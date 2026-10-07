FACC: Langfristiges Wachstum der Luftfahrtbranche als Fundament

Die weltweite Nachfrage nach Flugreisen ist im Juli 2026 nach drei rückläufigen Monaten wieder gestiegen. Für den österreichischen Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) sind solche Monatsdaten zwar nur eine Momentaufnahme. Langfristig entscheidet die Entwicklung des Passagierverkehrs jedoch wesentlich darüber, wie viele neue Flugzeuge benötigt und welche Produktionsraten bei Airbus (ISIN: NL0000235190), Boeing (ISIN: US0970231058) und anderen Herstellern gefahren werden. Wie sich im weiteren Jahresverlauf zeigt, spiegelt sich dieser langfristige Trend auch in den aktuellen Unternehmensaussagen von FACC wider.

Passagierverkehr kehrt auf Wachstumskurs zurück

Nach Angaben des internationalen Dachverbands der Fluggesellschaften IATA lagen die weltweit verkauften Passagierkilometer (RPK) im Juli um 0,2 Prozent über dem Vorjahresmonat. Ohne den Nahen Osten erreichte das Plus 1,2 Prozent. Die angebotenen Sitzplatzkilometer nahmen um 0,3 Prozent zu, die Auslastung blieb mit 85,2 Prozent auf hohem Niveau.

Regional zeigt sich ein differenziertes Bild. Airlines mit Sitz in Europa steigerten ihre Passagiernachfrage um 2,1 Prozent, im internationalen Verkehr sogar um 3,1 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei der Verkehr zwischen Europa und Asien: Mit einem Plus von 12,1 Prozent verzeichnete diese Strecke die stärkste Zunahme aller großen internationalen Verkehrsströme weltweit. Noch kräftiger als in Europa fiel der Anstieg der Nachfrage in Lateinamerika und der Karibik aus, wo die Nachfrage um 6,1 Prozent zulegte. Auch Afrika verzeichnete mit einem Plus von 5,2 Prozent eine deutliche Belebung. Der asiatisch-pazifische Raum kehrte nach zwei rückläufigen Monaten mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent auf einen Erholungskurs zurück.

Rückgänge verzeichneten dagegen der Nahe Osten (-10,0 Prozent) und Nordamerika (-1,2 Prozent). Der weltweite Inlandsverkehr entwickelte sich hingegen wieder positiv und legte um 0,6 Prozent zu – getragen vor allem von China mit einem Plus von 5,3 Prozent sowie von Brasilien, wo die Nachfrage um 6,0 Prozent anstieg.

IATA erwartet weitere Kapazitätsausweitung

Trotz hoher Treibstoffkosten, wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen bewertet IATA-Chefökonomin Marie Owens Thomsen die Entwicklung insgesamt positiv. Die Airlines planen für August ein Kapazitätsplus von 1,9 Prozent und für September von 2,9 Prozent. Vor allem die für September geplante Ausweitung wertet Thomsen als Signal dafür, dass die Fluggesellschaften für den weiteren Jahresverlauf mit einer stabilen Passagiernachfrage rechnen.

Für FACC ist allerdings weniger die Entwicklung einzelner Monate ausschlaggebend als der langfristige Wachstumspfad der Branche. Im Halbjahresfinanzbericht 2026 verweist das Unternehmen auf Prognosen von Airbus und Boeing, wonach sich das weltweite Reiseaufkommen in der Luftfahrt innerhalb der kommenden 20 Jahre verdoppeln wird. Dafür werden nach Herstellerangaben mehr als 43.000 neue Flugzeuge benötigt. Airbus rechnet zudem mit einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg der Passagierkilometer von 3,6 Prozent bis zum Jahr 2044.

Airbus, Boeing, Embraer und COMAC als Wachstumstreiber

Wie stark FACC von dieser langfristigen Entwicklung profitiert, hängt vor allem davon ab, wie sich jene Flugzeugprogramme entwickeln, für die das Unternehmen Komponenten liefert. Die Airbus-A320-Familie stellt in mehreren FACC-Segmenten den größten Einzelumsatzträger dar. Im Bereich Triebwerkskomponenten zählt zudem Boeing zu den bedeutenden Kunden, unter anderem über das Programm Boeing 787.

Eine wichtige Rolle spielt außerdem der brasilianische Hersteller Embraer (ISIN: US29082A1079). Die Zusammenarbeit reicht von Strukturbauteilen für Verkehrsflugzeuge bis zu Kabinenkomponenten für Business Jets. Laut Halbjahresbericht 2026 wurde FACC von Embraer ausgewählt, neue Interieurbauteile für die Modelle Praetor 600E und 500E zu entwickeln und zu fertigen.

Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch der chinesische Flugzeughersteller COMAC. Mit den Modellen C909 und C919 zählt COMAC bereits zu den drei umsatzstärksten Kunden im Segment Cabin Interiors. In Nordamerika verfügt FACC zudem über einen Produktionsstandort im Raum Montreal. Damit ist das Unternehmen in mehreren wichtigen internationalen Luftfahrtmärkten vertreten und an einer Reihe von Flugzeugprogrammen beteiligt, die von der langfristig steigenden Passagiernachfrage profitieren könnten.

Wie eng FACC bereits heute mit dem weltweiten Luftverkehr verknüpft ist, zeigt eine weitere Unternehmensangabe: Laut FACC ist im Durchschnitt jede Sekunde irgendwo auf der Welt ein Flugzeug mit Komponenten des österreichischen Zulieferers im Einsatz. Das Produktspektrum reicht dabei von Strukturbauteilen für Flügel und Leitwerke über Komponenten für Triebwerke und Triebwerksverkleidungen bis zur Kabinenausstattung.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

www.facc.com/

Quellen

www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-market-analysis-july-2026/

www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/facc-interim-report-q2-2026.pdf

www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/facc-interim-report-q2-2026.pdf

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