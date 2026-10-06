Discovery gibt den Erhalt wichtiger Umwelt- und Flächennutzungsgenehmigungen für das Projekt Cordero bekannt

5. Oktober 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/) bestätigte heute, dass das Unternehmen die Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung (Manifesto de Impacto Ambiental oder MIA) des Projekts Cordero ( Cordero oder das Projekt) sowie die Genehmigung zur Änderung der Flächennutzung (Änderung der Flächennutzung) vom mexikanischen Bundesumweltministerium (SEMARNAT) erhalten hat. Mit dem Erhalt der MIA- und der Genehmigung zur Änderung der Flächennutzung ist das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen, und das Unternehmen ist nun in der Lage, das Projekt Cordero in Richtung Entwicklung voranzutreiben.

Tony Makuch, President, CEO und Chairman von Discovery, erklärte: Wir möchten den mexikanischen Aufsichtsbehörden und Behörden für ihr Vertrauen in uns danken, während wir das Projekt Cordero als Vorbild für Nachhaltigkeit für alle Stakeholder vorantreiben. Cordero ist ein groß angelegtes Silberprojekt, das die richtige Mischung aus kritischen Metallen produzieren wird, die die Welt benötigt – und das bei minimalen negativen Auswirkungen auf die Umwelt -, während gleichzeitig die Nutzung der Wasserressourcen in der Region verbessert und erhebliche sozioökonomische Vorteile für Mexiko geschaffen werden. Das Projekt wird Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten und die Entwicklung von Kompetenzen über Generationen hinweg bieten sowie einen bedeutenden wirtschaftlichen Beitrag für die Region und das Land leisten.

ÜBER DISCOVERY

Discovery Mining Ltd. ist ein wachsendes Edelmetallunternehmen, das durch sein Engagement in den Bereichen Gold, Silber und anderen kritischen Mineralien Wert für seine Stakeholder schafft. Das Silberengagement von Discovery stammt hauptsächlich aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cordero, einer der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten, die sich in der Nähe der Infrastruktur in einem ertragreichen Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet. In Kanada treibt das Unternehmen Pläne voran, die jährliche Goldproduktion durch Investitionen in seine Porcupine-Liegenschaften mehr als zu verdoppeln. Diese umfassen mehrere Betriebsstätten, attraktive Wachstumsprojekte und erhebliches Explorationspotenzial in einem der weltweit renommiertesten Goldreviere in und um Timmins (Ontario). Die Übernahme der Kidd-Betriebe im Juni 2026 hat die Landfläche von Discovery innerhalb des Reviers weiter vergrößert, wertvolle Infrastruktur bereitgestellt, die das wachsende Goldgeschäft des Unternehmens unterstützen wird, und das aktuelle Produktionsprofil des Unternehmens um kritische Mineralien erweitert.

Im Namen des Boards of Directors,

Tony Makuch, P. Eng

President, CEO & Chairman

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EVP, Investor Relations und Kommunikation

Tel.: 416-806-6298

E-Mail: mark.utting@dsvmining.com

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten zukünftigen Ereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Fortschritt bei der Entwicklung des Projekts Cordero und die Wachstumspläne des Unternehmens, die alle mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann den Anlegern nicht zugesichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und die Abweichungen können erheblich sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Wachstumspläne können sich ändern und aus einer Vielzahl von Gründen erheblich von den Erwartungen des Managements abweichen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden; dazu gehören Markt- und allgemeine Wirtschaftsbedingungen (einschließlich der Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsmaßnahmen); den Preis von Gold, Silber und anderen Rohstoffen; den Zeitpunkt des Erhalts von Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Wasser und Strom, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und andere lokale wirtschaftliche Faktoren sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen erläutert werden, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Discovery lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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