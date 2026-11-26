Eine Haushaltsauflösung fällt oft in eine belastende Zeit. Ein klarer Ablauf und ein diskreter Dienstleister nehmen Angehörigen im Raum Leipzig viel Last ab.

Wenn ein Angehöriger verstirbt, bleibt neben der Trauer oft eine komplette Wohnung zurück, die aufgelöst werden muss. Für viele Hinterbliebene ist das eine große Belastung, zumal häufig Fristen des Vermieters im Raum stehen. Ein strukturierter Ablauf hilft, in dieser Situation den Überblick zu behalten.

Am Anfang steht die Sichtung. Persönliche Unterlagen, Wertgegenstände und Erinnerungsstücke werden gesichert, bevor der eigentliche Haushalt aufgelöst wird. Im nächsten Schritt wird getrennt, was verwertet, gespendet oder entsorgt werden kann. Werthaltige Gegenstände lassen sich anrechnen und mindern so die Kosten der Auflösung.

Viele Angehörige unterschätzen den zeitlichen Aufwand. Von der Sortierung über den Abtransport bis zur besenreinen Übergabe an den Vermieter summieren sich die Aufgaben schnell. Ein Dienstleister, der alles aus einer Hand übernimmt, entlastet hier spürbar, weil nicht mehrere Firmen koordiniert werden müssen.

Die Elite Organization UG aus Markkleeberg bei Leipzig begleitet Angehörige durch diesen Prozess. Nach einer kostenlosen Besichtigung erhalten Auftraggeber einen festen Preis, die Abwicklung erfolgt diskret und respektvoll, auf Wunsch inklusive abschließender Grundreinigung für die Rückgabe der Wohnung.

KONTAKTMÖGLICHKEIT

Angehörige im Raum Leipzig, die eine Haushaltsauflösung planen, erreichen die Elite Organization UG für ein unverbindliches Erstgespräch telefonisch unter 0173 7566852.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Elite Organization UG

Herr Philippe Hiller

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Die Elite Organization UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in der Spinnereistraße 29, 04416 Markkleeberg bei Leipzig wurde im Dezember 2023 gegründet. Das Unternehmen ist auf Gebäudereinigung, Facility Management und Spezialprojekte spezialisiert und betreut Büros, Kanzleien, Arztpraxen, Industrie- und Gewerbeflächen, Wohnanlagen sowie öffentliche Einrichtungen in der Region Leipzig. Kontakt: Telefon 0173 7566852, E-Mail info@elite-ug.de, www.elite-ug.de.