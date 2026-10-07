Myriad Uranium übernimmt erneut die 100%ige Kontrolle über hochgradige Brekzienschlote in der Nähe der Mine Pinyon Plain und kündigt Wedgemount-Option

Vancouver, British Columbia – 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es seine am 9. Juni 2026 unterzeichnete Optionsvereinbarung mit Wedgemount Resources Corp. (Wedgemount) hinsichtlich des unternehmenseigenen Projekts Arizona Breccia Pipe gekündigt hat und wieder die 100-%-Eigentümerschaft am Portfolio von 24 einzelnen Brekzienschlot-Explorationszielen übernimmt.

Die Brekzienschlote weisen wesentliche geologische Merkmale mit der nahe gelegenen Mine Pinyon Plain von Energy Fuels auf, die oftmals als die hochgradigste und profitabelste Uranmine in den USA beschrieben wird. Sie gehören demselben Lösungs-Kollapsbrekzien-Lagerstättentyp an, liegen im selben Distrikt und befinden sich in derselben sedimentären Sequenz des Colorado Plateau. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass einer der Schlote die Performance und die gesellschaftliche Akzeptanz (Social License) von Pinyon Plain erreichen wird.

Aber natürlich ist es unsere Hoffnung, dass einer oder mehrere unserer Arizona-Brekzienschlote an Pinyon Plain heranreichen werden, sagte Thomas Lamb, CEO von Myriad. Mehrere weisen bereits hochgradige historische Bohrabschnitte auf, und einer davon, die Wate Pipe, die sich zuvor im Besitz von Energy Fuels befand, enthält eine vielversprechende historische vermutete Ressource, die 2015 von SRK geschätzt wurde. Der 10-K-Bericht von Energy Fuels für 2026 bezeichnet Wate als eines seiner Pipeline-Projekte. Myriad hat nun den staatlichen Pachtvertrag für Wate erworben.

Höhepunkte:

· Die Kündigung der Wedgemount-Option gibt die 100-%-Kontrolle über das Projekt Arizona Breccia Pipe an Myriad zurück, wobei von keiner Vertragspartei eine Gegenleistung zu erbringen ist. Myriad hat nun ein besseres Verständnis des Potenzials des Projekts Breccia Pipe für hochgradige Mineralisierung in Distriktgröße.

· Das Hinzukommen des hochgradigen Projekts Arizona Breccia Pipe wird Myriad einen zusätzlichen Pfad bieten, um hochwertige, zu 100 % eigene Uranprojekte in den USA bereitzustellen. Diese hochgradige Projektchance mit geringem Kapitalbedarf wird das unternehmenseigene Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming ergänzen, das das Potenzial aufweist, sich zu einem großen Aktivum im Distriktmaßstab zu entwickeln.

· Das Projekt Breccia Pipe umfasst 18 staatliche Mineralkonzessionen und acht Split-Estate-Mineralschürfrechte mit einer Gesamtfläche von 6.080 ac und beherbergt 24 Brekzienschlot-Explorationsziele.

· Die Mine Pinyon Plain von Energy Fuels im selben Distrikt peilt dieselbe Art von Brekzienschlot-Mineralisierung an und ist laut Energy Fuels die hochgradigste Uranmine in den USA.

· Die historische vermutete Schätzung für die Wate Pipe aus dem Jahr 2015 von 71.000 t mit 0,79 % eUO (1,12 Millionen lbs) ist in ihrer Größenordnung vergleichbar mit der ursprünglichen vermuteten Ressource von 2012 bei Pinyon Plain von Energy Fuels (damals die Mine Canyon) von 83.000 t mit 0,98 % eUO (1,63 Millionen lbs). Energy Fuels berichtet, dass der tatsächliche Abbau bei Pinyon Plain die ursprünglichen Prognosen übertroffen hat. Die Ergebnisse von Pinyon Plain, einschließlich der Uranmineralisierung und der gesellschaftlichen Akzeptanz, lassen nicht zwangsläufig auf das Ergebnis bei der Wate Pipe schließen. Die Schätzung für Wate ist historisch und gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) nicht aktuell (siehe unten unter Über die historische Ressourcenschätzung für die Wate Breccia Pipe).

· In mehreren anderen Schloten im Portfolio wurden in der Vergangenheit Bohrungen durchgeführt. Myriad kennt die Standorte vieler der historischen Bohrlochansatzpunkte und hat einen Geologen als Berater verpflichtet, der in den 2000er Jahren bei der Bohrung zahlreicher dieser Bohrlöcher mitgewirkt hat.

· Die nächsten Schritte umfassen moderne geophysikalische und radiometrische Untersuchungen, die an historischen Bohrlöchern und bekannten Ressourcen kalibriert werden, um vor den Bohrungen ein Portfolio von Bohrzielen aufzubauen. Die Brekzienschlot-Mineralisierung ist oftmals hochgradig, kann jedoch stark lokal begrenzt sein, und Myriad ist davon überzeugt, dass diese Signaturen dabei helfen werden, bestehende Bohrziele zu priorisieren und vor den Bohrungen neue zu identifizieren.

Herr Lamb sagte außerdem: Unsere Brekzienschlote weisen das Potenzial auf, hohe Gehalte, ein kleines Oberflächenprofil, zusätzliches Kupfer und REEs sowie einen kapitalarmen Pfad zur Erschließung zu kombinieren. Geophysikalische Untersuchungen, Einbindung der lokalen Gemeinschaften, Genehmigungsverfahren und Bohrungen sind allesamt geplant. Wir sehen die Ansätze für ein Uranprojekt im Distriktmaßstab und eine starke Ergänzung zu unserem Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming, wo Union Pacific vor dem Marktabschwung von 1980 etwa 2.000 Bohrlöcher bohrte und eine große Mine plante. Copper Mountain verfügt möglicherweise über Amerikas größtes Uranvorkommen. Vorkommen (Endowment) ist übrigens kein Begriff gemäß NI 43-101.

Regionaler geologischer Kontext und nahegelegene Betriebe

Die Wate Pipe und die anderen Ziele auf dem Projekt Breccia Pipe befinden sich im Norden von Arizona innerhalb desselben regionalen Distrikts wie die Mine Pinyon Plain von Energy Fuels und werden als Lagerstätten desselben Brekzienschlot-Typs interpretiert.

· Geologische Merkmale: Bei den Zielen handelt es sich ausnahmslos um Uranlagerstätten in lösungsbedingten Einsturzbrekzienschloten, die vertikale, zylindrische Körper aus gebrochenem Sedimentgestein (Brekzie) sind, die in Einsturzhöhlen im darunter liegenden massiven Kalkstein auf dem Colorado Plateau abgesunken sind. Uraninit, ein reduziertes Uranerzmineral, reichert sich innerhalb der durchlässigen Säule aus gebrochenem Gestein an.

· Nahegelegener Betrieb: Pinyon Plain ist ein aktiver Uranabbaubetrieb im selben Distrikt. Myriad erachtet das Vorhandensein einer aktiven Mine und einer regionalen Verarbeitungsinfrastruktur ausschließlich als relevante Kontextinformationen. Die Vormachbarkeitsstudie von Energy Fuels für Pinyon Plain ergab Reserven vor dem Abbau mit einem Durchschnittsgehalt von 0,58 % eUO, und Energy Fuels berichtet, dass die tatsächlichen Abbauergebnisse diese Prognosen übertroffen haben. Im Jahr 2025 förderte Pinyon Plain Erz mit etwa 1,53 Millionen lbs UO bei einem Durchschnittsgehalt von etwa 1,62 % eUO. In der ersten Jahreshälfte 2026 wurden etwa 625.000 lbs mit einem Durchschnittsgehalt von etwa 0,91 % UO abgebaut, mit Gesamtkosten für Abbau, Transport und Aufbereitung von etwa 23 USD pro gewonnenes Pfund im zweiten Quartal 2026 (siehe Pressemitteilungen von Energy Fuels vom 26. Februar 2026 und 5. August 2026).

· Historisch gemeldete Uranmineralisierung: Der Gehalt der historischen Schätzung von Wate aus dem Jahr 2015 (SRK) lag im Durchschnitt bei 0,79 % eUO (historisch, nicht aktuell gemäß NI 43-101; siehe Details unten). Darüber hinaus ist bekannt, dass in mehreren anderen Schloten Bohrungen durchgeführt und Mineralisierungen vorgefunden wurden.

· Tiefe und Geometrie: Brekzienschlote in Arizona sind für gewöhnlich in einer Tiefe zwischen 1.000 und 1.800 ft mineralisiert, insbesondere auf Höhe des Hermit Shale, mit einer vertikalen Ausdehnung von bis zu 600 ft und Schlotdurchmessern von 200 bis 400 ft. Die Mineralisierung von Wate wurde in einer Tiefe von 1.300 bis 1.600 ft bestätigt. Der Schacht von Pinyon Plain reicht bis in eine Tiefe von etwa 1.470 ft. Brekzienschlot-Lagerstätten in Arizona werden in der Regel über Untertage-Zugangsmethoden mit relativ geringer Oberflächenstörung erschlossen, obwohl Myriad für die Wate Pipe noch keine aktuelle Abbaustudie durchgeführt hat.

· Geringer Oberflächen-Fußabdruck: Brekzienschlot-Lagerstätten erfordern in der Regel eine Oberflächenstörung von weniger als 20 Acre, was unter dem Gesichtspunkt der Umweltgenehmigungen und der Beziehungen zu lokalen Gemeinden ein Vorteil ist. Das Projekt Wate verfügte zuvor über eine Mineralexplorationskonzession auf staatlichen Landbesitzen in Arizona, wobei ein Antrag auf Umwandlung in eine Abbaukonzession eingereicht wurde. Myriad hat den aktuellen Status dieser historischen Genehmigungen oder Anträge nicht unabhängig überprüft. Bitte beachten Sie, dass projektspezifische Erschließungsmethoden und Auswirkungen von zukünftigen technischen Arbeiten und Genehmigungsverfahren abhängen würden.

· Zugang zu Infrastruktur: Das Projekt befindet sich im Norden von Arizona und bietet Zugang zu etablierter Infrastruktur, einschließlich des Straßennetzes des Kaibab National Forest, sowie die Nähe zur White Mesa Mill von Energy Fuels in Utah, der einzigen in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA.

· REE-Potenzial: In der veröffentlichten Fachliteratur (z. B. Wenrich, 2018) wurde das Vorkommen einer Anreicherung von Seltenen Erden in einigen Brekzienschlotsystemen im Norden von Arizona festgestellt. Myriad hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um das Ausmaß oder die wirtschaftliche Bedeutung einer REE-Mineralisierung auf dem Projekt zu ermitteln.

Hinweis: Auf die nahegelegene Mine Pinyon Plain wird ausschließlich zum regionalen geologischen Kontext verwiesen. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion und die Ergebnisse auf benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt hin. Verweise auf das REE-Potenzial basieren auf veröffentlichter Literatur zu einigen Brekzienschlotsystemen im Norden von Arizona und nicht auf aktuellen Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 oder wirtschaftlichen Studien für das Projekt.

Über die historische Ressourcenschätzung für die Wate Breccia Pipe

Das wichtigste Asset des Projekts Breccia Pipe ist die Wate Pipe, eine Lagerstätte, die sich früher im Besitz von Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR) befand.

· SRK Consulting (SRK) meldete eine historische Schätzung einer vermuteten Mineralressource für die Wate Pipe von etwa 71.000 Short Tons, die 1,12 Millionen lbs eUO mit einem Durchschnittsgehalt von 0,79 % eUO enthalten. Diese Schätzung ist historischer Natur und nicht aktuell gemäß NI 43-101.

· Die Quelle der historischen Ressourcenschätzung ist ein technischer Bericht vom 10. März 2015 mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on Resources Wate Uranium Breccia Pipe – Northern Arizona, USA, der von SRK für Energy Fuels erstellt wurde.

· Die qualifizierte Person erachtet die von SRK durchgeführten historischen Schätzungsarbeiten als zuverlässig und die historische Schätzung als relevanten Leitfaden für die Exploration.

· SRK stellte fest, dass ausreichende Bohrlochinformationen vorhanden waren, um eine Definition der mineralisierten Körper für die Mineralisierung zu ermöglichen. SRK modellierte die Mineralisierung in vier eigenständigen Zonen innerhalb der Wate Pipe und führte die Ressourcenschätzung nach branchenüblichen Verfahren durch, die den CIM-Definitionen für die Berichterstattung gemäß NI 43-101 entsprechen.

· SRK klassifizierte die Schätzung gemäß den CIM-Definitionen und -Standards (2014) als vermutet.

· Für diese Lagerstätte liegen keine neueren Schätzungen vor.

· Eine Datenüberprüfung ist erforderlich, um die Grundlage der historischen Ressourcenschätzung zu bestätigen und zu ermitteln, ob sie als aktuelle, mit den CIM-Definitionen für die Berichterstattung gemäß NI 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung neu formuliert werden kann. Sollten die Originaldaten nicht verfügbar sein, könnten zusätzliche Bohrungen und Probenahmen erforderlich sein.

Hinweis: Myriad ist der Ansicht, dass die historische Schätzung bei Wate und frühere Bohrungen bei bestimmten Zielen darauf hinweisen, dass der Distrikt weitere Explorationen rechtfertigt. Keine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve zu klassifizieren, weshalb Myriad die historische Schätzung nicht als aktuell erachtet. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historische Schätzung überprüft und gegebenenfalls durch eine aktuelle Mineralressourcenschätzung unterstützt werden kann.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der eUO-Methodik und der historischen Angaben, wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., FGSSA, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr van der Walt ist Principal Consultant bei The MSA Group (Pty) Ltd., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig vom Unternehmen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Explorationsergebnisse zu überprüfen oder die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund UO) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt.

Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 zu Copper Mountain kann hier eingesehen werden.

Myriad hält einen 10%igen Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde. Bitte beachten Sie den nachstehenden vorsorglichen Hinweis zu historischen Schätzungen.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Arizona Breccia Pipe von Myriad umfasst mindestens 24 Brekzienschlote, die aussichtsreich für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, die Wate Pipe, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor.

Hinweis: Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Schätzungen bei Copper Mountain, Red Basin und Arizona Breccia Pipe als aktuelle Mineralressourcen oder Reserven zu klassifizieren, weshalb Myriad historische Schätzungen nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven behandelt. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Sie können Myriad auch telefonisch unter +1.604.418.2877 erreichen oder die Website von Myriad unter www.myriaduranium.com besuchen.

Kontakt Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen insbesondere Aussagen zu den Plänen des Unternehmens hinsichtlich geophysikalischer und radiometrischer Untersuchungen, Genehmigungsverfahren, der Einbindung der Gemeinschaften und Bohrungen im Rahmen des Projekts Arizona Breccia Pipe; zur Nutzung historischer Bohrdaten zur Ermittlung von Bohrzielen; zum Potenzial für Mineralisierungen von Uran, Seltenen Erden (REEs) und Kupfer im Rahmen des Projekts; zur Überprüfung historischer Schätzungen sowie zu den Auswirkungen der Kündigung des Optionsvertrags. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, projizieren und glauben oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Unvermögen, historische Daten zu überprüfen, die fehlende Gewissheit hinsichtlich der Definition von Mineralressourcen, Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei Bohrarbeiten sowie Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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