Renforth erweitert die Goldmineralisierung an der Oberfläche mittels Schlitzproben in der vollständig im Besitz von Renforth befindlichen Goldlagerstätte Parbec in Malartic, Quebec

· 6,20 g/t Au über 0,50 m innerhalb von 2,93 g/t Au über 1,70 m in CHNL-PAR-26-59 – der höchste Gehalt unter den neuen Schlitzprobenergebnissen, die für Parbec eingegangen sind.

· 28,77 g/t Au über 0,60 m innerhalb von 8,02 g/t Au über 2,55 m in CHNL-PAR-26-58 (bereits gemeldet), der bislang höchste Gehalt im Rahmen des Oberflächen-Schlitzprobenprogramms 2026 bei Parbec, das sich innerhalb des Bereichs des MRE-Tagebaus befindet.

· 2,66 g/t Au über 12,95 m in CHNL-PAR-26-51, dem längsten mineralisierten Abschnitt im Schlitzprobenprogramm.

· 5,36 g/t Au und 7,60 g/t Ag in CHNL-PAR-26-51 stellen den höchsten im Rahmen des Programms gemessenen Silbergehalt dar, der innerhalb des längsten mineralisierten Abschnitts ermittelt wurde.

TORONTO, Ontario / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, die verbleibenden Analyseergebnisse für die bisher im Tagebaubereich seiner zu 100 % unternehmenseigenen Goldlagerstätte Parbec in Malartic, Quebec, angrenzend an die Mine Canadian Malartic, entnommenen Schlitzproben bekannt zu geben. Die Schlitze CHNL-PAR-26-59, CHNL-PAR-26-60, CHNL-PAR-26-61 und CHNL-PAR-26-62 sowie die Erweiterungen an beiden Enden des zuvor gemeldeten Schlitzes CHNL-PAR-26-51 lieferten allesamt Goldgehalte. Der höchste Gehalt unter diesen neuen Ergebnissen betrug 6,20 g/t Au über 0,50 m in CHNL-PAR-26-59, und der längste Abschnitt in einem neu angelegten Schlitz enthielt 0,55 g/t Au über 5,70 m in CHNL-PAR-26-60.

Diese neuen Ergebnisse setzen unseren Entdeckungsprozess innerhalb des MRE-Tagebaubereichs unserer Goldlagerstätte Parbec fort und bestätigen ein unerwartetes Goldvorkommen an der Oberfläche an einem gut zugänglichen Standort, der mehr als 50 m von der Bahnlinie in Parbec entfernt liegt. Unsere künftigen Feldpläne im Rahmen der weiteren Entwicklung und Erweiterung dieser Goldressource umfassen nun zusätzliche Schlitzprobenahmen an diesem Standort und die Freilegung anderer vorrangiger Bereiche sowie die Planung unserer nächsten Bohrungen in diesem weitgehend nicht bebohrten Gebiet, um das Gebiet weiterhin auf weitere Mineralisierungen zu untersuchen, erklärt Nicole Brewster, President und CEO von Renforth.

Ergebnisse der Parbec-Schlitzproben von Oktober

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· Die Intervalle sind längengewichtete Durchschnittswerte der einzelnen Analyseergebnisse.

· Negative From-Werte in der obigen Tabelle beziehen sich auf Proben, die am Anfang des Schlitzes vor bereits vorhandenen Proben entnommen wurden.

· Die Längen wurden an der Oberfläche im angelegten Schlitz gemessen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

· Die zusammengesetzten Proben wurden unter Verwendung eines Cut-off-Goldgehalts von 0,27 g/t Au ausgewählt, wie er bereits in der MRE vom April 2025 verwendet wurde, wobei maximal eine Probe mit interner Verdünnung berücksichtigt wurde, die dadurch entstand, dass eine Probe zwar Gold enthielt, dieses jedoch unter dem verwendeten Cut-off-Gehalt lag.

· Das Labor war aufgrund von technischen Problemen nicht in der Lage, die Silberanalysen durchzuführen.

SCHLITZPROBENPROGRAMM DER GOLDLAGERSTÄTTE PARBEC 2026

Die Ergebnisse vom Oktober 2026 vervollständigen die bisher angelegten Schlitze und bauen auf den zuvor bei Parbec bekannt gegebenen Ergebnissen auf. Renforth plant, mindestens einen weiteren Schlitz im derzeit freigelegten Bereich anzulegen, sobald die Feldarbeiten nach der üblichen Oktoberpause des Unternehmens wieder aufgenommen werden, die aus Rücksicht auf lokale Jäger eingehalten wird. Das Unternehmen wird zudem weitere Freilegungsgenehmigungen beantragen, um den derzeit freigelegten Bereich zu erweitern und neue, bisher noch nicht freigelegte Bereiche innerhalb des Tagebaugeländes Parbec zu erschließen, in denen Bohrungen positive Ergebnisse aus oberflächennahen Bereichen geliefert haben.

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· Die Intervalle sind längengewichtete Durchschnittswerte der einzelnen Analyseergebnisse.

· Negative From-Werte in der obigen Tabelle beziehen sich auf Proben, die am Anfang des Schlitzes vor bereits vorhandenen Proben entnommen wurden.

· Die Längen wurden an der Oberfläche im angelegten Schlitz gemessen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

· Die zusammengesetzten Proben wurden unter Verwendung eines Cut-off-Goldgehalts von 0,27 g/t Au ausgewählt, wie er bereits in der MRE vom April 2025 verwendet wurde, wobei maximal eine Probe mit interner Verdünnung berücksichtigt wurde, die dadurch entstand, dass eine Probe zwar Gold enthielt, dieses jedoch unter dem verwendeten Cut-off-Gehalt lag.

o *Proben aus CHNL-PAR-26-51 und CHNL-PAR-26-57, die beide 0,25 g/t Au enthielten, wurden in die obige Tabelle aufgenommen. Der Grund dafür ist, dass der für die Tabelle verwendete Cut-off-Gehalt von 0,27 g/t Au willkürlich ist und aus der MRE vom April 2025 stammt, die auf der Grundlage eines Goldpreises von 2.100 USD/Unze berechnet wurde, während der aktuelle Goldpreis bei über 4.100 USD/Unze liegt.

o **Bei der Berechnung dieses Abschnitts in CHNL-PAR-26-58 wurden drei Proben unterhalb des Cut-off-Gehaltes von 0,27 g/t Au berücksichtigt, und zwar 13,7-14,2 m mit einem Gehalt von 0,26 g/t Au, im Abschnitt von 15,25-15,75 m wurden 0,22 g/t Au und im Abschnitt von 15,75-16,15 m wurden 0,18 g/t Au ermittelt – alle Längen wurden im angelegten Schlitz gemessen.

· Das Labor war aufgrund von technischen Problemen nicht in der Lage, die Silberanalysen für alle eingereichten Proben durchzuführen; N/A. bedeutet, dass keine Untersuchung durchgeführt wurde.

· ***Die Silberanalysen für den Abschnitt von 24,2 bis 26,95 m dieses zusammengesetzten mineralisierten Abschnitts wurden nicht abgeschlossen, daher wird der gesamte Abschnitt als N/A vermerkt, wobei die vom Labor erstellten Silbergehalte in den Angaben zu den Teilabschnitten enthalten sind.

LAGE DER ÜBERTÄGIGEN SCHLITZE BEI PARBEC

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Die bereits zuvor gemeldeten Schlitze aus dem Jahr 2026 bzw. Teile davon sind oben mit einer schwarzen Linie dargestellt; die neuen Daten sind durch eine farbige Linie gekennzeichnet, die die Analysewerte des Schlitzes widerspiegelt.

PARBEC-BOHRUNGEN

Renforth wartet noch auf die Ergebnisse der beiden Bohrungen, die Anfang dieses Jahres niedergebracht wurden und die den Untergrund des freigelegten Bereichs durchteuften sowie tiefer in die Goldlagerstätte Parbec eindrangen; in einer Bohrung wurden vier sichtbare Goldblättchen gefunden. Sobald die Analyseergebnisse vorliegen und die Ergebnisse aufbereitet sind, werden sie veröffentlicht.

VIRTUELLE INVESTORENKONFERENZ PRECIOUS METALS & CRITICAL MINERALS

Nicole Brewster wird am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, um 13:30 Uhr ET im Rahmen der virtuellen Investorenkonferenz Precious Metals & Critical Minerals einen Überblick über Renforth und aktuelle Projektnachrichten geben. Die Teilnahme an dieser virtuellen Konferenz ist für Interessierte kostenlos; Fragen an die Referenten können eingereicht werden, und es besteht zudem die Möglichkeit, im Rahmen der Konferenz Einzelgespräche zu vereinbaren.

Anmeldelink: ANMELDEN: www.virtualinvestorconferences.com/wcc/eh/4814904/lp/5528864/renforth-resources-inc-otc-rfhrf-cse-rfr

PROBENAHME- UND QA/QC-PROTOKOLLE

Die Schlitzproben wurden mit einer Diamantsäge geschnitten, mit Hammer und Meißel aus dem Grundgestein herausgelöst und vor Ort in Probenbeutel verpackt und gekennzeichnet. Die Proben aus CHNL-PAR-26-59, CHNL-PAR-26-60 und CHNL-PAR-26-61 wurden an MSALABS in Val-dOr, Québec, übermittelt und mittels Photon Assay nach der Methode CPA-Au1 analysiert. Für diese Proben konnte das Labor keine Silberanalysen durchführen. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Silbergehalte stammen aus der vorherigen Probencharge, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juli 2026 bekannt gegeben wurde. Die Erweiterungsproben an beiden Enden von CHNL-PAR-26-51 sowie die Proben aus CHNL-PAR-26-62 wurden an ALS Canada Ltd. in Val-dOr, Québec, übermittelt und mittels Photon Assay nach der Methode Au-PA01 analysiert.

Renforth hat bei diesem Schlitzprobenprogramm keine eigenen QA/QC-Proben in den Probenstrom eingebracht, sondern sich stattdessen auf die internen QA/QC-Protokolle der jeweiligen Labore verlassen, die sich von Labor zu Labor unterscheiden. Für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse von Parbec brachte MSALABS eine Leerprobe und vier Referenzstandards und ALS eine Leerprobe und drei Referenzstandards in den Probenstrom ein.

Die qualifizierte Person verglich die Analyseergebnisse der Leerproben und Referenzstandards der Labore mit deren bekannten Werten und befand die Ergebnisse für akzeptabel.

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen und explorationsbezogenen Informationen wurden von Francis R. Newton, P. Geo. OGQ, einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Die Mineralressourcenschätzung für Parbec (SGS Canada Inc. – Geological Services, Mineral Resource Estimate Update for the Parbec Gold Deposit, Abitibi-Témiscamingue Region, Québec, Canada, Stichtag: 4. April 2025) umfasst nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 265.800 Unzen Gold sowie zusätzliche vermutete Mineralressourcen von 97.000 Unzen Gold. In der Lagerstätte Parbec ist auch Silber vorhanden. Allerdings wurden bislang nicht genügend Analysen durchgeführt, um Silber in eine Ressourcenschätzung einzubeziehen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität wurde nicht nachgewiesen. Die Mineralressourcenschätzung (MRE) vom 4. April 2025 ist die derzeit aktuelle Mineralressourcenschätzung für Parbec.

ÜBER RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) ist ein kanadisches Junior-Unternehmen im Bereich Gold und kritischer Mineralien, das sich darauf konzentriert, die Goldlagerstätte Parbec in der ergiebigen Abitibi-Region in Québec so weit voranzutreiben, dass Renforth Parbec monetarisieren kann, um Renforths auf Nickel ausgerichtete polymetallische Großtonnagen-Lagerstätte Victoria zu entwickeln. Parbec liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zum Canadian-Malartic-Komplex von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM), einem der größten Gold-Tagebaubetriebe in Kanada. Renforths polymetallische Ni/Cu/Co/Zn-Lagerstätte Victoria grenzt ebenfalls an Canadian Malartic an; die erklärte Ressource erstreckt sich über lediglich 12 % der etwa 20 km langen mineralisierten Struktur und ist Teil eines zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Konzessionsgebietes von Distriktgröße mit mehreren mineralisierten Vorkommen. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu geplanten Explorationsprogrammen, zum Zeitplan der Bohrungen, zu den erwarteten Ergebnissen der Kartierungs- und Probenahmeaktivitäten, zur möglichen Anwendung von Erzsortierung, Flotation und Haufenlaugung auf das Material aus Victoria, zur Festlegung eines Verarbeitungsprozesses sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und metallurgischen Testarbeiten, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Nicole Brewster

President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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Nicole Brewster

955 Brock Rd., Unit 1b

L1W 2X9 Pickering, Ontario

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Nicole Brewster

955 Brock Rd., Unit 1b

L1W 2X9 Pickering, Ontario

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