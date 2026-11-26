Zum 18. Mal hat der Corporate Health Award 2026 am 25. November 2026 Unternehmen gewürdigt, die sich in Deutschland mit vorbildlichem Engagement um die Gesundheit ihrer Beschäftigten bemühen.

2026 ist geprägt von geopolitischen Spannungen, Umstrukturierungen und technologischem Wandel, allen voran der Integration von Künstlicher Intelligenz in Unternehmensprozesse. In dieser modernen, von rasantem technologischem Fortschritt geprägten Arbeitswelt richten die mit dem Corporate Health Award 2026 ausgezeichneten Unternehmen durch gezielte Strategien und Maßnahmen den Fokus auf die Ressource Mensch und die Resilienz ihrer eigenen Belegschaft.

Zum 18. Mal hat der Corporate Health Award 2026 diejenigen Unternehmen gewürdigt, die sich in Deutschland mit vorbildlichem Engagement um die Gesundheit ihrer Beschäftigten bemühen. Am 25. November 2026 kamen die Gewinner zur feierlichen Verleihung im Steigenberger Icon Grandhotel & Spa auf dem historischen Petersberg in der Nähe von Bonn zusammen. Der Ehrung ging ein mehrstufiges Verfahren voraus. Die Preisträger*innen beweisen, dass sich die Sorge um gesunde Arbeitsbedingungen und unternehmerischer Erfolg gegenseitig stärken.

Das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld spiegelt sich auch in den ausgewerteten Daten der diesjährigen teilnehmenden Unternehmen wider. Während verpflichtende Themen von allen Unternehmen bedient werden zeichnet sich eine Tendenz zur Entwicklung von Sonderthemenfeldern ab. Die Daten belegen, dass Unternehmen ihr Budget zunehmend für die professionelle Entwicklung und Ausgestaltung spezieller Gesundheitsthemen allokieren.

„Fachkräftemangel, steigende Belastungen sowie die anhaltende Transformation von Unternehmensprozessen machen die Gesundheit der Beschäftigten zu einer strategischen Frage. Der Corporate Health Award zeigt, welche Unternehmen Gesundheit fest in ihrer Organisation verankern. Mittels des Corporate Health Evaluation Standards, der methodischen Basis des Corporate Health Awards, bewerten wir das Gesundheitsmanagement nach einheitlichen wissenschaftlichen Kriterien. Dadurch wird es messbar und aufgrund des Benchmarks mit anderen Unternehmen vergleichbar. Mithilfe dieser Daten können wir Unternehmen in diesen Zeiten des Wandels konkret aufzeigen, wo sie stehen und an welchen Stellen sich weitere Investitionen am meisten lohnen“, erklärt Steffen Klink, Chief Operating Officer der EUPD Group.

Dr. Anja Kickinger-Lörsch, Manager Occupational Health beim John Deere Werk Mannheim, kommentierte: „Der Corporate Health Award würdigt unser gemeinsames Engagement für gesunde und sichere Arbeitsbedingungen. Er bestärkt uns, unser Gesundheitsmanagement weiter nah an den Menschen und ihrem Arbeitsalltag zu gestalten.“

Neben den Auszeichnungen für die Branchengewinner wurden 2026 erneut Sonderpreise für herausragende Leistungen in verschiedenen Bereichen des Gesundheitsmanagements vergeben. Dazu zählt der Sonderpreis „Gesundes Handwerk“, der 2026 bereits zum 10. Mal in Folge gemeinsam mit der IKK classic verliehen wurde. Zudem wurde der Sonderpreis „Gesunde Hochschule“, deren langjähriger Partner die Techniker Krankenkasse ist, mit dem Hochschulischen Gesundheitsmanagement (HGM) um eine Kategorie erweitert.

„Als Initiator des Corporate Health Awards erleben wir seit vielen Jahren, wie wichtig die Gesundheit der Mitarbeitenden für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist. Die diesjährigen Preisträger zeigen eindrucksvoll, dass nachhaltiger Unternehmenserfolg und eine gesundheitsfördernde Unternehmenskultur Hand in Hand gehen. Mit ihrem Engagement setzen sie wichtige Maßstäbe für eine moderne und resiliente Arbeitswelt“, sagt Susan Koll, Head of Concept & Development Awards bei der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH. Tassilo Pollmeier, Geschäftsführer, Deutscher bkv-Service GmbH & Co. KG, fügte hinzu: „Angesichts der anstehenden Gesundheitsreform, die erhebliche Auswirkungen auf die gesetzliche Gesundheitsversorgung und folglich auch auf die Arbeitswelt haben wird, gewinnt das Corporate Health Management von Unternehmen noch mehr an Bedeutung. Es ist daher wichtig, diejenigen Unternehmen hervorzuheben, die dieses Thema strategisch in ihren Unternehmensprozessen integrieren.“

Die ausgezeichneten Unternehmen des Corporate Health Award 2026 (in alphabetischer Reihenfolge):

* ADAC Nordbaden e.V. – Gewinner Mittelstand (Dienstleistungen)

* Allianz Deutschland Verbund – Gewinner (Versicherungen)

* Avacon AG – Sonderpreis Gesundheitskommunikation

* Bayer AG – Gewinner (Chemie & Pharma)

* Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG – Sonderpreis Cancer Care

* Daimler Truck AG – Gewinner (Automotive)

* DHL Group – Gewinner (Transport & Logistik)

* Diehl Aviation – Sonderpreis Leadership

* EDEKA IT Stiftung & Co. OHG – Sonderpreis Digital Health

* EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG – Gewinner (Handel)

* EnBW Energie Baden-Württemberg AG – Gewinner (Energie & Versorgung)

* Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) – Gewinner (Dienstleistungen)

* Genoverband e.V. – Gewinner (Beratung)

* Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg – Sonderpreis Gesunde Hochschule (BGM)

* Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – Sonderpreis Gesunde Hochschule (SGM)

* John Deere Werk Mannheim – Sonderpreis Hitzeschutz

* Kreissparkasse Köln – Gewinner (Finanzen)

* Lidl Deutschland – Sonderpreis Mental Health

* LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein a.G. – Sonderpreis Family & Work

* Magistrat der Stadt Wetzlar – Gewinner (Öffentliche Verwaltung)

* Mercedes-Benz Consulting GmbH – Gewinner Mittelstand (Beratung)

* metafinanz Informationssysteme GmbH – Sonderpreis Management Controlling

* opta data Gruppe – Gewinner (Informations- und Kommunikationstechnik)

* PERI SE – Gewinner (Verarbeitende Industrie)

* Rheinmetall AG – Sonderpreis Inclusive Health

* Universität zu Lübeck – Sonderpreis Gesunde Hochschule (HGM)

* Vossloh Rolling Stock GmbH – Standort Kiel – Gewinner Mittelstand (Maschinenbau & Schwerindustrie)

* Wilfried Wehrhahn GmbH – Sonderpreis Gesundes Handwerk

* Wilo SE – Gewinner (Maschinenbau & Schwerindustrie)

* Zollner Elektronik AG – Gewinner (Elektrotechnik)

* Zott SE & Co. KG – Gewinner (Konsumgüter)

Über den Corporate Health Award Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Zu den Initiatoren gehört neben EUPD Research und dem Handelsblatt seit 2025 auch der Deutsche bKV-Service. Im Anschluss an die Online-Qualifizierung erhalten alle Teilnehmenden einen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Organisationen mit einer Zielerreichung von über 50% im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard können zudem ihr Ergebnis durch ein Audit verifizieren lassen. Aus den geprüften „Corporate Health Companies“ entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner*innen des Awards. Mehr Informationen: www.corporate-health-award.de. Über die EUPD Group Die EUPD Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Bonn, die Marktforschungs- und Zertifizierungslösungen in den Bereichen ESG, erneuerbare Energien und soziale Nachhaltigkeit vereint. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet die EUPD Group an der Verbindung von Daten, Strategie und operativer Umsetzung und unterstützt Organisationen und Institutionen mit primärdatenbasierten Analysen, strategischem Advisory und Zertifizierungen. Mit ihren vier Geschäftsbereichen EUPD Research, EUPD Improve, EUPD Cert und EUPD Data begleitet die EUPD Group Unternehmen nicht nur bei fundierten Entscheidungen und Transformationsprozessen, sondern befähigt sie mithilfe praxisorientierter Lösungen, nachhaltige Maßnahmen, Programme und Geschäftsstrategien umzusetzen. Ziel ist es, Markttransparenz zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum in zukunftsrelevanten Märkten aktiv mitzugestalten. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebseite einsehbar. Über das Handelsblatt Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteur*innen, Korrespondent*innen und ständige Mitarbeiter*innen sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Das Handelsblatt erreicht über App, Website, ePaper, Printausgabe, Newsletter und Podcasts hinweg wöchentlich fast drei Millionen Leserinnen und Leser. Über den Deutschen bKV-Service Der Deutsche bKV-Service ist ein auf betriebliche Krankenversicherungen (bKV) spezialisierter Makler und Unternehmensberater. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Implementierung von bKV-Konzepten in Zusammenarbeit mit führenden Versicherungsanbietern und Partnern des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Seit über 20 Jahren begleitet der Deutsche bKV-Service Unternehmen bei der Einführung und Verwaltung betrieblicher Gesundheitslösungen. Dabei werden Bedarfsanalysen durchgeführt, individuelle Konzepte erarbeitet und Verhandlungen mit Versicherern geführt. Zudem wird die interne Kommunikation begleitet, um eine effektive und nachhaltige Umsetzung der bKV sicherzustellen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Katja Werner

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland fon ..: 02285043514

web ..: https://www.corporate-health-award.de

email : k.werner@eupd-research.com

Die EUPD Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Bonn, die Marktforschungs- und Zertifizierungslösungen in den Bereichen ESG, erneuerbare Energien und soziale Nachhaltigkeit vereint. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet die EUPD Group an der Verbindung von Daten, Strategie und operativer Umsetzung und unterstützt Organisationen und Institutionen mit primärdatenbasierten Analysen, strategischem Advisory und Zertifizierungen.

Mit ihren vier Geschäftsbereichen EUPD Research, EUPD Improve, EUPD Cert und EUPD Data begleitet die EUPD Group Unternehmen nicht nur bei fundierten Entscheidungen und Transformationsprozessen, sondern befähigt sie mithilfe praxisorientierter Lösungen, nachhaltige Maßnahmen, Programme und Geschäftsstrategien umzusetzen. Ziel ist es, Markttransparenz zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum in zukunftsrelevanten Märkten aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebseite einsehbar: https://eupd-group.com/de/start-deutsch/.