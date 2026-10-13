Heliostar reicht Umweltgenehmigungsanträge für Ana Paula ein

Vancouver, Kanada / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen wesentliche Umweltgenehmigungsanträge für das Untertageprojekt Ana Paula eingereicht hat. Diese bestehen aus einer Umweltverträglichkeitserklärung (MIA-R) und einer Umweltrisikostudie (ERA), die beim Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (SEMARNAT) eingereicht wurden.

Basierend auf der MIA-R-Einreichung hinsichtlich der Errichtung einer Untertagemine wird das Ausmaß der geplanten Oberflächenbeeinträchtigung im Vergleich zum zuvor genehmigten Tagebauplan um etwa 65 % reduziert. Dies wird durch den Wegfall der Tagebaufläche, die Verringerung der Größe der Abraumhalde, die Verringerung der Größe der Verarbeitungsanlage, die Anpassung ihres Standorts, die Einführung von trocken gelagerten Tailings (Dry-Stack-Tailings), deren Lagerung nach branchenführenden Verfahren ausgelegt ist, sowie durch die Verwendung von Tailings als Pasten-Rückversatz für den Untertagebau erreicht.

CEO Charles Funk sagte: Die Einreichung dieses Genehmigungsantrags ist ein weiterer bedeutsamer Meilenstein in Richtung einer Bauentscheidung für Ana Paula. Dieser Prozess erforderte es, die bestehenden Genehmigungen in Einklang mit den geltenden Anforderungen zu bringen und die Planungsarbeiten für die bevorstehende Machbarkeitsstudie für das Projekt abzuschließen. Heliostar ist bestrebt, die hohen Standards zu erfüllen, die von unseren lokalen Gemeinden, Aktionären und der mexikanischen Regierung gefordert werden. Dies baut auf unserer jüngsten Erfolgsbilanz sowohl bei der Wiederinbetriebnahme als auch bei der Einholung von Genehmigungen zur Erweiterung der Lebensdauer der Mine an unseren beiden zurzeit betriebenen Minen auf. Die Bauentscheidung für Ana Paula ist für Mitte 2027 geplant. Es ist davon auszugehen, dass eine Mine in Ana Paula zunächst etwa 1.500 Bauarbeitsplätze schafft, und der laufende Betrieb dieser Mine wird weitere 600 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen, die überwiegend mit Arbeitskräften aus der Region besetzt werden sollen. Wir sind davon überzeugt, dass dies außerdem das Potenzial aufweist, eine Neubewertung des Aktienkurses des Unternehmens voranzutreiben, indem wir eine erhebliche Steigerung des Produktionsniveaus von Heliostar erreichen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Gregg Bush, P.Eng., Chief Operating Officer des Unternehmens, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu produzieren. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen Mine La Colorada in Sonora und der Mine San Agustin in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja California Sur, das Projekt Goldstrike in Utah und das Projekt Unga in Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemitteilung verwendete Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, terminieren und ähnliche Wörter oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Untertageprojekts Ana Paula; die Prüfung und mögliche Genehmigung des MIA-R und des ERA; den Zeitplan und die Einreichung des CUS-Antrags; den Zeitplan und den Abschluss der Machbarkeitsstudie; den Zeitplan und das Ergebnis einer möglichen Bau- oder formellen Investitionsentscheidung; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Verfügbarkeit und die Bedingungen der Projektfinanzierung, einschließlich einer möglichen Fremdfinanzierung; die mögliche Erschließung, den Bau und den Betrieb von Ana Paula; die erwarteten Beschäftigungsmöglichkeiten und lokalen Einstellungsmöglichkeiten; sowie die Produktionswachstumsziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Genehmigungen, die Machbarkeitsstudie, die Projektfinanzierung, künftige Bauentscheidungen, eine künftige Mineralienförderung, die Liquidität und künftige Entwicklungspläne basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Einschätzungen des Managements, die sich auf deren Erfahrung und Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf andere Faktoren stützen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als unrichtig erweisen können. Annahmen wurden unter anderem hinsichtlich des Erhalts der erforderlichen Zulassungen, der Metallpreise, des Ausbleibens einer Verschärfung von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder andauernder militärischer Konflikte, der Explorations- und Erschließungskosten, der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie der Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv im operativen Betrieb zu arbeiten, und seiner Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Konditionen zu erhalten, getroffen.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, denen jedoch erhebliche geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten innewohnen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen auf der Basis oder in Verbindung mit vielen dieser Faktoren gemacht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Preisvolatilität bei Edelmetallen; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei der Regulierung, Genehmigung oder Zulassung, einschließlich des Risikos, dass erforderliche Genehmigungen verweigert, verzögert oder zu Bedingungen erteilt werden, die Änderungen am Projektentwurf oder am Zeitplan erfordern; Verzögerungen beim Abschluss der Machbarkeitsstudie; die Unfähigkeit, Fremdkapital oder andere Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unabwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbeuten und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über das Eigentum an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, anhaltenden militärischen Konflikten und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitskonflikte oder mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitskräften; die Interaktion des Unternehmens mit den umliegenden Communities; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Prozessrisiko; und die Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung – sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben – diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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