Der S&P 500 gewinnt 5,6 %, Silber sogar 7,8 % an einem einzigen Tag. Doch bei Kupfer wachsen die Lagerbestände. Was die Erholung nach Jensen Huangs Rückkehr für Rohstoffanleger bedeutet.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am Montag genügte eine Personalnachricht, um die Stimmung an der Wall Street zu drehen. Nvidia holte Jensen Huang an die Unternehmensspitze zurück. Am Freitag stand der S&P 500 um 5,6 % höher als eine Woche zuvor. Die Erleichterung über Nvidia reichte bis zu den kleineren US-Unternehmen. Wer darin bereits einen Aufschwung der Industrie sieht, sollte allerdings einen Blick nach London werfen.

Dort kostete eine Tonne Kupfer am Freitag gerade einmal 81 USD mehr als vor einer Woche. Gleichzeitig lag mehr Metall in den Lagerhäusern der London Metal Exchange (LME). Gold und Silber wiederum legten kräftig zu, obwohl zehnjährige US-Staatsanleihen weiterhin rund 4,9 % abwarfen. Was erklärt diese Unterschiede?

Die Erholung erreicht die zweite Reihe

Als Nvidia am 23. November Huangs Rückkehr bekannt gab, war eine für die ganze Chipbranche wichtige Frage geklärt. Wer Rechenzentren für Milliardenbeträge plant, hat beim wichtigsten Lieferanten für KI-Prozessoren wieder einen vertrauten Ansprechpartner. Wie schnell sich diese Investitionen für die Betreiber rechnen, bleibt offen. Am Markt überwog zunächst die Erleichterung. Selbst nach zwischenzeitlichen Rückschlägen brachte der verkürzte Freitagshandel weitere Gewinne.

Der Russell 2000 gewann mit 6,5 % fast so viel wie der technologielastige Nasdaq Composite mit 6,7 %. Beide schlossen am Freitag bei 2.750,30 beziehungsweise 24.129,50 Punkten. Der Dow Jones erreichte 50.774,94 Punkte (+5,5 %), der S&P 500 beendete die Woche mit +5,6 % bei 7.297,49 Punkten.

Gerade die Beteiligung kleinerer Gesellschaften ist aufschlussreich. Auch die Aktien von…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen

MarketScreener · Wochenbericht, EUR/USD

Associated Press · US-Schlussstände und Wochenvergleich

Nvidia · Mitteilung zur Rückkehr von Jensen Huang

Wall Street Journal / Tradeweb · US-Renditen

Reuters · Gold am Kassamarkt

Wall Street Journal · Gold- und Silberfutures

Westmetall · LME-Kupferpreise und Bestände

Reuters · Liefergefahren im Ölmarkt

Wall Street Journal · Schlussabrechnungen Brent und WTI

BLS · US-Arbeitsmarktbericht

Federal Reserve · Sitzungskalender

Disclaimer

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte „Small Caps“) und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.