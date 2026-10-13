Hannan nimmt Bohrungen im Goldprojekt Stavaträsk in Schweden wieder auf 1.000-Meter-Bohrprogramm zur Nachverfolgung von IP-Leitfähigkeitszielen und hochgradigem Gold aus den ersten Bohrungen

1.000-Meter-Bohrprogramm zur Nachverfolgung von IP-Leitfähigkeitszielen und hochgradigem Gold aus den ersten Bohrungen

Vancouver, Kanada / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metals-ltd/ – gibt bekannt, dass die Diamantbohrungen im Goldprojekt Stavaträsk im Bezirk Skellefteå in Nordschweden (Abbildung 1), 20 km nördlich der historischen Boliden-Mine, wieder aufgenommen wurden. Das zweite Bohrprogramm mit einer Länge von etwa 1.000 m knüpft an das erste Sieben-Loch-Programm des Unternehmens an, bei dem in jedem Bohrloch über eine Streichlänge von 650 m Gold durchteufte (siehe Pressemitteilungen vom 13. August 2026, und 31. August 2026) sowie an die im September 2026 abgeschlossene Gradienten-Array-IP-Untersuchung (siehe Pressemitteilung vom 10. September 2026). Die Bohrziele wurden durch die Integration der Ergebnisse des ersten Bohrprogramms mit den interpretierten IP-Ladbarkeits- und Widerstandsdaten definiert (Abbildung 3).

Wichtige Punkte:

· Die Diamantbohrungen in Stavaträsk wurden mit einem zweiten Programm von etwa 1.000 m wieder aufgenommen, um die Ergebnisse der ersten Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen induzierten Polarisation (IP)-Untersuchung weiter zu verfolgen.

· Das erste Programm mit sieben Bohrlöchern (1.040 m) durchteufte in jedem Bohrloch über eine Streichlänge von 650 m Gold, beginnend bereits in einer Tiefe von 12 m, darunter 4,6 m mit 7,2 g/t Au (einschließlich 1,9 m mit 15,7 g/t Au) in ST2606 und 1,1 m mit 15,6 g/t Au (einschließlich 0,6 m mit 27,8 g/t Au) in ST2605.

· Die Gradienten-Array-IP-Untersuchung über 3 km² hat mehrere Leitfähigkeitsanomalien identifiziert. Eine davon misst etwa 1.300 m mal 180 m und deckt sich mit der durch Bohrungen nachgewiesenen Mineralisierung bzw. erstreckt sich über diese hinaus. Die Untersuchung identifizierte zudem mehrere Anomalien abseits des gebohrten Trends, wodurch neue Zielgebiete entstanden sind (Abbildung 3).

· Das Programm mit etwa 4 Bohrlöchern wird die Abwärts- und Streichverlängerungen beider bisher durchteufter Mineralisierungsarten sowie Ladbarkeitsziele außerhalb des Bohrgebiets untersuchen.

Michael Hudson, CEO, erklärt: Stavaträsk hat in diesem Jahr rasante Fortschritte gemacht. Wir haben das Projekt im Juni gesichert, zwölf Tage später war bereits eine Bohranlage im Einsatz, und wir haben in allen sieben Bohrlöchern des Erstbohrprogramms Gold getroffen, darunter 4,6 m mit 7,2 g/t Gold in ST2606 und 0,6 m mit 27,8 g/t Gold in ST2605. Was uns diese sieben Bohrlöcher nicht verraten konnten, war die Ausdehnung des Systems. Die IP-Untersuchung hat uns nun einen ersten Einblick in die potenzielle Ausdehnung der Sulfidvorkommen gegeben. Diese zweite 1.000-Meter-Bohrung testet die Tiefen- und Streichausdehnungen des bereits durchteuften Goldes und erschließt neue IP-Ziele. Previsto in Peru bleibt unser Flaggschiff, und Stavaträsk sorgt zusammen mit weiteren schwedischen Projekten, darunter Ädelfors, dafür, dass die Bohrkrone weiterläuft und die Explorationsdynamik aufrechterhalten wird, während Previsto die Genehmigungsverfahren vorantreibt.

Bisherige Ergebnisse

Seit der Bekanntgabe seiner Option auf die schwedischen Projekte im Juni 2026 hat das Unternehmen ein mehrstufiges Bohr- und geophysikalisches Programm in Stavaträsk abgeschlossen:

· 10. Juni 2026: Bekanntgabe der Option auf den Erwerb von 100 % der Goldprojekte Stavaträsk, Skellefteå North und Ädelfors.

· 22. Juni 2026: Beginn der Bohrungen in Stavaträsk, zwölf Tage nach Bekanntgabe der Vereinbarung.

· 6. Juli 2026: Abschluss des ersten Programms mit sieben Bohrlöchern über 1.040 m; die TSX Venture Exchange hat die Vereinbarung zur Einreichung angenommen.

· 13. August 2026: Erste Untersuchungsergebnisse (ST2601 bis ST2605) ergaben Goldvorkommen in allen fünf Bohrlöchern, darunter 1,1 m mit 15,6 g/t Au (einschließlich 0,6 m mit 27,8 g/t Au) in ST2605, 9,2 m mit 1,3 g/t Au in ST2604 sowie eine polymetallische Probe in ST2601 von 0,5 m mit 8,9 g/t Au, 47,5 g/t Ag und 0,74 % Cu.

· 31. August 2026: Die endgültigen Untersuchungsergebnisse (ST2606 und ST2607) ergaben den besten Abschnitt des Programms in ST2606: 4,6 m mit 7,2 g/t Au und 14,5 g/t Ag ab 79,5 m (einschließlich 1,9 m mit 15,7 g/t Au), innerhalb einer breiten mineralisierten Zone von 59,6 m mit 1,1 g/t Au ab 48,5 m (kein unterer Schnitt). ST2607, 180 m östlich davon gebohrt, lieferte 3,2 m mit 1,4 g/t Au ab 166,2 m.

· 10. September 2026: Abschluss einer Gradienten-Array-IP-Untersuchung über 3 km²in einem 200-m-Raster, mit einer 100-m-Verdichtungsbohrung über dem Bohrgebiet und einem Dipol-Dipol-Abschnitt zur Bestimmung von Neigung und Tiefe.

Die ersten Bohrungen identifizierten zwei Arten von Goldmineralisierungen entlang eines strukturellen Korridors, der in etwa in Richtung 330° innerhalb des regional ausgedehnten Vidsel-Röjnoret-Scherensystems verläuft. Im Süden befindet sich ein Schwarm von Quarz-Arsenopyrit-Adern in einem durch Siliziumdioxid, Chlorit und Serizit alterierten Granodiorit, der um etwa 70° nach Osten abtaucht, wobei hochgradige Adern am oder nahe dem Granodiorit-Kontakt vorkommen. Bohrungen in ST2606 bestätigten, dass sich dieser Aderschwarm von der Oberfläche aus in Abtauchrichtung fortsetzt. Etwa 650 m weiter nördlich durchschneiden die Bohrungen ST2604 und ST2605 diskrete Siliziumdioxid-Arsenopyrit-Scherzonen in Schlammstein, die höhere Gehalte aufweisen. Beide Mineralisierungsarten sind entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen. Gold korreliert eng mit Arsen, Silber, Tellur und Wismut und kommt in Arsenopyrit und Pyrit vor – den Sulfiden, auf deren Erkennung die IP-Leitfähigkeitsmessung ausgelegt ist.

Ergebnisse der IP-Untersuchung und Zielauswahl

Geovisor Oy, ein finnisches geophysikalisches Dienstleistungsunternehmen, führte die Untersuchung unter der technischen Koordination von Precision Geophysics durch und erzeugte dabei gemeinsam registrierte Daten zur Leitfähigkeit und zum spezifischen Widerstand. Die Leitfähigkeit reagiert auf disseminierten bis halbmassiven Arsenopyrit und Pyrit, während der spezifische Widerstand Quarzalterationen und Strukturmerkmale abbildet.

Die Hauptanomalie der Ladbarkeit, die einen Spitzenwert von 30 mV/V erreicht, misst 1.300 m mal 180 m und verläuft in Nord-Süd-Richtung, wobei der nördliche Ausdehnungsbereich das am 13. August 2026 bekannt gegebene nördliche Bohrgebiet abdeckt (ST2605: 1,1 m mit 15,6 g/t Au, ST2604: 9,2 m mit 1,3 g/t Au). Eine separate Ladbarkeitsanomalie mit einem Spitzenwert von 28 mV/V definiert das Granodiorit-Bohrgebiet (31. August 2026; ST2606: 4,6 m mit 7,2 g/t Au) und misst 280 m mal 130 m. Eine weitere, in Nord-Süd-Richtung verlaufende Anomalie erstreckt sich über die östliche Hälfte des Untersuchungsgebiets, scheint jedoch weniger zusammenhängend zu sein und misst 1.500 m mal bis zu 500 m.

Der 2D-Dipol-Dipol-Schnitt war in Ost-West-Richtung ausgerichtet und durchquert das Granodiorit-Bohrgebiet sowie die wichtigste westliche Ladbarkeitsanomalie. Der Schnitt zeigt einen flachen Ladbarkeitshöherwert im Zusammenhang mit dem Granodioritkörper sowie einen tieferen Ladbarkeitshöherwert im Zusammenhang mit der Spitzenanomalie, die bei der Oberflächenuntersuchung mit dem Gradientenarray beobachtet wurde.

Abbildung 3 zeigt die Ladungsfähigkeit des Gradienten-Arrays in der Draufsicht, die Lage des 2D-Dipol-Dipol-Schnitts sowie die Bohrlochmündungen des ersten Bohrprogramms (ST2601 bis ST2607) und die geplanten Bohrlochmündungen für das zweite Programm.

Zweites Bohrprogramm

Das zweite Programm umfasst Diamantbohrungen über eine Länge von ca. 1.000 m in etwa 4 Bohrlöchern und dient folgenden Zwecken:

· die Abwärtserweiterung des in Granodiorit eingebetteten Aderschwarms unterhalb von ST2606 zu untersuchen, wo hochgradige Adern (4,6 m mit 7,2 g/t Au) innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle liegen;

· die Streichausdehnung der in ST2604 und ST2605 durchteuften, in Schlammstein eingebetteten hochgradigen Scherzone (1,1 m mit 15,6 g/t Au) zu untersuchen;

· Untersuchung von Ladbarkeitsanomalien außerhalb des Bohrgebiets.

Die Bohrungen werden voraussichtlich im Oktober 2026 abgeschlossen sein, wobei die Untersuchungsergebnisse 6 bis 8 Wochen nach Abschluss der Bohrungen vorliegen werden. Die Bohrkerne werden vor Ort protokolliert und gemäß denselben Probenahme- und Qualitätskontrollprotokollen, die auch beim Erstprogramm angewendet wurden, an MSALABS versandt.

Projekt Stavaträsk

Stavaträsk befindet sich im Bergbaugebiet Skellefteå in Nordschweden, 20 km nördlich der Lagerstätte Boliden (8,4 Mio. t mit 15,5 g/t Au, was einer historischen Produktion von ca. 4,2 Mio. Unzen entspricht; Quelle in Abbildung 2 angegeben). Das Projekt nimmt eine strategisch günstige Lage am Vidsel-Röjnoret-Scherensystem (VRSS) ein, jener regionalen Terrangrenze, in der sich auch Boliden befindet.

Die Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung ist strukturell eingebettet und besteht aus massivem bis halbmassivem Arsenopyrit, Pyrit und Chalkopyrit mit Silikatvererzung. Proben aus den Aufschlüssen weisen Gehalte von bis zu 93 g/t Au und 24 g/t Ag auf. Ein Geröllfeld, das sich 650 m südöstlich des Hauptaufschlusses befindet, lieferte acht Proben mit einem Durchschnittsgehalt von 3,2 g/t Au (Bereich 0,1 g/t bis 11,2 g/t Au), 67 g/t Ag (Bereich 1 g/t bis 154 g/t Ag) und 0,83 % Cu (Bereich 0,003 % bis 2,43 % Cu) und ist von historischen Bohrlöchern umgeben, für die größtenteils keine Untersuchungsdaten vorliegen.

Historische Daten und Hinweise zur Berichterstattung

Die historischen Daten wurden von Hannan nicht verifiziert und dienen lediglich zu Informationszwecken. Es wird davon ausgegangen, dass die Primäranalyse für Gold mittels Feuerprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie durchgeführt wurde. Die Zusammenstellung der verfügbaren Daten und die Erstellung eines 3D-Geomodells sind derzeit im Gange.

Die tatsächlichen Mächtigkeiten der in dieser Pressemitteilung genannten mineralisierten Abschnitte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrabschnitte wurden bereits am 13. und 31. August 2026 gemeldet. Die zusammengesetzten Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 0,5 g/t Au mit einer maximalen internen Verdünnung von 2 m berechnet; hochgradigere Teilabschnitte werden bei einem Cutoff-Wert von 3,0 g/t Au mit einer maximalen internen Verdünnung von 2 m angegeben. Der für ST2606 gemeldete Abschnitt von 59,6 m wurde ohne Untergrenze berechnet.

Schweden: Ein europäischer Bergbaustandort der Spitzenklasse

Schweden positioniert sich im Rahmen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe als Eckpfeiler der europäischen heimischen Mineralienversorgung. Die Effizienz des Genehmigungssystems zeigt sich hautnah in Stavaträsk, wo eine Bohrgenehmigung innerhalb von vier Wochen erteilt wurde. Das Land zählt in der jährlichen Umfrage des Fraser Institute unter Bergbauunternehmen durchweg zu den attraktivsten Bergbauregionen der Welt und bietet eine stabile Politik, eine gut ausgebaute Infrastruktur, kostengünstige Wasserkraft sowie qualifizierte Arbeitskräfte. Das Gebiet ermöglicht zudem fast ganzjähriges Bohren: Ein gut ausgebautes Netz an Forststraßen gewährleistet den Zugang im Sommer, während die Schneedecke im Winter den Einsatz von Bohrgeräten über weite Teile des Geländes ermöglicht – mit nur einer kurzen Übergangszeit während der Schneeschmelze im Frühjahr.

Probenahme, Analysemethoden und Qualitätskontrolle

Der gesamte Bohrkern wurde von Mitarbeitern des Unternehmens protokolliert und fotografiert und sicher zu MSALABS (MSA Analytical Services), einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, in dessen Einrichtung in Storuman, Schweden, transportiert, wo der Kern geschnitten, beprobt und für die Analyse vorbereitet wurde. Die Probenpulpe wurde zur Analyse an die MSALABS-Niederlassung in Kanada versandt. Die Goldbestimmung erfolgte an einer 30-g-Probenmenge mittels Feuerprobe mit Bleisammlung und Atomabsorptions-Abschluss (Methode FAS-114), wobei hochgradige Proben an einer 30-g-Probenmenge mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss (Methode FAS-415) erneut analysiert wurden. Die Mehrelementanalyse, einschließlich Silber und Kupfer, wurde an einer 0,25-g-Aliquote mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit Ultra-Spuren-ICP-ES/MS-Bestimmung von 48 Elementen (Methode IMS-230) durchgeführt; Arsenwerte über dem Grenzwert wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses in Erzqualität mit ICP-ES-Abschluss (Methode ICF-6As) bestimmt. Im Rahmen seines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms fügte das Unternehmen bei etwa jeder fünfzehnten Probe zertifizierte Referenzmaterialien und bei etwa jeder fünfzigsten Probe Feldduplikate hinzu; das Labor führte zudem ein eigenes internes Programm mit Leerproben, Standardproben und Duplikaten durch. Die qualifizierte Person hat die Ergebnisse der Qualitätskontrolle überprüft und ist überzeugt, dass die Untersuchungsdaten für die Zwecke dieser Bekanntmachung zuverlässig sind.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Weiterentwicklung seines Gold-Kupfer-Prospekts Previsto (Projekt Amanecer) in Peru liegt und das über eine Option zum Erwerb von 100 % an drei hochgradigen Goldprojekten in Schweden verfügt. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Vorsitzender und CEO von Hannan sowie eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Projekt finden Sie auf der Website von Hannan Metals unter www.hannanmetals.com und auf dem YouTube-Kanal von Hannan unterwww.youtube.com/@HannanMetals

Im Namen des Vorstands,

Michael Hudson

Michael Hudson, Vorstandsvorsitzender und CEO

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Abbildung 1: Karte von Schweden (grün) mit den Standorten der Liegenschaften Stavaträsk, Skellefteå North und Ädelfors

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Abbildung 2: Geologische Karte des Skellefteå-Mineralgürtels mit den Standorten der wichtigsten Bergbaubetriebe im Verhältnis zu den Liegenschaften Stavaträsk und Skellefteå Nord.

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Abbildung 3: Draufsicht auf die IP-Ladbarkeitsverteilung im Stavaträsk-Projekt, mit den Anbohrstellen der ersten Bohrlöcher (ST2601 bis ST2607) und den geplanten Anbohrstellen für das zweite Bohrprogramm.

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