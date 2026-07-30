Renforth Resources meldet Gold- und Silberergebnisse der Oberflächenschlitzproben aus der zu 100 % unternehmenseigenen Goldlagerstätte Parbec in Malartic, Quebec

HERAUSRAGENDE ERGEBNISSE

· Schlitz 51 – 2,97 g/t Au über 10,2 m einschließlich Silber-Unterabschnitten von 2,48 g/t Ag über 2 m, 1,93 g/t Ag über 1 m und 4,42 g/t Ag über 1,75 m, wie nachstehend näher beschrieben

· Schlitz 58 – 8,02 g/t Au über 2,55 m einschließlich 28,77 g/t Au und 3,6 g/t Ag über 0,6 m

TORONTO, Ontario – 30. Juli 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, positive Ergebnisse der Schlitzproben aus seiner zu 100 % unternehmenseigenen Goldlagerstätte Parbec bekannt zu geben, die an das Konzessionsgebiet der Canadian Malartic Mine von Agnico Eagle in Malartic, Quebec, angrenzt. Wie bereits gemeldet, legte Renforth im vor kurzem freigelegten Bereich des Tagebaus, der Teil der MRE von April 2025 für Parbec ist, acht Schlitze mit Längen zwischen 0,85 m und 24,5 m durch verschiedene Lithologien an. Fünf der angelegten Schlitze ergaben Goldanalysewerte über dem Cut-off-Gehalt von 0,27 g/t Au, der in der MRE von April 2025 angewandt wurde; für diese wurde zur Ressourcenberechnung auf NSR-Basis auch ein Preis von 2.100 USD zugrunde gelegt. Die beiden oben genannten und nachstehend näher beschriebenen herausragenden Schlitze enden innerhalb der Mineralisierung und bleiben offen.

Über die nachstehend aufgeführten Probenergebnisse hinaus möchte Renforth die Aktionäre darüber informieren, dass mehrere zusätzliche kleine Schlitze in den bei Abschluss der Boden- und Drohnenkartierung im freigelegten Bereich von Parbec identifizierten Felsit geschnitten wurden; die Ergebnisse dieser Proben stehen noch aus. Renforth möchte die Aktionäre ferner darüber informieren, dass ein kleines Bohrprogramm gestartet wurde, das auf Unterteufungen der generellen Bereiche von Schlitz 51 und Schlitz 58 abzielt, die sich in der Nähe des Cadillac Break am östlichen Ende des Schürfgebiets befinden.

Ich freue mich, dass wir das Vorhandensein einer zuvor unbekannten Goldmineralisierung an der Oberfläche innerhalb des Tagebaubereichs unserer Mineralressourcenschätzung für die Goldlagerstätte Parbec nachweisen konnten. Insgesamt sind sowohl ich als auch unser gesamtes technisches Team von den Ergebnissen dieser Kampagne zur Freilegung und Schlitzprobenahme beeindruckt. Ich hatte dieses Programm im Spätherbst 2025 mit einer Idee gestartet. Wie es bei Explorationsarbeiten, selbst bei der Erkundung einer bereits bekannten Goldlagerstätte, vorkommen kann, kann es sich auszahlen, wenn man auf den unkonventionellen Weg setzt, und in der Explorationsgeschichte von Renforth hat sich das Freilegen jetzt schon zum dritten Mal für Renforth bezahlt gemacht. Es ist eine kosteneffiziente Methode, um eine enorme Menge an Daten zu gewinnen; dass der Datensatz auch hochgradige Goldgehalte enthält, ist ein zusätzlicher Bonus, erklärt Nicole Brewster, President und CEO von Renforth.

Lage von Parbec

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Karte mit Details der Schlitze im Konzessionsgebiet Parbec

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Auf dieser Karte sind drei Schlitze dargestellt, für die wir noch keine Ergebnisse erhalten haben: CHNL-PAR-26-59, CHNL-PAR-26-60 und CHNL-PAR-26-61; diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Highlights der Untersuchungsergebnisse der in Parbec entnommenen Schlitzproben

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Die oben vorgestellten Ergebnisse der Schlitzproben beziehen sich auf die Messwerte im angelegten Schlitz entlang der Oberfläche; es handelt sich nicht um die wahren Mächtigkeiten. Für die oben aufgeführten Abschnitte sind weder die wahren Mächtigkeiten noch Informationen zum Untergrund bekannt.

Bisher hat Renforth bei Parbec kaum Silberuntersuchungen durchgeführt; Silber ist daher nicht in der Ressourcenaufstellung enthalten. Silber wurde von Renforth im Rahmen früherer, begrenzter Testarbeiten mit Mehrfachanalysen nachgewiesen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, Gold und Silber mittels Photonenanalyse zu bestimmen, und zwar unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Cut-off-Gehalt für Silber bei der Photonenanalyse höher ist als bei der Brandprobe, dass Silber in Parbec (basierend auf den bisherigen Ergebnissen und dem geologischen Umfeld) lediglich ein Begleitmineral darstellt und dass der Wert von Gold zudem höher ist als der von Silber.

Die Proben wurden vor Ort aus dem Gestein geschnitten, protokolliert, verpackt und etikettiert. Die versiegelten Proben wurden an die Einrichtungen von MSA Labs in Val dOr geliefert, wo sie mittels Photonenanalyse gemäß dem Protokoll CPA-AgAu1 auf Gold und Silber untersucht wurden. Mit Photonenanalyse kann das Vorhandensein von Gold erst ab einem Gehalt von 0,03 g/t und von Silber erst ab einem Gehalt von 1,5 g/t erfasst werden; unterhalb dieser Schwellenwerte können die Metalle mit diesem Verfahren nicht nachgewiesen werden.

Die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Francis R. Newton, P. Geo. (OGQ Nr. 2129), einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

ÜBER RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau der Goldlagerstätte Parbec in der ertragreichen Region Abitibi in Québec gerichtet ist. Parbec befindet sich in strategisch günstiger Lage direkt neben dem Komplex Canadian Malartic von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM), einem der größten Goldtagebaubetriebe in Kanada. Das Unternehmen hält überdies die polymetallische Ni-/Cu-/Co-Lagerstätte Victoria. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu geplanten Explorationsprogrammen, zum Zeitplan der Bohrungen, zu den erwarteten Ergebnissen von Kartierungs- und Probenahmeaktivitäten sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Nicole Brewster

President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

Die Canadian Securities Exchange oder ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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955 Brock Rd., Unit 1b

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Nicole Brewster

955 Brock Rd., Unit 1b

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