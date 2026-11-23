VANCOUVER, British Columbia – 23. November 2026 / IRW-Press / Stallion Uranium Corp. (das Unternehmen oder Stallion) (TSX-V: STUD; OTCQB: STLNF; FWB: B76) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Vorzeigeprojekt Moonlite im südwestlichen Teil des Athabasca-Beckens in Saskatchewan mit zwei von vier geplanten geophysikalischen Messungen begonnen hat. Die Arbeiten werden von der Firma Axiom Exploration Group Ltd. (Axiom) gemäß eines vor kurzem abgeschlossenen Rahmenvertrags (Master Services Agreement) durchgeführt. Als Grundlage dienen die vielversprechenden Bohrergebnisse des Jahres 2026 sowie das eingepflegte geophysikalische Datenmaterial, das entlang des Korridors Coyote erhoben wurde.

Eine elektromagnetische Messung im Bohrloch (BHEM) wird derzeit in dem vor kurzem abgeschlossenen Diamantbohrloch ML26-009 durchgeführt. Die Messung dient der weiteren Präzisierung des luftgestützten TDEM-Modells zur elektromagnetischen Leitfähigkeit und liefert Untergrunddaten mit höherer Auflösung zur Prioritätenreihung und Ausrichtung zukünftiger Bohrlöcher. Das Unternehmen beabsichtigt, BHEM-Messungen in allen Explorationsbohrlöchern durchzuführen, die in der laufenden Feldsaison geplant sind.

Parallel dazu hat Axiom eine hochauflösende Magnetfeldmessung mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) über dem Zielgebiet Coyote eingeleitet. Die Messung umfasst ca. 587 Profilkilometer und erfolgt entlang von Traversen mit einem Abstand von 200 Metern voneinander, die Verbindungslinien werden in 2.000 Meter-Abständen geflogen. Die hochauflösenden Magnetikdaten werden die Auswertung der Strukturen, die anhand der vor kurzem absolvierten bodengestützten Gravitationsmessung ermittelt wurden, erleichtern und zur Präzisierung des Strukturmodells sowie zur besseren Festlegung der Bohrziele im Rahmen der bevorstehenden Bohrungen beitragen.

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Abbildung 1: Geplante Fluglinien der drohnengestützten Magnetfeldmessung über dem Zielgebiet Coyote im Projekt Moonlite (Rasterabstände 200 m; Abgrenzungen der Messung rot dargestellt). Bildrechte: Axiom Geophysics & Remote Sensing

Geophysik & Fernerkundung

Michelle Roth, Interims-CEO von Stallion, erklärt: Diese Messungen sind eine bewusste und sehr wirkungsvolle Maßnahme, von der die Aktionäre unmittelbar profitieren werden. Indem wir unsere Leitfähigkeitsmodelle systematisch verfeinern und uns durch BHEM-Messungen sowie hochauflösende Magnetikdaten bessere Einblicke in die Strukturen verschaffen, können wir unsere Mittel ganz gezielt in die aussichtsreichsten Ziele entlang des Korridors Coyote investieren. Zusammen mit den bisherigen vielversprechenden Bohrergebnissen sollen diese Maßnahmen dazu dienen, Entdeckungen noch rascher zu ermöglichen und gleichzeitig jeden Explorationsdollar möglichst effizient zu nutzen. Durch die Intensivierung der Partnerschaft mit Axiom und Atha Energy auf technischer Ebene wählt Stallion einen methodischen Ansatz zur Risikominimierung und treibt den Ausbau eines der vielversprechendsten Greenfield-Uranprojekte im Athabasca-Becken voran.

Die Messungen sind Teil eines mehrstufigen geophysikalischen Programms, das die laufenden Phase-II-Diamantbohrungen bei Coyote ergänzt. In Phase II werden kontinuierlich vorrangige Standorte entlang des Korridors untersucht und dafür integrierte Gravitations-, Elektromagnetik-, Magnetik- und Strukturdaten verwendet. Im Rahmen der vor kurzem abgeänderten Optionsvereinbarung arbeiten Stallion und Atha an der weiteren Erschließung des in Option gehaltenen Gebiets in Richtung eines 50/50-Joint-Ventures und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an die Explorationsaufwendungen.

Moonlite ist nach wie vor Stallions Vorzeigeprojekt, das sich über ein großes, wenig erforschtes Gebiet im südwestlichen Athabasca-Becken erstreckt und mehrere erstklassige Ziele, wie etwa den aktiv bebohrten Korridor Coyote, beherbergt. Das Unternehmen ist bei der Auffindung hochgradiger Uranmineralisierungen, die vom Typ her den erstklassigen Lagerstätten des Beckens entsprechen, einem disziplinierten, datengestützten Ansatz verpflichtet.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Matthew Schwab mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors des Unternehmens ausgeschieden ist. Das Board bedankt sich bei Herrn Schwab für seine Verdienste um Stallion, wozu neben der technischen Leitung als ehemaliger Chief Executive Officer auch seine Beiträge zur Vertiefung der Kenntnisse rund um das Projekt Moonlite und das Ziel Coyote zählen.

Qualifizierende Erklärung:

Die vorstehenden wissenschaftlichen und technischen Angaben zu Stallion Uranium wurden von Brent Jellicoe, P.Geo., Pri.Sci.Nat., VP Exploration (Axiom Exploration), einem registrierten Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Jellicoe ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101.