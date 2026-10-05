Renforth durchteuft bei Victoria mit Undercut-Bohrungen eine mächtige Nickel-Kobalt- sowie Zink-Kupfer-Silber-Mineralisierung, darunter 118,0 m mit 0,081% Ni und 10,9 m mit 0,544% Zn

· SUR-26-58: 118,0 m mit 0,081% Ni und 62 ppm Co ab 161,0 m, einschließlich 17,55 m mit 0,255% Zn (davon 7,90 m mit 0,506% Zn); sowie 74,3 m mit 0,092% Ni ab 284,7 m, einschließlich 3,85 m mit 0,167% Ni, 172 ppm Co und 0,55% Zn. Die Bohrung endete in einer Nickelmineralisierung: 26,5 m mit 0,088% Ni von 363,5 m bis zum Bohrungsende bei 390,0 m.

· SUR-26-59: 44,0 m mit 0,080% Ni und 0,116% Zn ab 186,0 m, einschließlich 6,2 m mit 0,433% Zn, 0,066% Cu und 0,55 g/t Ag.

· SUR-26-60: 10,9 m mit 0,544% Zn, 0,079% Cu und 0,51 g/t Ag ab 17,1 m; sowie 59,15 m mit 0,086% Ni ab 201,85 m, einschließlich 3,75 m mit 0,183% Ni und 125 ppm Co.

TORONTO, Ontario / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, seine Aktionäre über die Bohrergebnisse aus seiner zu 100 % unternehmenseigenen polymetallischen Nickel-Lagerstätte Victoria in Québec zu informieren, wo im Juli 2026 drei Bohrungen (Gesamtbohrlänge 1.011 m) niedergebracht wurden, um die Kontinuität der Mineralisierung in Fallrichtung unterhalb des Tagebaus zu prüfen, der die Mineralressourcenschätzung (MRE) vom September 2025 begrenzt. Alle drei Bohrungen durchteuften mächtige Abschnitte mit einer Nickel-Kobalt-Mineralisierung im ultramafischen Wirtsgestein sowie Zonen mit einer Zink-Kupfer-Silber-Mineralisierung. SUR-26-58 endete in einer Nickelmineralisierung in 390 m Tiefe; das Programm war durch die budgetierten Bohrmeter begrenzt, und die Mineralisierung wurde in der Tiefe noch nicht vollständig abgegrenzt. Die Ergebnisse wurden an P&E Mining Consultants Inc. übermittelt, da die Bohrungen darauf ausgelegt waren, die Kontinuität innerhalb und unmittelbar unterhalb des Ressourcenbereichs zu bestätigen, was auch erfolgreich gelang.

Victoria ist eine Lagerstätte mit großen Tonnagen, und wir berichten vollständig über die Abschnitte mit geringerem Gehalt, da sie Teil dieses Gesamtbildes sind, sagte Nicole Brewster, President und CEO von Renforth. Die derzeitige vermutete Mineralressource von 125 Millionen Tonnen wurde nur über etwa 12 % der rund 20 km langen mineralisierten Struktur definiert; daher lautet die eigentliche Frage für Victoria, wie Material in dieser Größenordnung aufbereitet werden kann. Erste Tests bei TOMRA, die im Oktober 2024 bekannt gegeben wurden, zeigten, dass die Mineralisierung von Victoria erkannt und vom Abraummaterial getrennt werden kann, was eine Anreicherung des niedrighaltigen Materials vor der Aufbereitung ermöglichen würde. Unsere mineralogischen Untersuchungen vom März 2025 zeigten, dass Nickel, Kupfer und Zink durch Flotation abgetrennt bzw. gewonnen werden können und dass ein Teil des Nickels in Pyrrhotin gebunden ist. Im Rahmen unserer Forschungskooperation mit der Queens University und Dr. Fei Wang wird derzeit die Haufenlaugung evaluiert – ein Verfahren, das für Material mit geringerem Gehalt vorgesehen ist und mit dem sich möglicherweise auch dieses Nickel gewinnen lässt. Diese Bohrungen bestätigen, dass sich die Mineralisierung unterhalb der Tagebaugrube fortsetzt, und ergänzen die Daten, die wir zur Festlegung eines Aufbereitungsweges benötigen.*

*Dieses Zitat enthält zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der potenziellen Anwendung von Erzsortierung, Flotation und Haufenlaugung auf die Mineralisierung bei Victoria; siehe den nachstehenden Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen.

Tabelle 1 – Bedeutende Abschnitte, Bohrungen in Victoria 2026

Bohrung Von (m) Bis (m) Länge (m) Ni % Cu % Co in ppm Zn % Ag g/t

SUR-26-58 161,00 279,00 118,00 0,081 0,015 62 0,070 0,22

inkl. 161,00 171,50 10,50 0,090 0,020 71 0,074 0,24

inkl. 164,00 166,10 2,10 0,151 0,023 105 0,017 0,34

inkl. 183,40 200,95 17,55 0,078 0,032 73 0,255 0,33

inkl. 183,40 191,05 7,65 0,151 0,017 101 0,010 0,22

inkl. 183,40 185,65 2,25 0,186 0,020 115 0,003 0,30

inkl. 190,35 198,25 7,90 0,033 0,054 66 0,506 0,50

inkl. 191,05 200,95 9,90 0,021 0,043 52 0,444 0,42

inkl. 204,60 213,30 8,70 0,118 0,006 79 0,009 0,07

inkl. 228,00 255,50 27,50 0,083 0,026 69 0,101 0,47

inkl. 247,20 253,05 5,85 0,051 0,090 87 0,450 0,57

inkl. 247,20 252,35 5,15 0,037 0,095 81 0,510 0,58

inkl. 248,70 250,90 2,20 0,039 0,158 102 0,662 0,85

SUR-26-58 284,70 359,00 74,30 0,092 0,013 70 0,041 0,11

inkl. 301,00 332,00 31,00 0,116 0,026 90 0,094 0,24

inkl. 308,70 317,50 8,80 0,133 0,065 135 0,325 0,49

inkl. 313,65 317,50 3,85 0,167 0,069 172 0,550 0,55

SUR-26-58 363,50 390,00 26,50 0,088 0,004 61 0,002 0,03

inkl. 374,00 378,50 4,50 0,101 0,003 64 0,002 0,02

SUR-26-59 163,00 170,45 7,45 0,016 0,035 43 0,160 0,32

inkl. 165,00 167,00 2,00 0,022 0,054 62 0,334 0,42

SUR-26-59 186,00 230,00 44,00 0,080 0,020 68 0,116 0,21

inkl. 186,00 212,00 26,00 0,096 0,020 74 0,106 0,19

inkl. 186,00 192,20 6,20 0,089 0,066 109 0,433 0,55

inkl. 186,00 191,20 5,20 0,063 0,067 96 0,510 0,55

inkl. 215,50 220,75 5,25 0,067 0,014 66 0,073 0,23

inkl. 222,55 230,00 7,45 0,055 0,034 66 0,261 0,31

inkl. 222,55 225,25 2,70 0,121 0,032 101 0,163 0,33

SUR-26-59 235,10 276,95 41,85 0,091 0,006 60 0,010 0,09

inkl. 257,50 276,25 18,75 0,102 0,005 66 0,003 0,12

SUR-26-59 283,30 316,75 33,45 0,079 0,014 58 0,029 0,13

inkl. 283,30 288,00 4,70 0,094 0,059 88 0,197 0,55

inkl. 283,30 285,80 2,50 0,082 0,104 105 0,368 0,97

inkl. 292,50 295,50 3,00 0,095 0,007 61 0,002 0,02

inkl. 298,50 301,50 3,00 0,094 0,008 70 0,003 0,03

SUR-26-59 320,20 326,15 5,95 0,058 0,013 37 0,002 0,13

SUR-26-59 332,00 359,00 27,00 0,077 0,005 54 0,002 0,04

SUR-26-60 17,10 28,00 10,90 0,056 0,079 102 0,544 0,51

inkl. 17,10 22,80 5,70 0,045 0,095 107 0,731 0,48

inkl. 25,50 28,00 2,50 0,034 0,090 110 0,682 0,72

SUR-26-60 31,60 102,60 71,00 0,083 0,009 59 0,028 0,10

inkl. 34,70 57,55 22,85 0,093 0,016 69 0,053 0,18

inkl. 61,50 66,00 4,50 0,104 0,006 71 0,002 0,07

inkl. 75,50 80,00 4,50 0,095 0,007 61 0,002 0,04

inkl. 93,00 100,50 7,50 0,096 0,009 62 0,003 0,06

SUR-26-60 107,00 118,45 11,45 0,074 0,005 51 0,002 0,03

SUR-26-60 141,35 154,50 13,15 0,089 0,007 59 0,003 0,12

SUR-26-60 157,85 197,90 40,05 0,076 0,005 53 0,004 0,02

SUR-26-60 201,85 261,00 59,15 0,086 0,007 57 0,010 0,10

inkl. 201,85 210,10 8,25 0,130 0,019 88 0,057 0,15

inkl. 201,85 206,00 4,15 0,179 0,033 131 0,112 0,24

inkl. 202,25 206,00 3,75 0,183 0,031 125 0,007 0,19

inkl. 228,50 231,50 3,00 0,103 0,006 62 0,002 0,02

· Die Abschnitte sind längengewichtete Durchschnittswerte einzelner Analysen; Blindproben, Standardproben und Doppelproben wurden ausgeschlossen.

· Die Längen beziehen sich auf die Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

· Die Umgrenzungen wurden anhand eines Nickeläquivalent-Schwellenwerts (NiÄq) von 0,08 % mit einer maximalen Länge von 3 m aufeinanderfolgender interner Verdünnung und einer Mindestlänge von 5 m ausgewählt; inkl.-Intervalle verwenden 0,12 % NiÄq ( 3 m Verdünnung) sowie 0,20 % NiÄq, 0,15 % Ni, 0,3 % Zn oder 0,1 % Cu ( 2 m Verdünnung).

· NiÄq wurde ausschließlich für die Abschnittsauswahl verwendet und wird nicht ausgewiesen; dabei werden die Metallpreise vom 2. Oktober 2026 zugrunde gelegt – LME-Kassaabrechnung 15.435 US-Dollar/t Ni, 14.355 US-Dollar/t Cu und 3.798 US-Dollar/t Zn; LME-Kobalt (Fastmarkets MB): 49.604 US-Dollar/t Co; und COMEX-Silber: 61,33 US-Dollar/Unze Ag – und geht von einer 100%-Gewinnungsrate aller Metalle aus, für die keine metallurgischen Versuche vorliegen. NiÄq % = Ni % + 0,930 × Cu % + 3,214 × Co % + 0,246 × Zn % + 0,0128 × Ag g/t. Dies unterscheidet sich von dem im MRE verwendeten NiÄq, bei dem andere Metallpreise und Gewinnungsraten von 75 % für Ni sowie 50 % für Cu, Zn, Co und Ag zugrunde gelegt wurden und der auf Bohrkernanalysen mittels Natriumperoxid-Schmelzverfahren (Bohrungen 2020-2021) – einem vollständigen Aufschluss, der auch in Silikatmineralien gebundenes Metall einbezieht – sowie mittels Königswassers (Bohrungen 2022-2023) basierte. Die Analysen der Bohrungen aus dem Jahr 2026 wurden mittels Königswassers durchgeführt, einer Teilaufschlussmethode.

· Die vollständigen Analysedaten für die Bohrungen aus dem Jahr 2026 sowie die Berechnung aller Abschnitte in Tabelle 1 stehen registrierten Nutzern unter docsend.com/view/s/xkau3ui4bs6bqazk zur Verfügung.

Profilschnitt SUR-26-58 und SUR-26-59 (Sektion 696.600E)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86123/Renforth_10-05-2026_DEPRcom.001.jpeg

Profilschnitt SUR-26-60 (Sektion 697.300E).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86123/Renforth_10-05-2026_DEPRcom.002.jpeg

PROBENENTNAHME- UND QA/QC-PROTOKOLLE

Die Proben wurden während der Bohrkernprotokollierung aus den Bohrkernen entnommen, vor Ort gespalten, verpackt und gekennzeichnet. Die Proben wurden an die Einrichtungen von ALS Canada Ltd. in Val-dOr, Québec, geliefert und mittels ME-MS41-Ultraspuren-Königswasser-Aufschluss mit anschließendem ICP-MS-Verfahren analysiert. Bei Königswasser handelt es sich um einen Teilaufschluss; Nickel und andere in Silikatmineralien enthaltene Elemente können im Vergleich zu einem Gesamtaufschluss (Schmelzaufschluss) nicht vollständig erfasst sein.

Renforth fügt während der Kernprotokollierung und -spaltung eigene QA/QC-Proben in den Probenstrom ein, und zwar im Verhältnis von 8 QA/QC-Proben pro 50 Proben. Jeder Satz von 8 besteht aus 2 Leerproben (Appalache Valley Pierre Decorative Stone), 2 Standardproben (CDN Resource Laboratories CDN-ME-1309), 2 Duplikaten (jeweils ein Duplikat der vorhergehenden Probe) und 2 Viertelschnitten (der Kern wird halbiert, eine Hälfte wird erneut halbiert, und jedes resultierende Viertel bildet eine Probe).

Die QA/QC-Protokolle der Labore variieren von Labor zu Labor. Für die in dieser Pressemitteilung genannten Ergebnisse aus Victoria hat das Labor pro Charge 4 bis 8 Standardproben, 2 bis 5 Blindproben und 2 bis 5 Duplikate in den Analysenablauf eingefügt.

Da die Analysewerte für die Blindproben und Standardproben bekannt sind und die Wiederholungsproben einander ähnlich sein sollten, wurden die QA/QC-Ergebnisse von der qualifizierten Person überprüft und für akzeptabel befunden.

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen und explorationsbezogenen Informationen wurden von Francis R. Newton, P. Geo. OGQ, einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Die Mineralressourcenschätzung für Victoria (P&E Mining Consultants Inc., Technischer Bericht gemäß NI 43-101 Nr. 482, Stichtag 26. September 2025) umfasst eine vermutete Mineralressource von 125 Mio. Tonnen bei 0,15% NiÄq. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Die Mineralressourcenschätzung vom 26. September 2025 ist die aktuelle Mineralressourcenschätzung für Victoria.

ÜBER RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) ist ein kanadisches Junior-Unternehmen im Bereich Gold und kritischer Mineralien, das sich darauf konzentriert, die Goldlagerstätte Parbec in der ergiebigen Abitibi-Region in Québec so weit voranzutreiben, dass Renforth Parbec monetarisieren kann, um Renforths auf Nickel ausgerichtete polymetallische Großtonnagen-Lagerstätte Victoria zu entwickeln. Parbec liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zum Canadian-Malartic-Komplex von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM), einer der größten Gold-Tagebaubetriebe in Kanada. Renforths polymetallische Ni/Cu/Co/Zn-Lagerstätte Victoria grenzt ebenfalls an Canadian Malartic an; die erklärte Ressource erstreckt sich über lediglich 12 % der etwa 20 km langen mineralisierten Struktur und ist Teil eines zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Konzessionsgebietes von Bezirksgröße mit mehreren mineralisierten Vorkommen. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu geplanten Explorationsprogrammen, zum Zeitplan der Bohrungen, zu den erwarteten Ergebnissen der Kartierungs- und Probenahmeaktivitäten, zur möglichen Anwendung von Erzsortierung, Flotation und Haufenlaugung auf das Material aus Victoria, zur Festlegung eines Verarbeitungsprozesses sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und metallurgischen Testarbeiten, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

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