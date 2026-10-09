Discovery schließt einen Kaufvertrag über den Erwerb bestimmter Mineralliegenschaften in Timmins von McEwen Inc. ab

· Unterstützt die Vision von Discovery, die Goldproduktion im Timmins-Camp deutlich zu steigern.

· Erweitert die derzeitige Landfläche, die an die Dome-Mine angrenzt, um eine mögliche zukünftige Erweiterung der Dome-Mine zu unterstützen, einschließlich des potenziellen zukünftigen Standorts für Aufbereitungs- und Berge-Infrastruktur.

· Die Gegenleistung an McEwen Inc. bei Vertragsabschluss umfasst 5 Millionen Dollar in bar und 50 Millionen Dollar, zahlbar in Stammaktien des Unternehmens.

· Discovery schließt eine geänderte Royalty-Vereinbarung mit Franco-Nevada Canada Holdings Inc., einer Tochtergesellschaft der Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada), in Bezug auf die erworbenen Schürfrechte ab, im Gegenzug für 8 Millionen Dollar, die bei Abschluss der Akquisition an Discovery zu zahlen sind.

9. Oktober 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft einen Kaufvertrag (der Vertrag) abgeschlossen hat, um über hundertprozentige Tochtergesellschaften der McEwen Inc. (zusammen der Verkäufer) bestimmte an die Dome-Mine angrenzende Liegenschaften, einschließlich des Fuller-Projekts, sowie die 60-prozentige Beteiligung des Verkäufers am Paymaster-Joint-Venture (die erworbenen Assets) für einen Gesamtkaufpreis von 55 Millionen Dollar zu erwerben, der zu 50 Millionen Dollar in Stammaktien des Unternehmens und zu 5 Millionen Dollar in bar zu zahlen ist (die Transaktion). Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar.

Tony Makuch, President und CEO von Discovery, erklärte: Die heute bekannt gegebene Transaktion ist ein wichtiger Schritt nach vorne, während wir weiterhin die Landposition aufbauen, die zur Umsetzung unserer umfangreichen Wachstumspläne im Timmins-Camp erforderlich ist. Neben dem Potenzial für weitere Explorationserfolge besteht ein wesentlicher Vorteil der erworbenen Flächen darin, dass sie einen idealen Standort für potenzielle neue Aufbereitungsanlagen und Bergehalden bieten, um die groß angelegte Produktion aus unserer Dome-Mine zu unterstützen. Dome verfügt über eine vermutete Ressource von 11 Millionen Unzen, und wir arbeiten an Plänen, den Betrieb in den nächsten fünf Jahren unter Nutzung der bestehenden Dome-Aufbereitungsanlage zur Aufbereitung wieder aufzunehmen. Längerfristig streben wir an, die Mine mit einer deutlich höheren Produktionsleistung zu betreiben, wobei eine neue Aufbereitungsanlage zum Einsatz kommen soll, die auf den angrenzenden erworbenen Grundstücken errichtet werden soll.

Das Unternehmen gab heute außerdem bekannt, dass es einen Vertrag über den Erwerb von Royalties mit Franco-Nevada abgeschlossen hat, wonach die Parteien vereinbart haben, bei Abschluss der Transaktion die Bedingungen der am 15. April 2025 geschlossenen Royalty-Vereinbarung in Bezug auf die Porcupine-Betriebe zu ändern und die bestehenden Royalty-Anteile von Franco-Nevada auf die erworbenen Assets auszuweiten – im Gegenzug für eine an das Unternehmen zu zahlende Summe von 8 Millionen Dollar.

M. Makuch fuhr fort: Wir möchten Franco-Nevada für die anhaltende Unterstützung danken, während wir unsere laufenden Expansionspläne und das transformative Wachstum im Timmins-Camp vorantreiben. Seit Beginn unserer Bemühungen, Porcupine zu erwerben und auszubauen, hat das Team von Franco-Nevada unsere Vision geteilt und konstruktiv mit uns zusammengearbeitet, um Timmins erneut als eines der weltweit bedeutendsten Goldbergbaureviere zu etablieren.

Discovery geht davon aus, dass der Abschluss der Transaktion im Oktober 2026 erfolgen wird. Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem der Übertragung der Liegenschaft und aller zugehörigen Claims, die die erworbenen Vermögenswerte umfassen, sowie weiteren für eine Transaktion dieser Art üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Aufhebung der bestehenden NPI-Royalty für das Fuller-Projekt und behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange hinsichtlich etwaiger Stammaktien des Unternehmens, die als Gegenleistung ausgegeben werden sollen.

ÜBER DISCOVERY

Discovery Mining Ltd. ist ein wachsendes Edelmetallunternehmen, das durch sein Engagement in den Bereichen Gold, Silber und anderen kritischen Mineralien Wert für seine Stakeholder schafft. Discovery treibt Pläne voran, die jährliche Goldproduktion durch Investitionen in die Porcupine-Assets des Unternehmens auf über eine halbe Million Unzen pro Jahr mehr als zu verdoppeln. Zu diesen Assets gehören mehrere Betriebsstätten, attraktive Wachstumsprojekte und erhebliches Explorationspotenzial in einem der weltweit renommiertesten Goldreviere in und um Timmins, Ontario. Die Übernahme der Kidd-Betriebe im Juni 2026 hat die Landposition von Discovery innerhalb des Goldreviers weiter ausgebaut, wertvolle Infrastruktur bereitgestellt, die das wachsende Goldgeschäft des Unternehmens unterstützen wird, und das aktuelle Produktionsprofil des Unternehmens um kritische Mineralien erweitert. Das Silberengagement von Discovery stammt hauptsächlich aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cordero, einer der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten, die sich in der Nähe der Infrastruktur in einem ertragreichen Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet.

Im Namen des Board of Directors,

Tony Makuch, P. Eng

Chairman, President, CEO & Director

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EVP, Investor Relations und Kommunikation

Tel.: 416-806-6298

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In Europa

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Marc Ollinger

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