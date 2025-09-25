Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Rümpel Max schafft Platz für Neues: Seit 2011 überzeugt das Familienunternehmen mit fairen Fixpreisen, rascher Abwicklung und über 2.000 erfolgreich erledigten Räumungen.

Wien/Eggenburg: Seit 2011 sorgt Rümpel Max dafür, dass Räume wieder atmen können. Das familiengeführte Unternehmen aus Eggenburg ist spezialisiert auf Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen und Räumungen von der Wohnung über das Büro bis hin zu Betriebsstandorten. Mehr als 2.000 erfolgreiche Räumungen und über 15 Jahre Erfahrung machen Rümpel Max zu einem verlässlichen Partner in Wien, Niederösterreich und den angrenzenden Regionen.

Schon bei der ersten Kontaktaufnahme setzt Rümpel Max auf Transparenz und Fairness. Wer eine Räumung oder Entrümpelung in Auftrag geben möchte, erhält eine kostenlose Erstbesichtigung, nach der ein verbindlicher Fixpreis angeboten wird. Keine Stundenabrechnung, keine m3-Berechnung, keine versteckten Zuschläge. So vermeiden Kunden unangenehme Überraschungen.

Die Dienstleistungspalette deckt private ebenso wie gewerbliche Bedürfnisse ab. Haushaltsauflösungen und Wohnungsräumungen sind ebenso Teil des Angebots wie Verlassenschaften oder Betriebsauflösungen. Auch in schwierigen Fällen, etwa bei Messie-Wohnungen, stellt sich das Team der Herausforderung mit Sensibilität und Diskretion. Dank eigener Ausrüstung und bewährter Organisation schafft Rümpel Max kurzfristige Termine, vielfach sogar innerhalb von 24 Stunden.

Nach der Räumung übergibt das Unternehmen besenrein und übernimmt auf Wunsch auch alle damit verbundenen Aufgaben: Abbau von Möbeln oder Einbauten, fachgerechte Entsorgung, teilweise mit Wertanrechnung verwertbarer Gegenstände. So wird nicht nur Ordnung geschaffen, sondern auch fair mit Ressourcen umgegangen. Spenden für soziale Einrichtungen gehören ebenso zur Unternehmensphilosophie wie eine umweltgerechte Trennung von Materialien.

Verantwortlich für den persönlichen Kontakt ist Geschäftsführerin Alina, die selbst nah an den Kunden ist und in der Beratung mitwirkt. Ihre Philosophie und die Unternehmenswerte spiegeln sich in der Handschlagqualität wider, mit der Rümpel Max arbeitet: zuverlässig, ehrlich und menschlich.

Rümpel Max steht nicht einfach fürs Räumen, sondern für einen klaren Schnitt: für neuen Raum, neue Möglichkeiten, neuen Anfang. Wer eine Entrümpelungsfirma sucht, die nicht nur Objekte leert, sondern dabei respektvoll, transparent und gewissenhaft vorgeht, findet in Rümpel Max einen soliden Partner. Bei Interesse an einer Beratung oder einem Angebot genügt eine Nachricht. Das Team meldet sich in der Regel binnen 24 Stunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rümpel Max e.U

Herr Simon Baranyi

Engelsdorferstrasse 4

A-3730 Eggenburg

Österreich

fon ..: +43 699 814 18 716

web ..: https://www.ruempel-max.at/

email : office@ruempel-max.at

Rümpel Max ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Eggenburg mit über 15 Jahren Erfahrung und mehr als 2.000 erfolgreichen Räumungen in Wien und Niederösterreich. Sie bieten Entrümpelungen, Haushalts- und Betriebsauflösungen u.a. mit Festpreisgarantie, besenreinem Abschluss und Wertanrechnung – alles diskret, transparent und kurzfristig realisierbar, oft innerhalb von 24 Stunden.

Pressekontakt:

Rümpel Max e.U

Herr Simon Baranyi

Engelsdorferstrasse 4

A-3730 Eggenburg

fon ..: +43 699 814 18 716

web ..: https://www.ruempel-max.at/

email : office@ruempel-max.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.