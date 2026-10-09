CONFIDEX gewinnt Corporate-Finance-Mandat für neue Transport- und Verpackungslösung

Eine neue Lösung soll Güter beim Transport besser schützen. CONFIDEX begleitet den Entwickler bei Finanzierungsfragen sowie der Prüfung und Ansprache potenzieller Finanzierungspartner.

Die CONFIDEX GmbH wurde mit einem weiteren Corporate-Finance-Mandat beauftragt. Der Mandant entwickelt eine neue Lösung, mit der Güter beim Transport besser verpackt und gesichert werden sollen. CONFIDEX unterstützt das Unternehmen bei Finanzierungs- und Kapitalfragen und prüft, welche Finanzierungspartner infrage kommen. Auch deren Ansprache gehört zum Auftrag.

Mit dem neuen Konzept sollen Waren beim Transport besser geschützt und bestehende Verpackungs- und Sicherungsprozesse weiterentwickelt werden.

Bei neuen Produktideen stellt sich die Finanzierungsfrage oft schon früh. Schließlich müssen nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Markteinführung und das weitere Wachstum finanziert werden.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt: „Ich finde Mandate spannend, bei denen aus einem konkreten Problem eine neue Lösung entsteht. Dabei interessiert mich nicht nur die Finanzierung. Ich will verstehen, was das Produkt kann, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wer als Unternehmer dahintersteht. Das gehört für mich zusammen. Denn erst wenn wir das Vorhaben wirklich kennen, können wir beurteilen, wie viel Kapital gebraucht wird, welche Finanzierungsstruktur passt und welche Kapitalpartner infrage kommen.“

Das Mandat ergänzt das Projektportfolio von CONFIDEX um ein weiteres Vorhaben aus dem Innovations-, Logistik- und Technologieumfeld.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 07141/9564009

fax ..: 07141/9565589

web ..: https://confidex.de/

email : info@confidex.de

CONFIDEX ist ein unabhängiger Beratungspartner für strukturierte Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung und Umsetzung strategisch fundierter Finanzierungslösungen – von Eigen- und Fremdkapital über Leasing bis hin zur Investorenvermittlung.

Mit über 15 Jahren Erfahrung sowie einem etablierten Netzwerk aus Banken, institutionellen Investoren und Finanzierungspartnern begleitet CONFIDEX Unternehmen entlang des gesamten Finanzierungsprozesses: von der Analyse der Ausgangssituation über die Strukturierung bis zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Ansatz, bei dem Finanzierung als strategische Gesamtaufgabe verstanden wird. Ziel ist es, tragfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die Liquidität sichern, Wachstum ermöglichen und unternehmerische Handlungsspielräume erweitern.

Pressekontakt:

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