspiegelt, die im Quartal im Vergleich zu beiden Vergleichszeiträumen verarbeitet wurden. Die Gold-AISC auf Standortebene(1)(2) lagen im Durchschnitt bei 2.123 US-Dollar je verkaufter Unze gegenüber 1.699 US-Dollar in Q3 2025 und 2.028 US-Dollar in Q2 2026. Der Anstieg der Gold-AISC gegenüber beiden Zeiträumen spiegelte höhere operative Cash-Kosten und Erhaltungsinvestitionen(1) wider. Die Erhaltungsinvestitionen in Q3 2026 betrafen vor allem die Anschaffung mobiler Ausrüstung bei Borden, Investitionen in die Dome Mill und Arbeiten zur Stützung der TMA6 auf dem Konzessionsgebiet Dome.

In YTD 2026 wurden insgesamt 198.142 Unzen Gold produziert, die aus der Verarbeitung von 2.546.989 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,69 g/t bei einer durchschnittlichen Ausbringung von 89,9 % resultierten. Die gesamten Betriebskosten der Aufbereitung beliefen sich in YTD 2026 auf 55,8 Millionen US-Dollar bzw. durchschnittlich 21,9 US-Dollar je verarbeiteter Tonne. Die Produktionskosten betrugen in YTD 2026 insgesamt 263,5 Millionen US-Dollar; die operativen Gold-Cash-Kosten lagen im Durchschnitt bei 1.426 US-Dollar je verkaufter Unze und die Gold-AISC bei 2.016 US-Dollar je verkaufter Unze. In den Gold-AISC waren 90,5 Millionen US-Dollar an Erhaltungsinvestitionen enthalten, die vor allem auf die Erschließung bei Hoyle Pond und Borden, die Anschaffung mobiler Ausrüstung bei Borden und Ausgaben im Zusammenhang mit der TMA6 entfielen.

(1) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.

(2) Gold-AISC auf Standortebene enthalten die Zuweisung von Unternehmens-G&A und schließen übrige Unternehmens-G&A, aktienbasierte Vergütung und Erhaltungsinvestitionen auf Unternehmensebene aus.

KIDD OPERATIONS IM ÜBERBLICK

Die Kidd Operations von Discovery umfassen die Kidd Creek Mine, einen untertägigen Kupfer-, Zink- und Silberbergbaubetrieb, den Kidd Met Site, eine großtechnische Aufbereitungsanlage mit vier Konzentratorkreisläufen, Absetzinfrastruktur und zugehörigen Betriebsanlagen, sowie ein großes Explorationslandpaket nördlich von Timmins, das über Kidd Creek Timber Ltd. gehalten wird. Der laufende Betrieb umfasst den untertägigen Abbau in der Kidd Creek Mine; das Erz wird per Bahn zum Kidd Met Site transportiert und dort zu Kupfer- und Zinkkonzentrat verarbeitet. Das Unternehmen prüft derzeit den Bau eines neuen konventionellen Goldkreislaufs am Kidd Met Site sowie weitere Anpassungen, um die Goldproduktion aus unterschiedlichen Mineralisierungstypen zu ermöglichen. Die Modernisierung und Erweiterung des Kidd Met Site wird zusammen mit den an Hoyle Pond und Pamour angrenzenden Oberflächenrechten des Standorts sowie der Absetz-, Strom- und sonstigen Infrastruktur voraussichtlich das geplante künftige Wachstum des Goldgeschäfts von Discovery unterstützen. Vergleichsangaben für Q3 2025 und YTD 2025 werden für die Kidd Operations nicht dargestellt, da das Unternehmen die Kidd Operations am 1. Juni 2026 übernommen hat. Die Ergebnisse für YTD 2026 bilden die Kidd Operations ab dem Übernahmedatum ab.

Drei Monate zum Neun Monate zum

Kidd Operations 30. September 2026 30. Juni 2026 30. September 2026

Umsatz (in Tsd.) $-72.314 $-29.671 $-101.985

Produktionskosten (in Tsd.) $-45.114 $-18.915 $-64.029

Ergebnis aus Bergbaubetrieb (in Tsd.) $-(872) $-474 $-(398)

Verarbeitetes Erz (t) 283.763 102.839 386.602

Kupfer

Kupfergehalt (%) 1,34% 1,30% 1,33%

Kupferausbringung (%) 96,2% 96,1% 96,1%

Produziertes Kupfer (t) 3.644 1.286 4.930

Verkauftes Kupfer (t) 3.349 1.230 4.579

Kupfer-Cash-Kosten je verkauftem Pfund ($/lb)(1)(2) $-3,21 $-1,29 $-2,70

Zink

Zinkgehalt (%) 2,25% 3,63% 2,62%

Zinkausbringung (%) 85,9% 89,9% 87,4%

Produziertes Zink (t) 5.491 3.361 8.852

Verkauftes Zink (t) 4.589 2.967 7.556

Zink-Cash-Kosten je verkauftem Pfund ($/lb)(1)(2) $-1,36 $-0,84 $-1,16

Erhaltungsinvestitionen(1)(2) $-3.282 $-925 $-4.207

Wachstumsinvestitionen(1)(2) $-1.512 $-246 $-1.758

Gesamte Investitionsausgaben(1)(2) (in Tsd.) $-4.794 $-1.171 $-5.965

(1) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.

(2) Kupfer- und Zink-Cash-Kosten je verkauftem Pfund und gesamte Investitionsausgaben beziehen sich auf die Standortebene und schließen übrige Unternehmens-G&A, aktienbasierte Vergütung und Erhaltungsinvestitionen auf Unternehmensebene aus.

In Q3 2026 wurden am Kidd Met Site insgesamt 283.763 Tonnen Erz verarbeitet; daraus wurde Konzentrat mit 3.644 Tonnen Kupfer (Durchschnittsgehalt 1,34 %, durchschnittliche Ausbringung 96,2 %) und 5.491 Tonnen Zink (Durchschnittsgehalt 2,25 %, durchschnittliche Ausbringung 85,9 %) produziert, verglichen mit 102.839 verarbeiteten Tonnen Erz und einer Konzentratproduktion von 1.286 Tonnen Kupfer (Durchschnittsgehalt 1,30 %, durchschnittliche Ausbringung 96,1 %) und 3.361 Tonnen Zink (Durchschnittsgehalt 3,63 %, durchschnittliche Ausbringung 89,9 %) im Zeitraum vom 1. bis 30. Juni 2026.

In Q3 2026 wurden insgesamt 3.349 Tonnen Kupfer und 4.589 Tonnen Zink verkauft, gegenüber 1.230 Tonnen bzw. 2.967 Tonnen im Teilzeitraum von Q2 2026.

Der Umsatz von Kidd aus dem Verkauf von Kupfer- und Zinkkonzentraten belief sich auf 72,3 Millionen US-Dollar bei Produktionskosten von 45,1 Millionen US-Dollar, gegenüber einem Umsatz von 29,7 Millionen US-Dollar und Produktionskosten von 18,9 Millionen US-Dollar in Q2 2026. Die Cash-Kosten für Kupfer lagen in Q3 2026 im Durchschnitt bei 3,21 US-Dollar je verkauftem Pfund und für Zink bei 1,36 US-Dollar je verkauftem Pfund, gegenüber 1,29 US-Dollar je verkauftem Pfund Kupfer und 0,84 US-Dollar je verkauftem Pfund Zink in Q2 2026. Die Silberverkäufe, die als dem Kupfer zuzurechnende Nebenproduktgutschriften behandelt werden, beliefen sich in Q3 2026 auf 7,9 Millionen US-Dollar gegenüber 5,3 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Die Bezahlung von Konzentraten erfolgt in festgelegten Zeitabständen gemäß den Bedingungen der Abnahmeverträge. Bei den Kidd Operations führen die bestehenden Abnahmebedingungen im Vergleich zum Goldgeschäft des Unternehmens zu längeren Zeiträumen bis zum Zahlungseingang für ausstehende Forderungen.

CORDERO IM ÜBERBLICK

Das Projekt Cordero wurde 2019 von Discovery erworben. Seitdem hat das Unternehmen über 100,0 Millionen US-Dollar in Mexiko investiert und umfangreiche Explorationsbohrungen sowie technische Analysen durchgeführt, die zur Veröffentlichung mehrerer Studien führten, zuletzt der FS vom 16. Februar 2024, die am 28. März 2024 auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde. Die Ergebnisse der FS bestätigten Cordero als eine der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten mit dem Potenzial für eine großvolumige Produktion zu niedrigen Stückkosten, einem erheblichen Free Cashflow und attraktiven wirtschaftlichen Renditen. Seit der Einreichung der FS hat das Unternehmen die Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Cordero weiter vorangetrieben, die Beziehungen zu den Gemeinden und Behörden gepflegt und weitere Maßnahmen zur Risikominderung des Projekts ergriffen. Mit dem Erhalt der Genehmigung zur Landnutzungsänderung von SEMARNAT am 28. September 2026 und der anschließenden Billigung der MIA-Genehmigung am 5. Oktober 2026 erreichte das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein für das Projekt Cordero. Damit ist das bundesstaatliche Umweltgenehmigungsverfahren abgeschlossen, und das Unternehmen kann Cordero in Richtung Erschließung vorantreiben.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der FS zählen:

– Durchschnittliche Jahresproduktion von 37,0 Millionen Unzen Silberäquivalent(1) (AgEq) in den ersten 12 Jahren bei einer Gesamtlebensdauer des Projekts von 19 Jahren;

– AISC(2) von durchschnittlich unter 12,50 US-Dollar je Unze AgEq in den Jahren 1 bis 8;

– Kapitalwert nach Steuern (NPV) im Basisszenario von 1,2 Milliarden US-Dollar (Metallpreise im Basisszenario: Silber – 22,00 US-Dollar je Unze; Gold – 1.600 US-Dollar je Unze; Zink – 1,20 US-Dollar je Pfund; Blei – 1,00 US-Dollar je Pfund);

– Anfangsinvestitionen(2) von 606,0 Millionen US-Dollar (NPV-zu-Investitions-Verhältnis von 2:1);

– Umfangreiche Mineralreserven von insgesamt 302 Millionen Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, 5,2 Milliarden Pfund Zink und 3,0 Milliarden Pfund Blei;

– Bedeutender sozioökonomischer Beitrag für Mexiko, darunter eine Anfangsinvestition von über 600 Millionen US-Dollar, die Schaffung von 2.500 Arbeitsplätzen während der Erschließung und über 1.000 Arbeitsplätzen während des Betriebs, Beschaffungen von insgesamt 4,0 Milliarden US-Dollar, die vollständig in Mexiko verbleiben, sowie – bei einem festen Silberpreis von 35,00 US-Dollar je Unze – Steuerzahlungen in Mexiko von insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar über die Projektlaufzeit; und

– Hohes Maß an Umweltverantwortung und Verpflichtung, zur Bewältigung zentraler gesellschaftlicher Themen wie CO2-Reduktion sowie Wasserqualität und -verfügbarkeit beizutragen.

Highlights des dritten Quartals 2026

In Q3 2026 gab es eine Reihe wichtiger Entwicklungen, um das Projekt Cordero in Richtung Erschließung voranzubringen, darunter:

– Erhalt der Genehmigung zur Landnutzungsänderung (Billigung der MIA am 5. Oktober 2026);

– Fortschritte bei der Aktualisierung der Investitions- und Betriebskostenschätzungen der Machbarkeitsstudie vom Februar 2024, um das aktuelle Preisumfeld abzubilden;

– Beauftragung eines externen spezialisierten Energieberaters und Beginn der Arbeiten am Erschließungszeitplan und an der Aktualisierung der Investitionskosten für eine Erdgasstromversorgung am Standort, um 2026 eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob Erdgas oder Netzstrom die primäre Energiequelle für Cordero sein soll;

– Fortgeschrittene Gespräche mit Betreibern von Wasseraufbereitungsanlagen über die geplante Modernisierung und den Betrieb der örtlichen Wasseraufbereitungsanlage; und

– Fortgeschrittene Arbeiten an der Finalisierung des Erschließungszeitplans und der Finanzierungsstrategie für Cordero.

(1) Produziertes AgEq ist im Konzentrat ausgebrachtes Metall. AgEq wird berechnet als Ag + (Au x 72,7) + (Pb x 45,5) + (Zn x 54,6); diese Faktoren beruhen auf Metallpreisen von Ag – 22 $/oz, Au – 1.600 $/oz, Pb – 1,00 $/lb und Zn – 1,20 $/lb.

(2) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.

PROGNOSE 2026

(in Mio. $, sofern nicht anders angegeben) Gesamt

Produziertes Gold (koz) 260 – 300

Operative Gold-Cash-Kosten je verkaufter Unze ($/verkaufte oz)(1)(2)(3) $-1.250 – 1.400

Gold-AISC je verkaufter Unze ($/verkaufte oz)(1)(2)(3)(4) $-1.950 – 2.250

Lizenzgebühren(3) $-25 – 35

Erhaltungsinvestitionen(1)(5) $-120 – 165

Porcupine – Wachstumsinvestitionen(1)(5) $-195 – 235

Cordero – Gebühren und Investitionen $-20 – 30

Exploration (aktiviert und aufwandswirksam) $-55 – 75

Unternehmens-G&A(4) $-40 – 50

(1) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.

(2) Im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit Franco-Nevada als Sachleistung gelieferte Unzen bleiben bei der Berechnung der operativen Cash-Kosten je verkaufter Unze, der Gold-AISC je verkaufter Unze und des durchschnittlich realisierten Goldpreises je verkaufter Unze unberücksichtigt.

(3) Der Lizenzgebührenaufwand ist in den operativen Gold-Cash-Kosten und den Gold-AISC je verkaufter Unze enthalten. Er umfasst keine Kosten im Zusammenhang mit den Franco-Nevada-Lizenzgebühren.

(4) Unternehmens-G&A und Gold-AISC enthalten keine aktienbasierte Vergütung.

(5) Aktivierte Exploration ist nicht in den Erhaltungs- und Wachstumsinvestitionen enthalten, sondern in der Explorationsprognose ausgewiesen.

(6) Gegebenenfalls auf Basis eines USD/CAD-Wechselkurses von 1,36 und eines USD/MXN-Wechselkurses von 18,0.

Die Gesamtjahresprognose von Discovery für 2026 wurde in einer Pressemitteilung vom 19. Februar 2026 bekannt gegeben. Mit Ausnahme der nachstehend erläuterten Positionen Cordero – Gebühren und Investitionen und Unternehmens-G&A blieb die Prognose des Unternehmens zum 30. September 2026 unverändert. Die am 1. Juni 2026 übernommenen Kidd Operations von Discovery sind in der Prognose 2026 nicht enthalten.

Goldproduktion

Die Goldproduktion belief sich in YTD 2026 auf 198.142 Unzen. Im Einklang mit dem Geschäftsplan des Unternehmens für das Jahr wird erwartet, dass die Quartalsproduktion 2026 in der zweiten Jahreshälfte höher ausfällt als in den ersten sechs Monaten, vor allem aufgrund höherer Verarbeitungsmengen. Das Unternehmen liegt weiterhin auf Kurs, die Produktionsprognose 2026 von 260.000-300.000 Unzen zu erreichen.

Stückkosten

Die operativen Gold-Cash-Kosten je verkaufter Unze und die Gold-AISC je verkaufter Unze lagen in YTD 2026 im Durchschnitt bei 1.426 US-Dollar bzw. 2.170 US-Dollar, verglichen mit einer Gesamtjahresprognose von 1.250-1.400 US-Dollar bzw. 1.950-2.250 US-Dollar. Das Unternehmen erwartet, dass die operativen Gold-Cash-Kosten je verkaufter Unze und die Gold-AISC je verkaufter Unze für das Gesamtjahr 2026 innerhalb der Prognosespannen liegen werden, wobei die operativen Cash-Kosten je verkaufter Unze voraussichtlich am oberen Ende der Spanne liegen. Die Gold-AISC von 2.170 US-Dollar enthalten nicht die Auswirkung der aktienbasierten Vergütung von 197 US-Dollar je Unze.

Lizenzgebühren

Der Lizenzgebührenaufwand belief sich in YTD 2026 auf 19,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit einer Gesamtjahresprognose 2026 von 25-35 Millionen US-Dollar. Der Lizenzgebührenaufwand hängt stark vom durchschnittlich realisierten Goldpreis ab und schwankt mit dem Rohstoffzyklus. Er betrifft vor allem Vereinbarungen mit First-Nations-Gruppen und privaten Rechteinhabern bei Borden sowie in geringerem Umfang bei Hoyle Pond und Pamour. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2026 weiterhin mit einem Lizenzgebührenaufwand von 25-35 Millionen US-Dollar.

Erhaltungsinvestitionen

Die Erhaltungsinvestitionen für 2026 werden auf 120-165 Millionen US-Dollar veranschlagt; in YTD 2026 fielen 94,8 Millionen US-Dollar an. Die Ausgaben im Jahresverlauf konzentrieren sich vor allem auf Arbeiten zur Stützung der TMA6 auf dem Konzessionsgebiet Dome sowie auf laufende Investitionen in Verbesserungen der Dome Mill, neue mobile Ausrüstung und eine verbesserte Infrastruktur bei Hoyle Pond und Borden. Die Ausgaben für die Erschließung bei Hoyle Pond und Borden lagen in YTD 2026 im Rahmen der Erwartungen.

Wachstumsinvestitionen Porcupine

Die Wachstumsinvestitionen bei Porcupine ohne aktivierte Explorationsausgaben sind mit 195-235 Millionen US-Dollar veranschlagt. In YTD 2026 beliefen sich die Wachstumsinvestitionen auf 155,9 Millionen US-Dollar und betrafen vor allem Investitionen in die TMA6 zur Erhöhung der Absetzkapazität durch zusätzliche Dammerhöhungen und zur Umsetzung einer neuen Ablagerungsstrategie, den fortgesetzten Abraumvorabtrag bei Pamour, während die Mine auf kommerzielles Betriebsniveau hochgefahren wird, Infrastrukturarbeiten bei Pamour sowie den Bau eines Camps bei Borden. Das Unternehmen erwartet, dass die Wachstumsinvestitionen bei Porcupine für das Gesamtjahr 2026 am oberen Ende der Prognosespanne liegen werden.

Cordero

Die ursprüngliche Prognose des Unternehmens für Gebühren und Wachstumsinvestitionen im Zusammenhang mit Cordero lag bei 90-100 Millionen US-Dollar, wovon ein wesentlicher Teil auf die erwartete Zahlung der Gebühr für die Genehmigung zur Landnutzungsänderung entfiel. In Q3 2026 zahlte das Unternehmen diese Gebühr in Höhe von 11,6 Millionen US-Dollar – deutlich weniger, als in der ursprünglichen Prognose 2026 angenommen worden war. Auf Grundlage der gezahlten Gebühr hat das Unternehmen die Prognose 2026 für Gebühren und Wachstumsinvestitionen bei Cordero auf 20-30 Millionen US-Dollar gesenkt. Die Gesamtausgaben in YTD 2026 beliefen sich einschließlich der Gebühr für die Landnutzungsänderung auf 18,0 Millionen US-Dollar.

Exploration

Die gesamten Explorationsausgaben für 2026 einschließlich aktivierter und aufwandswirksamer Ausgaben sind mit 55-75 Millionen US-Dollar veranschlagt; bis zum 30. September 2026 fielen 43,7 Millionen US-Dollar an. Das Explorationsprogramm des Unternehmens für das Jahr umfasst schätzungsweise 255.000-280.000 Bohrmeter sowie 1.200-1.400 Meter Explorationsvortrieb.

Zum 30. September 2026 hatte das Explorationsprogramm 205.680 Bohrmeter und 429 Meter Explorationsvortrieb abgeschlossen. Ein wesentlicher Teil des für 2026 geplanten Vortriebs betraf eine Explorationsstrecke, die sich über rund 1,5 km von Hoyle Pond bis Owl Creek erstrecken soll. Der Vortrieb der Strecke sollte ursprünglich in Q3 2026 beginnen und soll nun in Q4 2026 starten; der Großteil der Meter soll 2027 und Anfang 2028 aufgefahren werden.

Die aktivierten Explorationsausgaben beliefen sich in YTD 2026 auf 20,8 Millionen US-Dollar und sind für das Gesamtjahr mit 25-35 Millionen US-Dollar veranschlagt. Die aktivierten Bohrungen im Quartal betrafen vor allem laufende Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung bei Hoyle Pond, Borden und Pamour.

Zu den wichtigsten Zielen zählen die S Zone Deep und die XMS Zone bei Hoyle Pond, die weitere nordöstliche Verlängerung der Main Zone sowie Verdichtungsbohrungen in den Zonen Far West und East Lower bei Borden sowie Bereiche innerhalb und im Streichen aller drei Phasen des Tagebaudesigns von Pamour. Die aktivierten Explorationsausgaben umfassen zudem geplante Bohrungen bei Dome, mit denen die aktuellen abgeleiteten Ressourcen an den Rändern und unterhalb des historischen Tagebaus Dome höhergestuft und abgesichert werden sollen.

Die aufwandswirksamen Explorationsausgaben für 2026 sind mit 30-40 Millionen US-Dollar veranschlagt; bis Ende Q3 2026 fielen insgesamt 22,9 Millionen US-Dollar an. Die Bohrungen 2026 konzentrierten sich auf den mittleren Minenbereich bei Hoyle Pond, die an Hoyle Pond angrenzende TVZ Zone und Owl Creek, das drei Kilometer weiter westlich am vulkanischen Gürtel von Hoyle Pond liegt. Weitere wichtige Ziele der aufwandswirksamen Exploration sind die Verlängerung der Main Zone in Fallrichtung bei Borden sowie mehrere Ziele rund um Pamour, darunter der Bereich Pamour West, North Contact und der Keora Trend.

Zum 9. November 2026 waren 19 Explorationsbohrgeräte des Unternehmens im Einsatz. Eine Aufschlüsselung der Bohrgerätestandorte und der zugehörigen Ziele folgt:

Hoyle Pond: Fünf Untertagebohrgeräte – je ein Bohrgerät für die 1060-Störung, das parallele 1060-Ziel, den Bereich S Zone Upper (SUPP), das untere VAZ-Ziel und die Zone North Mafic Vein West.

TVZ Zone: Drei Untertagebohrgeräte – je ein Bohrgerät auf der 900er-Sohle und auf der 1410er-Sohle, beide vor allem für Verdichtungsbohrungen und die Erweiterung der Mineralisierung in der Nähe historischer Bohrungen, sowie ein Bohrgerät auf der 1680er-Sohle zur Erkundung der Verlängerung der Mineralisierung in Fallrichtung.

Owl Creek: Ein Oberflächenbohrgerät für Oberflächenziele bei Owl Creek und entlang des Hoyle-Pond-Trends.

Borden: Drei Bohrgeräte (zwei untertage, eines an der Oberfläche) – zwei Untertagebohrgeräte für Verdichtungs- und Erweiterungsbohrungen, vor allem in der Main (Deep) Zone in Richtung Nordosten, sowie ein Oberflächenbohrgerät zur Exploration nordöstlich der Mine. In Q4 2026 werden untertage bei Borden zwei weitere Bohrgeräte hinzukommen.

Pamour: Vier Oberflächenbohrgeräte – je ein Bohrgerät für folgende Ziele: den nordöstlichen Tagebaubereich von Pamour, den Bereich zwischen dem historischen Pamour-Tagebau und dem historischen Broulan-Tagebau bei Pamour West, den Keora Trend und die North Contact Zone.

Dome: Zwei Oberflächenbohrgeräte im südwestlichen Teil des historischen Tagebaus; die Bohrungen zur Bewertung weiterer Ziele an der Nord-, Süd- und Westseite des Tagebaus werden fortgesetzt.

Kidd Area: Ein Oberflächenbohrgerät zur Erkundung regionaler Ziele im Gebiet Kidd Creek.

Unternehmens-G&A

Die ursprüngliche Prognose des Unternehmens für Unternehmens-G&A im Jahr 2026 lag bei 35-40 Millionen US-Dollar. Zum 30. September 2026 beliefen sich die Unternehmens-G&A-Kosten auf 40,4 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 7,3 Millionen US-Dollar auf die Übernahme der Kidd Operations und auf Veränderungen im Management, die beide in der Prognose 2026 nicht vorgesehen waren. Das Niveau der Unternehmens-G&A im Jahr 2026 spiegelt die rasche Transformation von Discovery zu einem wachsenden kanadischen Edelmetallproduzenten und den daraus resultierenden Bedarf wider, die organisatorischen Kapazitäten in Betrieb, Exploration und Unternehmensfunktionen wie Finanzen und Informationstechnologie zu stärken. Auf Grundlage der aktuellen Planungen des Unternehmens und ohne die oben genannten Aufwendungen von 7,3 Millionen US-Dollar werden die Unternehmens-G&A-Aufwendungen für 2026 nun mit 40-50 Millionen US-Dollar veranschlagt.

(1) Beispiel für eine Non-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NON-GAAP-KENNZAHLEN dieser Pressemitteilung.