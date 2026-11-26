Gastronomen.biz vereint eine spezialisierte Jobbörse mit einem Fachmagazin und bietet Gastronomie und Hotellerie Recruiting, Branchenwissen und digitale Sichtbarkeit aus einer Hand.

Digitales Branchenportal bietet Arbeitgebern und Fachkräften neue Möglichkeiten für Recruiting, Information und Sichtbarkeit in Gastronomie und Hotellerie.

Die Gastronomie- und Hotelbranche steht vor großen Herausforderungen. Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, freie Stellen zeitnah zu besetzen und gleichzeitig über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben, gehört für viele Unternehmen zum Alltag. Mit Gastronomen.biz steht der Branche eine digitale Plattform zur Verfügung, die Personalvermittlung, Brancheninformationen und fachliche Inhalte miteinander verbindet.

Das Portal richtet sich an Gastronomen, Hoteliers, Restaurantbetreiber, Küchenchefs, Führungskräfte sowie Fachkräfte aus dem gesamten Gastgewerbe.

Die Jobbörse: Mitarbeiter und Arbeitgeber zusammenbringen

Ein zentraler Bestandteil von Gastronomen.biz ist die branchenspezifische Jobbörse. Unternehmen können hier gezielt Stellenangebote veröffentlichen und potenzielle Bewerber aus Gastronomie und Hotellerie erreichen.

Ob Küchenchef, Koch, Restaurantfachkraft, Serviceleitung, Hotelfachkraft oder Mitarbeiter im Housekeeping – die Jobbörse bietet Arbeitgebern eine Möglichkeit, ihre Stellenanzeigen in einem spezialisierten Branchenumfeld zu präsentieren.

Im Gegensatz zu allgemeinen Stellenportalen steht dabei die Ausrichtung auf das Gastgewerbe im Mittelpunkt. Arbeitgeber erreichen eine Zielgruppe, die sich bereits beruflich oder thematisch mit Gastronomie und Hotellerie beschäftigt.

Mehr als eine Jobbörse: Das Fachmagazin für die Branche

Neben dem Recruiting spielt die Information eine wichtige Rolle. Das angeschlossene Fachmagazin liefert aktuelle Nachrichten, Fachartikel, Hintergrundberichte und Wissenswertes aus der Gastronomie- und Hotelbranche.

Thematisch reicht das Angebot von Personal und Arbeitsmarkt über Unternehmensführung, Digitalisierung und neue Gastronomiekonzepte bis hin zu Ernährung, Lebensmittel, Küchentechnik und Branchentrends.

Damit bietet Gastronomen.biz nicht nur eine Plattform für Stellenangebote, sondern auch ein redaktionelles Umfeld, das Branchenakteure regelmäßig mit relevanten Informationen versorgt.

Die Kombination schafft zusätzliche Sichtbarkeit

Besonders interessant ist die Verbindung aus Jobbörse und Fachmagazin. Unternehmen können nicht nur gezielt nach neuen Mitarbeitern suchen, sondern ihre Präsenz innerhalb eines thematisch passenden Branchenportals ausbauen.

Die Kombination aus Stellenanzeigen, redaktionellen Inhalten und zusätzlichen Präsentationsmöglichkeiten eröffnet unterschiedliche Wege, um Aufmerksamkeit bei der relevanten Zielgruppe zu schaffen.

Für Arbeitgeber bedeutet das: Recruiting und Branchenkommunikation finden unter einem digitalen Dach statt.

Ein digitales Branchenportal mit Zukunft

Mit Gastronomen.biz soll eine Anlaufstelle entstehen, die die Bedürfnisse der Gastronomie und Hotellerie in den Mittelpunkt stellt. Gerade in einer Branche, die sich durch Fachkräftemangel, steigende Kosten, Digitalisierung und veränderte Gästeerwartungen kontinuierlich wandelt, gewinnen spezialisierte Informations- und Recruitingangebote an Bedeutung.

Gastronomen.biz verbindet Jobangebote, Branchenwissen und digitale Sichtbarkeit – für eine Branche, die Menschen, Ideen und gute Konzepte braucht.

Weitere Informationen unter:

www.gastronomen.biz