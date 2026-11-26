Alina Baranyi, Expertin für Verlassenschaftsräumungen, erklärt, wie Eigentümer und Angehörige in Wien Inventar, Räumungskosten und Schlüsselübergabe vor dem Verkauf abstimmen.

Wien. Die Fotos für das Exposé sind bereits geplant, doch im Wohnzimmer stehen noch Möbel. Im Keller lagern ungeöffnete Kisten, und bei der Einbauküche ist offen, ob sie mitverkauft oder ausgebaut wird. Wer eine Wohnung oder ein Haus für den Verkauf vorbereitet, sollte früh klären, welche Räume zu welchem Termin frei sein sollen und welche Ausstattung in der Immobilie bleibt.

Alina-Claudia Baranyi, Inhaberin von Rümpel Max e.U. und Expertin für Verlassenschaftsräumungen, kennt diese Fragen aus mehreren tausend persönlichen Besichtigungen. Mit Rümpel Max und Der AUSRäumer begleitet sie Eigentümer und Angehörige bei Wohnungs- und Haushaltsauflösungen in Wien. Bei einer kostenlosen Besichtigung klärt sie mit den Auftraggebern, was geräumt werden soll, welche Gegenstände zurückbleiben und welche Arbeiten für die Übergabe einzuplanen sind.

Was bleibt in der Immobilie?

Eine Einbauküche, ein maßgefertigtes Regal oder ein Wandverbau können zu der Ausstattung gehören, die mit der Immobilie angeboten wird. Vor der Demontage sollten Eigentümer daher mit dem Makler oder den Käufern absprechen, welche Einbauten übernommen werden. Diese Vereinbarung kann in die Liste für das Räumungsteam aufgenommen werden. So ist am Räumungstag klar, ob beispielsweise die Küche bleibt und die freistehenden Geräte abtransportiert werden.

Bei einer Verlassenschaft lohnt es sich, persönliche Unterlagen, Fotos und Erinnerungsstücke vorab zu sichern. Wenn mehrere Angehörige beteiligt sind, hilft eine gemeinsame Liste mit kurzen Angaben zum Fundort. „Kommode im Vorzimmer, obere Lade“ lässt sich bei der Besichtigung schneller zuordnen als eine allgemeine Bitte, nach Familienfotos zu suchen. Einzelne Stücke, bei denen die Entscheidung noch offen ist, können für eine spätere Abholung gekennzeichnet werden.

Welche Arbeiten deckt der Fixpreis ab?

Zum Umfang einer Räumung gehören neben den Wohnräumen häufig ein Kellerabteil, ein Dachboden, eine Garage oder andere Abstellräume. Bei der Besichtigung werden diese Bereiche einzeln erfasst. Auch der Transportweg spielt eine Rolle. Ein großer Kasten kann in einem engen Stiegenhaus eine Demontage erfordern. In einem Gebäude mit großem Lift lässt sich dasselbe Möbel womöglich im Ganzen abtransportieren.

Nach der Besichtigung erstellen Rümpel Max und Der AUSRäumer ein verbindliches Fixpreisangebot für die vereinbarten Arbeiten. Darin können die zu räumenden Bereiche, die Möbeldemontage, der Abtransport, die Entsorgung und die besenreine Übergabe festgehalten werden. Wenn für die Fotos zunächst nur einzelne Räume frei sein müssen, lässt sich diese Reihenfolge bereits bei der Terminplanung besprechen.

Wann kommt eine Wertanrechnung infrage?

Bei der Auflösung eines Haushalts können geeignete Antiquitäten, Gemälde, Porzellan oder Sammlungen für einen Ankauf oder eine Wertanrechnung infrage kommen. Baranyi prüft bei der Besichtigung, welche Stücke sich für eine Verwertung eignen. Angaben zur Herkunft, Herstellerzeichen oder vorhandene Unterlagen können bei der Einordnung helfen.

Wird eine Wertanrechnung vereinbart, kann der Betrag gesondert im Angebot ausgewiesen werden. Dadurch sehen die Auftraggeber den Preis für die Räumung, den angerechneten Wert und den verbleibenden Betrag. Die Familie entscheidet vorab, welche Stücke sie behalten möchte und welche zur Prüfung freigegeben werden.

Wie lässt sich die Übergabe aus der Ferne organisieren?

Wenn Eigentümer oder Angehörige außerhalb von Wien wohnen, kann eine Vertrauensperson den Zugang zur Immobilie ermöglichen. Vor der Räumung wird abgestimmt, wer den Schlüssel bereitstellt, wer für Rückfragen erreichbar ist und wer die geräumten Räume übernimmt. So lassen sich Räumung, Fotoaufnahmen und Übergabe auch dann koordinieren, wenn die Auftraggeber am Räumungstag nicht persönlich vor Ort sind.

Bei der abschließenden Kontrolle kann die vereinbarte Liste nochmals durchgegangen werden. Dazu gehören auch Nebenräume und Gegenstände, die ausdrücklich in der Immobilie bleiben sollten. Anschließend kann der Schlüssel wie vereinbart an die Eigentümer, den Makler oder die Hausverwaltung übergeben werden.