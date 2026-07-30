Das Projekt Auld Creek von RUA GOLD qualifiziert sich für Neuseelands 6-monatiges Fast-Track-Genehmigungsverfahren

30. Juli 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA | NZX: RGI | OTC: NZAUF | FWB: X9R) (RUA GOLD oder das Unternehmen) berichtet, dass das Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield, Neuseeland, für die weitere Bearbeitung des Verfahrens im Rahmen des Fast Track Approvals Act 2024 zugelassen wurde. Dies ist ein weiterer positiver Schritt beim Übergang des Unternehmens vom Explorations- zum Minenerschließungsunternehmen.

Höhepunkte:

– Im Dezember 2024 verabschiedete die neuseeländische Regierung ein Gesetz, mit dem ein One-Stop-Shop-System für Fast-Track-Genehmigungsverfahren für Projekte von regionaler oder nationaler Bedeutung geschaffen wurde.

– RUA GOLD stellte Ende 2025 ein eigenes Projektteam zusammen, um die Genehmigungsverfahren voranzutreiben und den Fast-Track-Antrag und die wichtigsten Bergbaustudien zu unterstützen.

– Das Fast-Track-Verfahren bietet einen optimierten Weg, über den RUA GOLD alle wichtigen Genehmigungen, darunter auch Abbaugenehmigungen, Ressourcenbewilligungen, Wassernutzungsgenehmigungen und naturschutzrechtliche Genehmigungen beantragen kann.

– Das Unternehmen würdigt die starke Unterstützung von Ngti Waewae, der Gemeinden von Reefton und West Coast sowie von Vertretern der Regierung.

– Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, um seinen bedeutenden Fast-Track-Antrag im vierten Quartal 2026 einzureichen. Wenn dieser Antrag erfolgreich ist, wäre das Projekt Auld Creek bis Mitte 2027 vollständig genehmigt, sodass mit den ersten Arbeiten begonnen werden könnte.

– RUA GOLD hat Anfang 2026 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) abgeschlossen und rechnet damit, im vierten Quartal 2026 eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) fertigzustellen.

Simon Delander, VP Risk, Stakeholder, Regulatory Affairs, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, dass das Projekt Auld Creek für Neuseelands Fast-Track-Genehmigung zugelassen wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der das Genehmigungsrisiko reduziert und uns größere Sicherheit gibt, wenn wir das Projekt zur Erschließung voranbringen.

Mit der Unterstützung eines Teams aus unabhängigen Beratern haben wir eine Vielzahl an Umwelt-, Wirtschafts-, Sozialauswirkungen-, Bergbau- und Verarbeitungsstudien vorangetrieben, um uns auf die Einreichung des wichtigen Fast-Track-Antrags später im Jahr vorzubereiten.

Außerdem standen wir in engem Austausch mit Gemeinden, Interessensvertretern und Aufsichtsbehörden und haben über 800 Gespräche geführt. Dies trägt dazu bei, dass Interessensvertreter das Projekt besser verstehen können und wissen, wie mit den möglichen Auswirkungen umgegangen wird.

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Abbildung 1: Überblick über das Reefton Goldfield.

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Abbildung 2: Konzeptuelles Minendesign von Auld Creek

Fast-Track-Genehmigungsverfahren

Das Unternehmen bereitet aktiv einen umfangreichen Fast-Track-Antrag für das Projekt Auld Creek gemäß Fast-Track Approvals Act 2024 vor. Dieser umfasst eine umfangreiche Reihe an technischen Berichten und Umweltverträglichkeitsprüfungen, die durch Studien zu sozialen Auswirkungen sowie Wirtschaftsstudien untermauert werden.

Diese Studien beinhalten umfangreiche Gespräche mit regionalen Interessensvertretern und Input seitens führender Umwelt-, Sozial- und Technikexperten aus verschiedenen Bereichen, darunter Wasserqualität, Ökologie, landschaftliche und visuelle Auswirkungen, Luftqualität, Verkehr, sozioökonomische Auswirkungen, Geochemie, Infrastruktur zur Erosions- und Sedimentkontrolle und Planung zur Stilllegung von Bergwerken.

Gleichzeitig hat RUA GOLD Anfang 2026 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) abgeschlossen, und zurzeit ist eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) im Gange, die im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll. Die PFS für Auld Creek wird von den globalen Bergbauberatern Mining One und Pitch Black erstellt.

Das Projekt Auld Creek ist als Untertagebaubetrieb mit einer ersten Minenlaufzeit von acht Jahren geplant. Für das Projekt sollen rund 200 Menschen angestellt werden, und es soll der regionalen Wirtschaft schätzungsweise 240 Mio. NZ$ einbringen. Langfristig ist die Errichtung eines regionalen Verarbeitungsknotenpunkts geplant, der die zukünftige Minenerschließung im Reefton Goldfield unterstützen kann.

Gesetzesvorlage der Fast-Track-Genehmigung

Neuseelands Fast-Track-Gesetzgebung ermöglicht ein optimiertes Genehmigungsverfahren für das Projekt Auld Creek und die Beschleunigung der Erschließungszeiten. Die Gesetzgebung ermöglicht ein One-Stop-Shop-Verfahren, bei dem Genehmigungen, die ansonsten nach mehreren Gesetzesvorschriften, darunter Resource Management Act, Conservation Act, Wildlife Act und Crown Minerals Act, erforderlich wären, gemeinsam betrachtet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.fasttrack.govt.nz/.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Konzessionsflächen in einem Gebiet, in dem in der Vergangenheit über 2 Moz Gold mit einem Gehalt zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

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Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Distrikt Hauraki der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration nach epithermalen Au-Ag-Lagerstätten in Neuseeland: Geschichte und Strategie. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414-441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vor-Machbarkeitsstudie für den Bezirk Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.

. Glamorgan grenzt an das größte Goldabbauprojekt der OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand von Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, und umfassen insbesondere Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: das Ergebnis des Fast-Track-Antrags des Unternehmens; den Zeitplan und die Ergebnisse einer Vor-Machbarkeitsstudie; die erwarteten Beschäftigungs- und wirtschaftlichen Vorteile des Auld-Creek-Projekts; den Zeitplan und das Ergebnis etwaiger Anträge auf Bergbaugenehmigungen; sowie die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den vom Unternehmen vorgeschlagenen Untertagebau an seinem Prospektionsgebiet Auld Creek. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie des Krieges im Nahen Osten; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, darunter unter anderem: die Richtigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens; dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen eintreten, die das Unternehmen oder seine Konzessionsgebiete beeinträchtigen; die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unsicherheiten in Bezug auf die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei Mineralienpreisen, Inflation und Wechselkursen; die Erlangung aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen, einschließlich für den Untertagebau in Auld Creek; das Ausbleiben wesentlicher Störungen, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen könnten, sowie sonstige hierin enthaltene Annahmen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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