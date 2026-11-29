Sie möchten Ihren Versicherungsbestand verkaufen und Ihr Lebenswerk in verantwortungsvolle Hände übergeben?

Ein unabhängiger Versicherungsmakler aus Berlin-Weißensee sucht im Rahmen seiner Unternehmensentwicklung Versicherungs- und Finanzkundenbestände zur Übernahme in Berlin und Brandenburg. Sein Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen nachhaltig fortzuführen und eine langfristige, persönliche Betreuung sicherzustellen.

Ein erfahrener und regional verbundener Nachfolger

Der Geschäftsführer einer eigenen Makler-GmbH verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche. Als Familienvater mit Wurzeln im Norden Brandenburgs ist er mit der Region eng verbunden.

Seine Qualifikationen und Unternehmensstruktur bieten eine solide Grundlage für eine nachhaltige Bestandsübernahme:

* Versicherungsmakler nach § 34d GewO

* Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

* Experte für betriebliche Altersversorgung (DMA)

* Eigene Makler-GmbH mit fester Backoffice-Unterstützung

* Leiter eines Maklerverbundes mit über 150 angeschlossenen Maklern

Bestandsverkauf Berlin Brandenburg – welche Kundenbestände werden gesucht?

Von besonderem Interesse sind Versicherungs- und Finanzkundenbestände mit bis zu ca. 500 Kunden aus folgenden Bereichen:

* Private und gewerbliche Kompositversicherungen

* Investment- und Finanzanlagen

* Krankenversicherungen

* Lebensversicherungen und Altersvorsorge

Bevorzugtes Suchgebiet:

Berlin, Potsdam, Brandenburg an der Havel, Oranienburg, Bernau, Birkenwerder, Hennigsdorf, Velten, Altlandsberg, Liebenwalde, Zehdenick, Gransee, Templin und Neustadt (Dosse).

Auch Angebote aus angrenzenden Regionen sind willkommen.

Individuelle Lösungen für Ihren Bestandsverkauf

Jeder Bestandsverkauf ist so individuell wie das dahinterstehende Lebenswerk. Ob vollständiger Bestandsverkauf, schrittweise Übernahme oder eine begleitete Übergabe mit gemeinsamen Kundenterminen – der Kaufinteressent ist offen für unterschiedliche Übergabemodelle.

Im Mittelpunkt stehen die Zufriedenheit Ihrer Kunden, die Kontinuität der Beratung und der verantwortungsvolle Umgang mit den über viele Jahre aufgebauten Kundenbeziehungen.

Jetzt Ihren Bestandsverkauf in Berlin und Brandenburg vorbereiten

Sie planen Ihren Ruhestand, möchten sich beruflich neu orientieren oder suchen bereits frühzeitig einen geeigneten Käufer für Ihren Versicherungsbestand?

Nutzen Sie die Gelegenheit, einen erfahrenen, professionell aufgestellten und regional verbundenen Nachfolger kennenzulernen.

Nehmen Sie jetzt unverbindlich und vertraulich Kontakt zu uns auf.

https://www.bestandsverkauf24.de/kontaktanfrage

Nachfolger Nr.: 17260820

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim

Deutschland fon ..: 01728629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen. Für seine Leistungen im Bereich der nachhaltigen Nachfolgeplanung wurde der Verein unter anderem mit dem Deutschen Exzellenz-Preis 2026 ausgezeichnet.