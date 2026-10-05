Renforth Resources startet Forschungskooperation mit der Queen’s University zur CO2-armen Gewinnung kritischer Metalle aus der Lagerstätte Victoria

Highlights

· Versuche im Labormaßstab und Säulenauslaugungstests mit Material aus Victoria unter Verwendung eines zum Patent angemeldeten Verfahrens, das von Dr. Fei Wang, Ph.D., P.Eng., und dem Miterfinder Dr. David Dreisinger entwickelt wurde.

· Das Verfahren ist darauf ausgelegt, Nickel und Kobalt selektiv aus Pentlandit, Violarit und Pyrrhotin sowie Kupfer und Zink aus Chalkopyrit und Sphalerit direkt aus niedriggradigem Sulfidmaterial zu gewinnen.

· Magnesium- und eisenhaltige Mineralien im ultramafischen Wirtsgestein von Victoria werden in stabile Karbonate umgewandelt, wobei im Rahmen des Prozesses CO2 aus der Luft gebunden wird.

· Das Programm umfasst eine technisch-wirtschaftliche Analyse sowie eine Lebenszyklusanalyse.

Pickering, Ontario / 2. Oktober 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, eine Forschungskooperation mit dem Robert M. Buchan Department of Mining der Queens University bekannt zu geben, um ein neuartiges hydrometallurgisches Verfahren zur Gewinnung kritischer Metalle aus seiner zu 100 % im Besitz befindlichen polymetallischen Nickelsulfid-Lagerstätte Victoria in der Nähe von Malartic, Québec, zu evaluieren, bei dem gleichzeitig Kohlendioxid gebunden wird.

Warum dies für die Lagerstätte Victoria von Renforth von Bedeutung ist

Die Lagerstätte Victoria beherbergt eine vermutete Mineralressource von 125 Mio. Tonnen, die 331 Mio. Pfund Nickel, 220 Mio. Pfund Zink, 55 Mio. Pfund Kupfer, 28 Mio. Pfund Kobalt und 1,53 Mio. Unzen Silber enthält (P&E Mining Consultants Inc., Stand: 26. September 2025). Frühere mineralogische Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Teil des Nickels in Victoria in Pyrrhotin und nicht in separaten Nickelsulfiden vorliegt. Nickel in dieser Form wird in der Regel nicht durch herkömmliche Flotation gewonnen. Das Verfahren von Queens ist darauf ausgelegt, in Pyrrhotin beherbergtes Nickel und Kobalt direkt auszulaugen, und soll an grobkörnigem Material in Säulen getestet werden – dem Laboranalogon zur Haufenlaugung. Dieser Ansatz könnte die konventionelle Aufbereitung und Erzsortierung ergänzen, die das Unternehmen ebenfalls evaluiert.

Die gleichen ultramafischen Gesteine, die das Nickel in Victoria beherbergen, eignen sich gut für die Mineralkarbonatisierung, bei der CO mit magnesium- und eisenhaltigen Mineralien reagiert und stabile, dauerhafte Karbonate bildet. Die Kombination von Metallgewinnung und CO2-Bindung hat das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Metalle von Victoria zu senken – ein zunehmend wichtiger Aspekt für die Lieferketten von Batterien und Elektrofahrzeugen.

Das Forschungsteam

Das Programm wird von Dr. Fei Wang, Ph.D., P.Eng., vom Robert M. Buchan Department of Mining an der Queens University, einem Miterfinder des Verfahrens, geleitet; als Co-Betreuer fungiert Dr. Qian Zhang, ein Spezialist für techno-ökonomische Analysen und Lebenszyklusbewertung. Die Versuchsarbeiten werden von der Postdoktorandin Dr. Rida Benmansour durchgeführt, deren frühere Forschung an der Université Laval sich auf die Kopplung der CO2-Mineralisierung mit der selektiven Gewinnung von Nickel und Kobalt aus ultramafischen Materialien konzentrierte.

Umfang des Programms

· Charakterisierung und Auslaugung von Proben aus Victoria im Labormaßstab unter neutralen und schwach alkalischen Bedingungen.

· Säulenauslaugungstests an grobkörnigem Material aus Victoria zur Simulation der Haufenlaugung bei gleichzeitiger CO2-Bindung.

· Gewinnung von Nickel, Kobalt, Kupfer und Zink aus den Laugungslösungen als vermarktbare Zwischenprodukte.

· Techno-ökonomische Analyse und Ökobilanz des Verfahrens.

Die Testarbeiten haben begonnen; die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Nicole Brewster, President und CEO von Renforth, erklärte: Victoria ist eine große polymetallische Lagerstätte, und die Frage, wie sich jedes dieser Metalle am besten gewinnen lässt, ist entscheidend für ihre Zukunft. Das Verfahren von Dr. Wang zielt direkt auf einen der schwierigsten Aspekte dieser Frage ab – nämlich das in Pyrrhotin gebundene Nickel – und tut dies bei gleichzeitiger Kohlenstoffbindung. Die Zusammenarbeit mit der Queens University ermöglicht uns eine gründliche, unabhängige Bewertung eines Aufbereitungsweges, der die Metalle aus Victoria sowohl besser gewinnbar als auch kohlenstoffärmer machen könnte.

Dr. Fei Wang erklärte: Die Erze aus Renforths Lagerstätte Victoria eignen sich ideal für die von uns entwickelte Technologie. Ich bin zuversichtlich, dass unser Verfahren Renforth dabei helfen kann, die kritischen Metalle selektiv direkt aus den Sulfidmineralien der Victoria-Erze zu gewinnen und gleichzeitig CO2 aus der Luft in einem einzigen Schritt zu binden. Dabei wären weder Feinmahlung noch Chemikalienverbrauch noch strenge Betriebsbedingungen erforderlich. Wir sind entschlossen, eng mit Renforth zusammenzuarbeiten, um die kritischen Metalle erfolgreich aus der Lagerstätte Victoria zu gewinnen und gleichzeitig ein klimaneutrales Verfahren voranzutreiben.

Geistiges Eigentum

Das Verfahren ist Gegenstand von Patentanmeldungen durch Dr. Wang und Dr. Dreisinger, darunter PCT/CA2024/051679. Renforth und die Queens University stehen kurz vor dem Abschluss einer Forschungsvereinbarung, die das aus der Zusammenarbeit entstehende geistige Eigentum regelt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Lagerstätte Victoria beziehen, wurden von Francis Newton, P.Geo. OGQ, einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität wurde nicht nachgewiesen. Sämtliche Mineralressourcen bei Victoria sind als vermutete Mineralressourcen klassifiziert.

ÜBER RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung der Goldlagerstätte Parbec in der ergiebigen Abitibi-Region in Québec konzentriert. Parbec liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zum Canadian Malartic-Komplex von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM), einer der größten Gold-Tagebaubetriebe in Kanada. Das Unternehmen besitzt zudem die polymetallische Ni/Cu/Co-Lagerstätte Victoria. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu geplanten Explorationsprogrammen, zum Zeitplan der Bohrungen, zu den erwarteten Ergebnissen von Kartierungs- und Probenahmeaktivitäten sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Nicole Brewster

President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

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955 Brock Rd., Unit 1b

L1W 2X9 Pickering, Ontario

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Nicole Brewster

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