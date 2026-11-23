Bei einer Entrümpelung sorgt ein fester Preis für Planungssicherheit. Worauf Auftraggeber im Raum Leipzig achten sollten, um Nachforderungen zu vermeiden.

Eine Entrümpelung steht oft unter Zeitdruck. Eine Wohnung muss übergeben, ein Keller geräumt oder ein Gewerbeobjekt besenrein zurückgegeben werden. Wer in dieser Situation einen Dienstleister beauftragt, möchte vor allem eines: wissen, was am Ende auf der Rechnung steht. Genau hier zeigt sich der Unterschied zwischen einer Abrechnung nach Stunden und einem verbindlichen Festpreis.

Ein Festpreis wird nach einer Besichtigung ermittelt. Der Dienstleister verschafft sich einen Überblick über Menge, Zugang und Entsorgungsaufwand und nennt anschließend einen verbindlichen Preis. Für Auftraggeber bedeutet das Planungssicherheit, denn spätere Nachforderungen entfallen. Bei einer Abrechnung nach Aufwand bleibt dagegen offen, wie viele Stunden am Ende zusammenkommen.

Zur Transparenz gehört auch, wie mit werthaltigen Gegenständen umgegangen wird. Seriöse Anbieter rechnen verwertbare Dinge an und mindern so den Gesamtpreis. Ebenso wichtig ist die fachgerechte Entsorgung. Wertstoffe, Sperrmüll und Sondermüll werden getrennt und mit Nachweis entsorgt, sodass Auftraggeber rechtlich auf der sicheren Seite sind.

Die Elite Organization UG aus Markkleeberg bei Leipzig arbeitet nach diesem Prinzip. Nach einer kostenlosen Besichtigung erhalten Auftraggeber einen festen Preis, die Entsorgung erfolgt fachgerecht und die Übergabe besenrein. Wer eine Entrümpelung plant, sollte vor der Beauftragung auf eine Besichtigung, einen schriftlichen Festpreis und einen Entsorgungsnachweis achten.

KONTAKTMÖGLICHKEIT

Auftraggeber im Raum Leipzig, die eine Entrümpelung planen, vereinbaren mit der Elite Organization UG ein unverbindliches Erstgespräch telefonisch unter 0173 7566852.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Elite Organization UG

Herr Philippe Hiller

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Die Elite Organization UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in der Spinnereistraße 29, 04416 Markkleeberg bei Leipzig wurde im Dezember 2023 gegründet. Das Unternehmen ist auf Gebäudereinigung, Facility Management und Spezialprojekte spezialisiert und betreut Büros, Kanzleien, Arztpraxen, Industrie- und Gewerbeflächen, Wohnanlagen sowie öffentliche Einrichtungen in der Region Leipzig. Kontakt: Telefon 0173 7566852, E-Mail info@elite-ug.de, www.elite-ug.de.