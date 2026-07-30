Deep Sea Minerals Corp. reicht finalen Basisprospekt ein und erhält finale Empfangsbestätigung

Vancouver, British Columbia – 30. Juli 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert – freut sich bekannt zu geben, dass es einen mit 28. Juli 2026 datierten finalen Basisprospekt in Kurzform (der Basisprospekt) eingereicht und von den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dazu eine finale Empfangsbestätigung (Final Receipt) erhalten hat.

Der Basisprospekt, einschließlich aller dazugehörigen Prospektnachträge, berechtigt das Unternehmen während der 25-monatigen Laufzeit des Basisprospekts zur Ausgabe von Stammaktien, Warrants, Zeichnungsscheinen, Wertpapiereinheiten, durch Hinterlegungsscheine repräsentierten Stammaktien, einschließlich amerikanischer Hinterlegungsscheine, sowie Schuldverschreibungen oder einer Kombination daraus, mit einem Gesamtausgabepreis von bis zu 50 Mio. CAD oder dem Gegenwert davon in anderen Währungen, einschließlich US-Dollar, in den Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Nova Scotia.

Die Einreichung des Basisprospekts und der Erhalt der finalen Empfangsbestätigung stellen einen wichtigen Meilenstein in der umfassenderen Strategie des Unternehmens für den nordamerikanischen Kapitalmarkt dar, die auch den zuvor angekündigten Antrag auf Notierung der Stammaktien im Nasdaq Capital Market beinhaltet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Basisprospekt im Zuge der Maßnahmen zur Forcierung des geplanten Uplistings an der Nasdaq, zur Steigerung des Bekanntheitsgrads bei institutionellen und privaten Anlegern in den Vereinigten Staaten und zum Einstieg in Kapitalmärkte mit größerer Diversifikation und höherer Liquidität mehr finanzielle Flexibilität bietet.

Der Erhalt der finalen Empfangsbestätigung für unseren Basisprospekt im Wert von 50 Mio. CAD ist ein wichtiger Meilenstein für Deep Sea Minerals und unsere Kapitalmarktstrategie, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt im Vorfeld unseres geplanten Nasdaq-Uplistings, der dem Unternehmen mehr finanzielle Flexibilität verschafft, während Maßnahmen gesetzt werden, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, den Kreis potenzieller Anleger auszuweiten und unsere Zielsetzungen im Bereich der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresgrund voranzutreiben.

Sofern in einem entsprechenden Prospektnachtrag nichts anderes angegeben ist, hat das Unternehmen derzeit die Absicht, den Nettoerlös aus einem Angebot im Rahmen des Basisprospekts für die Beantragung von Rechten an Mineralvorkommen am Meeresgrund, für die operative Einsatzbereitschaft zur Exploration von Tiefseemineralien sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Einreichung des Basisprospekts verpflichtet das Unternehmen nicht zur tatsächlichen Durchführung eines Angebots, und es werden derzeit auch keine Wertpapiere angeboten. Die Wertpapiere, Beträge, Preise und sonstigen Bedingungen eines zukünftigen Angebots im Rahmen des Basisprospekts sowie die geplante Verwendung des Erlöses werden in einem Prospektnachtrag festgelegt, der in Verbindung mit einem solchen Angebot eingereicht wird.

Die geplante Notierung der Stammaktien des Unternehmens im Nasdaq Capital Market steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Nasdaq-Notierungsanforderungen, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Abschlusses der üblichen Notierungsverfahren. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Nasdaq-Notierungsantrag des Unternehmens auch genehmigt wird oder dass eine Notierung im Nasdaq Capital Market zustande kommt.

Der Basisprospekt und die finale Empfangsbestätigung wurden in Kopie unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca/) veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in Rechtssystemen verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den geltenden Wertpapiergesetzen in diesen Rechtssystemen gesetzeswidrig wäre. Ein allfälliges Angebot von Wertpapieren gemäß dem Basisprospekt erfolgt ausschließlich in Abstimmung mit einem entsprechenden Prospektnachtrag und im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie könnte, dürfte, wird, erwarten, voraussehen, schätzen, beabsichtigen, planen, anzeigen, anstreben, glauben, vorhersagen oder wahrscheinlich bzw. durch die negativen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke identifizieren, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur Notierung am Nasdaq Capital Market, zur Einreichung eines Prospektnachtrags zum Basisprospekt sowie zu künftigen Emissionen, die unter den Basisprospekt fallen, und zu den Plänen, Zielen und Strategien des Unternehmens.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere derzeitigen Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Bei der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Unternehmen von verschiedenen wesentlichen Annahmen ausgegangen, die sich auf Folgendes beziehen: (i) den Ausgang etwaiger rechtlicher, regulatorischer oder geopolitischer Konflikte, die sich aus der Geltendmachung der Hoheitsrechte der Vereinigten Staaten über die Exploration und Erschließung von Unterwasser-Bodenschätzen in internationalen Gewässern ergeben; (ii) die fortgesetzte Zusammenarbeit und die Abstimmung nationaler Interessen zwischen den Vereinigten Staaten und den Cookinseln; (iii) die Veränderungen und Trends in unserer Branche und der Weltwirtschaft; (iv) Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Regelungen und globalen Standards; sowie (v) Möglichkeiten für Transaktionen, Explorationspotenzial und Edelmetallpreise. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Vielzahl von Gründen von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Risiken und Ungewissheiten: (i) Risiken im Zusammenhang mit dem hochspekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; (ii) Risiken im Zusammenhang mit der Unterwasser-Mineralienexploration und -erschließung; (iii) Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Unternehmensgeschichte des Unternehmens und dem Fehlen einer Ertragsgeschichte; (iv) Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit künftiger Finanzmittel und der Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; (v) Risiken im Zusammenhang mit den Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens auf den Mineralkonzessionsgebieten; (vi) Unsicherheiten hinsichtlich des Gehalts und der Qualität von polymetallischen Knollen; (vii) Unsicherheiten hinsichtlich der kommerziellen Gewinnung von polymetallischen Knollen; (viii) negative Wahrnehmungen hinsichtlich der Gewinnung von polymetallischen Knollen; (ix) Druck und Lobbyarbeit durch Nichtregierungsorganisationen; (x) Unsicherheiten hinsichtlich unserer künftigen Abhängigkeit von strategischen Partnerschaften; (xi) Unsicherheiten hinsichtlich der für unser Geschäft erforderlichen Technologie; (xii) Unsicherheiten hinsichtlich der Behandlung und Verarbeitung von polymetallischen Knollen; (xiii) Naturgefahren und saisonale Schwankungen; (xiv) Enteignung potenzieller künftiger Ausrüstung für den operativen Betrieb oder Assets; (xv) technologische Veralterung; (xvi) die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; (xvii) Risiken im Zusammenhang mit operativen Betrieben im Ausland; (xviii) Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und der Integration; (xix) Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; (xx) Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerb; (xxi) Preisschwankungen bei Edelmetallen, anderen Rohstoffen und natürlichen Ressourcen; (xxii) rechtliche Risiken und Prozessrisiken; (xxiii) Unsicherheit und Volatilität im Zusammenhang mit Börsenkursen und -bedingungen; (xxiv) Verwässerung der Anteile der Aktionäre; (xxv) Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Konflikten; (xxvi) Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Führungskräften und Direktoren des Unternehmens bei anderen Rohstoffunternehmen, was zu Interessenkonflikten führen kann; (xxvii) Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; und (xxviii) Risiken im Zusammenhang mit Pandemien, Epidemien oder anderen Gesundheitskrisen. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Informationen sollten aktuelle und potenzielle Aktionäre insbesondere verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die vorgenannten Risiken sowie die Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren dargelegt sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten oder ein uns derzeit nicht bekanntes Risiko eintreten oder sollten sich die darunterliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. 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