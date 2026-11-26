Ein Brückenrückbau im engen Zeitfenster erfordert höchste Präzision: von der detaillierten Planung über leistungsfähige Technik bis zum eingespielten Team, bei dem jeder Handgriff zuverlässig sitzt.

Wenn eine Brücke innerhalb eines eng getakteten Zeitfensters zurückgebaut werden muss, zählen präzise Planung, leistungsfähige Technik und ein Team, das sich zu hundert Prozent aufeinander verlassen kann. Beim Brückenrückbau bei Böblingen zeigte FISCHER Weilheim am vergangenen Wochenende, was möglich ist, wenn alle Beteiligten Hand in Hand arbeiten. Insgesamt umfasst der Auftrag vier Brücken: Zwei werden im Jahr 2026, zwei weitere im Jahr 2027 zurückgebaut. Pro Bauabschnitt fallen rund 4.500 Tonnen Beton an.

Am Freitagabend, 13. November um 21 Uhr begann die Sperrung. Innerhalb weniger Stunden bereitete das FISCHER-Team die Baustelle für den Selektiven Rückbau vor. Gegen 1 Uhr ging es mit acht Bagger – und damit mit geballter Power – mit den Abbrucharbeiten los. Eine besondere technische Herausforderung stellten die Sägeschnitte zwischen der bestehenden und der abzubrechenden Brücke dar. Hier waren Erfahrung, Präzision und eine enge Abstimmung auf der Baustelle gefragt. Die Asbestsanierung wurde zudem von Fachkundigen Nachunternehmer bewerkstelligt.

Schweres Gerät für eine anspruchsvolle Aufgabe

Für den Rückbau stand ein leistungsstarker Maschinenpark bereit, der seines gleichen suchte. Neben 8-Tonnen und 10-Tonnen Abbruchscheren an einem Volvo EC 750 und einem Cat 352. Kamen aus dem FISCHER-Maschinenpark die großen Jungs auf das Feld, darunter KMC 600, Cat 352, ECR 355, Cat 340, LH 938 und Cat 330.

Zwei Cat 972, zwei Radbagger, ein kleiner Radlader sowie weitere Geräte unterstützten beim Bewegen, Sortieren und Räumen des Materials. So konnte rund um die Uhr mit Vollgas der Rückbau bewerkstelligt werden. Wie bei FISCHER-Einsätzen üblich, darf es auch an der Verpflegung nicht fehlen. So konnte über das gesamte Wochenende von der Mannschaft konzentriert gearbeitet werden.

Vom ersten Sägeschnitt bis zur abschließenden Reinigung griff jeder Arbeitsschritt ineinander. Getragen von einem gemeinsamen Ziel griffen Bauleitung, Maschinisten, Sanierer, Betonsäger, Transportlogistik und Versorgungsmannschaft eng ineinander. Eine Kehrmaschine und ein Traktor mit Wasserfass sorgten zum Abschluss für die erforderliche Sauberkeit auf der Baustelle. So konnte am Sonntag, 15. November um 21 Uhr die Autobahn wieder an die Verkehrssicherungstechnik übergeben werden.

Dieser Brückenrückbau macht deutlich: Anspruchsvolle Projekte lassen sich nur mit einer sorgfältigen Vorbereitung, moderner Rückbautechnik und einem absolut schlagkräftigen Team erfolgreich umsetzen. Genau dieses Zusammenspiel zeichnet FISCHER Weilheim aus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: FISCHER Weilheim Management GmbH

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