kleines kraftwerk begrüßt das Urteil des Bundesgerichtshofs und sieht darin einen wichtigen Schritt zum Abbau von Hürden bei der privaten Solarstromerzeugung

Achim, 26. November 2026. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Rechte von Mietern bei der Installation von Balkonkraftwerken gestärkt. Mit seinem Urteil vom 25. November 2026 (Az. VIII ZR 248/25) stellt das Gericht klar, dass rein optische Veränderungen eines Gebäudes oder eine lediglich vermutete Blendwirkung für sich genommen nicht ausreichen, um die Anbringung eines Steckersolargeräts abzulehnen. Der Balkonkraftwerkanbieter kleines kraftwerk begrüßt die Entscheidung.

Seit Oktober 2024 zählen Steckersolargeräte zu den privilegierten baulichen Veränderungen im Mietrecht. Mieter haben damit grundsätzlich einen gesetzlichen Anspruch auf die Erlaubnis zur Installation eines Balkonkraftwerks. In der Praxis führen jedoch pauschale Verbote, gestalterische Vorgaben und unterschiedliche Anforderungen von Vermietern immer wieder zu Unsicherheiten.

Mehr Klarheit für Millionen Mieter in Deutschland

„Die Möglichkeit, eigenen Solarstrom zu erzeugen, darf nicht davon abhängen, ob jemand zur Miete wohnt oder eine Immobilie besitzt. Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist deshalb ein wichtiges Signal. Es schafft mehr Klarheit für Mieter und Vermieter und trägt dazu bei, bestehende Hürden bei der Nutzung von Balkonkraftwerken abzubauen. Berechtigte Sicherheitsanforderungen müssen selbstverständlich weiterhin berücksichtigt werden. Rein optische Vorbehalte sollten jedoch nicht darüber entscheiden, wer an der Energiewende teilhaben kann“, sagt Markus Struck, Geschäftsführer von kleines kraftwerk.

Berechtigte Sicherheitsanforderungen bleiben bestehen

Das Urteil bedeutet nicht, dass Mieter künftig ohne erforderliche Zustimmung ihres Vermieters ein Balkonkraftwerk installieren dürfen. Auch weiterhin sind die Interessen beider Seiten im konkreten Einzelfall abzuwägen. Sachlich begründete und verhältnismäßige Anforderungen, insbesondere zum Schutz der Bausubstanz und zur Sicherheit der Installation, bleiben möglich.

kleines kraftwerk empfiehlt Mietern daher, die geplante Montage frühzeitig mit ihrem Vermieter abzustimmen. Um diesen Prozess zu erleichtern, stellt das Unternehmen ein kostenloses Musterschreiben für die Einholung der Erlaubnis zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kleines Kraftwerk DE GmbH

Frau Marion Helmes

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Die Kleines Kraftwerk DE GmbH wurde im August 2022 von Markus Struck und Sebastian Hirt gegründet und hat ihren Sitz in Achim bei Bremen. Das Unternehmen vertreibt Balkonkraftwerke, Batteriespeicher, Solarmodule und Zubehör für die private Solarstromerzeugung. Mit mehr als 120 Mitarbeitenden und über 250.000 Kundinnen und Kunden ist kleines kraftwerk bundesweit tätig. Neben dem Produktangebot unterstützt das Unternehmen Interessenten mit technischer Beratung, Ratgebern und digitalen Planungshilfen

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