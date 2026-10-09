100.000 Satellitenterminals, ein einziger Point of Failure: Wie Nodestream eine krisenfeste Vernetzung für die Ukraine bereitstellen will

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Nach der strategischen Umbenennung im Juli 2026 konzentriert sich die Nodestream Ltd auf den wachsenden Markt für krisenfeste militärische Kommunikation. Im Gegensatz zu kapitalintensiven Hardware-Anbietern setzt das Unternehmen auf ein margenstarkes, wiederkehrendes Software-Lizenzmodell. Mit mehr als 500.000 öffentlich gemeldeten Betriebsstunden aus kommerziellen Einsätzen, erfolgreichen Drohnentests und neuen Testvereinbarungen in der Ukraine steht das Technologieunternehmen vor wegweisenden Meilensteinen für die kommenden zwölf Monate.

Die Ukraine als Testfeld für die Kommunikation von morgen

Nach Angaben des International Business Times verlassen sich die ukrainischen Streitkräfte mittlerweile auf schätzungsweise 100.000 Satelliten-Internet-Terminals. Damit gehören sie weltweit zu den größten Nutzern von Satellitenkommunikation in niedrigen Erdumlaufbahnen (LEO) in einem aktiven Krieg. Diese Abhängigkeit hat jedoch eine Kehrseite: Sowohl die ukrainischen als auch die russischen Streitkräfte investieren massiv in die elektronische Kampfführung, um die Kommunikation des Gegners zu stören oder zu lokalisieren. Laut einem ukrainischen Kommandeur wuchs die russische Drohnentruppe innerhalb weniger Monate von rund 86.000 auf etwa 114.000 Mitarbeiter.

Die Ukraine und ihre internationalen Partner treiben daher die Diversifizierung ihrer Kommunikationsinfrastruktur voran – beispielsweise durch von Deutschland finanzierte Eutelsat OneWeb-Terminals oder das ukrainische LEO-Projekt UASAT. Der gemeinsame Nenner: Redundanz und Störfestigkeit werden inzwischen als ebenso wichtig erachtet wie die reine Übertragungsleistung.

Gleichzeitig erhöhen die NATO-Mitgliedsstaaten ihre Verteidigungsausgaben in Richtung und über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinaus. Laut Nodestream-CEO Veronica Bainton liegt Polen bereits bei rund 5 Prozent, während die EU angibt, hunderte Milliarden Euro für Verteidigungsfähigkeiten zu mobilisieren. In einem Interview erklärte Bainton, warum dies für ihr Unternehmen relevant ist: Fast all diese modernen Fähigkeiten – Drohnen, autonome Systeme, Aufklärung, netzwerkzentrierte Kriegsführung – hängen von dem Problem ab, das Nodestream löst: eine resiliente, sichere Kommunikation, wenn die Bandbreite einbricht oder das Signal gestört wird.

Vom Kommunikationsanbieter zur Verteidigungsplattform

Laut der Vorstandsvorsitzenden formaliert die im Juli 2026 abgeschlossene Umbenennung von Harvest Technology Group in Nodestream Ltd (WKN A3DPNG | ISIN AU0000481509) den Wandel von einem diversifizierten Anbieter von Fernkommunikation zu einem Technologieunternehmen für Verteidigung und geschäftskritische Missionen. Gleichzeitig werden die etablierten Kunden aus den Bereichen Schifffahrt, Energie und Fernbetrieb (Remote Operations), die die aktuelle Umsatzbasis bilden, weiter bedient.

Nodestream ist mit der höchsten Reifestufe, TRL 9, zertifiziert und verfügt über mehr als 500.000 öffentlich gemeldete Betriebsstunden – die überwiegend in kommerziellen Einsätzen wie der Schifffahrt sowie im Offshore-Öl- und Gassektor gesammelt wurden. Nach internen Zahlen nähert sich das Unternehmen nun der Millionenmarke.

Den Unternehmensdaten zufolge bringen sowohl die CEO als auch der Verwaltungsratsvorsitzende eigene Verteidigungserfahrung mit: Bainton arbeitete zuvor bei Optus Satellite and Space Systems an staatlichen Beschaffungsprogrammen, während der Exekutivvorsitzende Jeff Sengelman ein Generalmajor im Ruhestand ist.

Technisch verfolgt Nodestream einen bewusst entgegengesetzten Ansatz zu Systemen mit hoher Bandbreite: eine netzwerkoptimierte Streaming-Plattform mit sehr niedriger Bandbreite. Diese hält Video-, Sprach- und Datenverbindungen selbst über beeinträchtigte oder aktiv gestörte Netzwerke aufrecht. Sie startet bei 8 Kilobit pro Sekunde, benötigt bis zu 90 Prozent weniger Bandbreite als herkömmliche Ansätze und bleibt bei einem dauerhaften Paketverlust von bis zu 40 Prozent stabil – inklusive einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Bainton betont, dass der Wert in der Software und dem geistigen Eigentum (IP) liegt und nicht in den Hardwaremodulen, die das Unternehmen ebenfalls liefert, oder in einer maritimen Nische. Das Geschäft bewege sich hin zu einem wiederkehrenden Lizenzmodell für Verteidigungsanforderungen im Milliarden- bis Billionen-Dollar-Bereich. Das Schifffahrts- und Fernbetriebsgeschäft läuft daneben jedoch weiter.

Ukraine: Von der Absichtserklärung zur praktischen Erprobung

Im Juli 2026 unterzeichnete Nodestream eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Strategic Partnership) mit der ukrainischen Forschungs- und Technologieorganisation Technopark Flight City 4.0. Ziel ist es, die Integration von Nodestream in unbemannte Flugsysteme, bodengestützte Roboterplattformen einschließlich Minenräumgeräten und KI-gestützte Führungs- und Leitsysteme zu untersuchen. Dasselbe Memorandum sieht eine Validierung im Feld unter aktiven elektronischen Gegenmaßnahmen, hohen Paketverlustraten und instabiler Satelliten- und Mobilfunkkommunikation vor – also Tests unter realen Bedingungen der elektronischen Kampfführung.

Die Absichtserklärung beinhaltet keine finanziellen Verpflichtungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass keine Gewissheit besteht, ob daraus eine verbindliche Vereinbarung entsteht oder Umsätze generiert werden. Jeder tatsächliche Einsatz bleibt von separaten verbindlichen Verträgen und den Exportkontrollgenehmigungen des australischen Verteidigungsministeriums abhängig.

Validierung in der Praxis: Five-Eyes-Lieferung, NATO-Auftragnehmer und Japan

Über die Ukraine hinaus verweist das Unternehmen auf bereits erfolgte Validierungen. Das Unternehmen hat mehrere Aufträge eines bedeutenden Five Eyes-Verteidigungskunden für Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsanwendungen öffentlich gemeldet, darunter 60 in Nodestream integrierte Einheiten, die beim Militärrobotik-Unternehmen Guerrilla Technologies im Einsatz sind.

Die betriebliche Validierung ist der eigentliche Glaubwürdigkeitstest in der Verteidigungsindustrie: Sie entscheidet darüber, ob ein Kunde eine Fähigkeit tatsächlich integrieren kann. Berichten zufolge gehören dazu auch Drohnentests mit den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften sowie ein Auftrag eines großen NATO-Auftragnehmers nach erfolgreichen Feldtests.

Nodestream strebt wiederkehrende Lizenzerträge an

Wirtschaftlich setzt Nodestream auf ein wiederkehrendes Software-Lizenzmodell, das im Vergleich zu traditionellen Hardware-Lieferungen im Verteidigungsbereich mit höheren Margen skalieren soll. Für die kommenden zwölf Monate nannte Bainton als wichtigste Meilensteine feste Kooperationsvereinbarungen mit Hauptauftragnehmern (Prime Contractors), erste verteidigungsspezifische Aufträge und den Beginn wiederkehrender Lizenzeinnahmen auf dem Weg zu einem positiven operativen Ergebnis.

Fazit

Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass die Resilienz gegenüber Störungen zu einer eigenständigen, geschäftskritischen Kategorie der militärischen Kommunikationstechnologie geworden ist – unabhängig von der reinen Übertragungskapazität eines Systems. Nodestream positioniert sich in diesem Umfeld als aufstrebender, spezialisierter Anbieter mit einer im kommerziellen Einsatz gereiften, TRL-9-zertifizierten Plattform, einer offengelegten Lieferung an einen Five Eyes-Verteidigungskunden und einer unverbindlichen, aber thematisch passenden Absichtserklärung in der Ukraine.

Quellen:

www.ibtimes.com/russia-ukraine-war-test-case-future-military-communications-3804630

www.wallstreet-online.de/nachricht/21379797-starlink-front-geortet-unsichtbare-ruestungs-nische-ukraine-feldtest

www.wallstreet-online.de/nachricht/21147923-harvest-technology-ukraine-partnerschaft-koennte-nodestream-nato-maerkte-oeffnen

www.wallstreet-online.de/nachricht/21218238-8-kilobit-gigabyte-nodestream-satellitenkommunikation-ukraine-krieg-denkt

kalkine.com.au/news/announcements/harvest-technology-signs-strategic-partnership-with-ukrainian-technopark-to-test-nodestream-platform-in-defence-applications

kalkine.com.au/news/announcements/nodestream-appoints-veronica-bainton-as-chief-executive-officer-amid-65-million-capital-raise-and-ukraine-defence-partnership

www.tipranks.com/news/company-announcements/harvest-technology-deepens-defence-focus-and-expands-nodestream-deployments

nextinvestors.com/quick-takes/ns1-engages-us-advisory-firm-to-drive-us-defence-strategy/

nextinvestors.com/articles/sunday-edition-31st-may/

www.youtube.com/watch?v=pusF_DR9dME

www.youtube.com/watch?v=wYFQKGj5Pw4

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