SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert das betriebliche Lernen

SkillDuck ist ein plattformunabhängiges, KI-gestütztes E-Learning-Autorentool für schnelle und intelligente Inhalte – entwickelt vom E-Learning-Award-Preisträger 2025 in der Kategorie KI

Regensburg, Deutschland – 25. September 2025 – i40 – the future skills company, ein preisgekrönter Pionier im Bereich Unternehmensschulungen und Gewinner des diesjährigen eLearning Award in der Kategorie KI, gab heute den Start seines bahnbrechenden KI-Autorentools SkillDuck® bekannt, das die Erstellung hochwertiger, interaktiver webbasierter Schulungen (WBTs) radikal beschleunigt.

SkillDuck kombiniert modernste Multi-Agent-KI-Technologie mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich E-Learning und ermöglicht es Unternehmen weltweit, mehrsprachige, didaktisch fundierte Schulungsinhalte in wenigen Minuten, statt in Wochen zu erstellen. Diese Innovation begegnet einer der größten Herausforderungen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen: die schnelle und kostengünstige Bereitstellung aktueller, skalierbarer Lerninhalte.

„70 % der Unternehmen geben an, dass ihre größte Herausforderung darin besteht, aktuelle Lerninhalte schnell zu produzieren“, so Dr. Philipp V. Ramin, CEO von i40 – the future skills company. „Mit SkillDuck definieren wir das betriebliche Lernen neu, indem wir die Entwicklung von Schulungen schneller, kostengünstiger und relevanter machen – und gleichzeitig die Qualität und Compliance der Schulungen sicherstellen.“

Die wichtigsten Vorteile von SkillDuck®

· Einfaches Erstellen: Mit SkillDuck® können Sie in wenigen Minuten webbasierte Schulungen erstellen, bearbeiten und veröffentlichen – ohne Expertenwissen.

· Wissensbasiertes Lernen: Verwenden Sie Ihre eigenen Dokumente oder kombinieren Sie diese mit externem Wissen, um sichere, maßgeschneiderte Schulungen zu erstellen.

· Immer auf dem neuesten Stand: Aktualisieren Sie Inhalte einmalig und stellen Sie sie sofort in allen Schulungen bereit, damit das Lernen aktuell und korrekt bleibt.

· Geschwindigkeit: Hochwertige Schulungsmodule, die in wenigen Minuten erstellt werden.

* Kosteneffizienz: Reduzierung der Produktionskosten für Schulungen um mehr als 90 %.

* Mehrsprachigkeit: Automatische Erstellung von Schulungen in mehreren Sprachen.

* Gleichbleibende Qualität: Integrierte didaktische Prüfungen gewährleisten ein ansprechendes und pädagogisch fundiertes Lernen.

* Skalierbarkeit: Nahtlose Unterstützung für die Einführung groß angelegter Schulungen in globalen Organisationen.

* Datensicherheit: Die GDPR-konforme Retrieval Augmented Generation (RAG) gewährleistet die sichere Integration von Unternehmenswissen.

Leistungsstarke Funktionen

SkillDuck umfasst interaktive Lernelemente wie Quizze, intelligente Lernkarten, Cheat Sheets und Simulationen, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine nahtlose Integration in bestehende Learning Management Systeme (LMS) durch SCORM-Export. Das Multi-Agenten-KI-System übernimmt die Strukturierung, die Generierung von Inhalten, die didaktische Optimierung und die Medienintegration und sorgt so für konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Mit bisher mehr als 1 Million Lernenden und einem ausgezeichneten Ruf als B2B-Vordenker im Bereich Unternehmensschulungen setzt i40 mit SkillDuck® neue Maßstäbe für die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter schulen und fördern, und schafft Flexibilität für Echtzeit-E-Learnings zu jedem Thema.

Um eine Demo zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte unter demo@skillduck.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.skillduck.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

i40 – the future skills company

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: https://www.skillduck.com

email : anne.k@i40.de

Über SkillDuck

SkillDuck ist ein innovatives, plattformunabhängiges, KI-gestütztes E-Learning-Autorentool, das das betriebliche Lernen revolutioniert, indem es die kosteneffiziente Erstellung von Inhalten schneller, intelligenter und ansprechender macht. SkillDuck wurde vom Gewinner des E-Learning-Awards 2025 in der Kategorie KI entwickelt. Entwickelt von i40 – the future skills company – ermöglicht SkillDuck Unternehmen, personalisierte, skalierbare und hochwertige Lernerfahrungen mit webbasierten Schulungen zu bieten, die in wenigen Minuten in jeder Sprache erstellt werden können, und gleichzeitig bei Bedarf die zusätzliche sichere Nutzung von internem Wissen zu ermöglichen.

www.skillduck.com

Hinweis zum Markenzeichen:

SkillDuck® ist ein eingetragenes Markenzeichen von i40 – the future skills company (i40). Alle Rechte vorbehalten. i40 behält sich die exklusiven Rechte am Namen SkillDuck® und dem damit verbundenen Branding vor.

Pressekontakt:

i40 – the future skills company

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.