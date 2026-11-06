kleines kraftwerk gewinnt Publikumspreis beim EY Entrepreneur Of The Year 2026

Die Gründer von kleines kraftwerk sind beim EY Entrepreneur Of The Year 2026 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden.

Achim, 6. November 2026 – Vier Jahre nach der Unternehmensgründung erhalten Markus Struck und Sebastian Hirt eine besondere Auszeichnung: Die Gründer und Geschäftsführer der Kleines Kraftwerk DE GmbH wurden gestern Abend in München mit dem Publikumspreis beim EY Entrepreneur Of The Year 2026 geehrt. Der Preis wird im Rahmen eines internationalen Unternehmerwettbewerbs vergeben und durch eine öffentliche Abstimmung entschieden.

EY Entrepreneur Of The Year: Auszeichnung für herausragendes Unternehmertum

EY, früher bekannt als Ernst & Young, ist eine weltweit tätige Prüfungs- und Beratungsorganisation. Zu ihren Tätigkeitsfeldern gehören Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung sowie Strategie- und Transaktionsberatung. Mit dem Wettbewerb „EY Entrepreneur Of The Year“ würdigt die Organisation Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit innovativen Ideen, wirtschaftlichem Erfolg und persönlichem Engagement Unternehmen aufbauen und weiterentwickeln. Der Preis wird seit 30 Jahren in Deutschland vergeben und zählt zu den etablierten Auszeichnungen für unternehmerische Leistungen.

Neben den von einer unabhängigen Jury vergebenen Preisen wird ein Publikumspreis (Audience Award) verliehen. Über diesen entscheidet eine öffentliche Abstimmung. Gestern Abend ging diese Auszeichnung an Markus Struck und Sebastian Hirt, die Gründer und Geschäftsführer von kleines kraftwerk.

Vom jungen Unternehmen zum bundesweit tätigen Solaranbieter

Die Kleines Kraftwerk DE GmbH wurde im August 2022 in Achim bei Bremen gegründet. Die Geschäftsidee: Privathaushalten einen möglichst einfachen Zugang zur eigenen Solarstromerzeugung ermöglichen.

Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf Balkonkraftwerke, mit denen auch Haushalte ohne eigene Dachsolaranlage einen Teil ihres Strombedarfs selbst erzeugen können. Seitdem wurde das Sortiment um Batteriespeicher, Solarmodule und Montagesysteme erweitert. Darüber hinaus bietet kleines kraftwerk Informationen und digitale Planungshilfen rund um die private Solarstromerzeugung.

Innerhalb von vier Jahren wuchs das Unternehmen auf mehr als 120 Mitarbeitende und über 250.000 Kunden.

Geschäftsführer: „Dieser Preis gehört unserem gesamten Team“

„Als wir kleines kraftwerk 2022 gegründet haben, wollten wir den Zugang zur eigenen Solarstromerzeugung für möglichst viele Menschen vereinfachen. Heute vertrauen uns mehr als 250.000 Kunden. Dass unsere Geschichte nun auch das Publikum beim EY Entrepreneur Of The Year überzeugt hat, bedeutet uns viel. Dieser Preis gehört unserem gesamten Team, das jeden Tag daran arbeitet, unsere Idee weiterzuentwickeln“, erklären Markus Struck und Sebastian Hirt.

Für die beiden Gründer ist die Auszeichnung zugleich eine Bestätigung ihrer unternehmerischen Entwicklung und ein Ansporn, das Unternehmen weiter auszubauen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weiterentwicklung des Produktportfolios, moderne Speicherlösungen und die verständliche Vermittlung technischer Informationen zur privaten Solarstromerzeugung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kleines Kraftwerk DE GmbH

Frau Marion Helmes

Gaswerkstr. 1

28832 Achim

Deutschland

fon ..: 04202-5079110

web ..: https://kleineskraftwerk.de/

email : marion.helmes@kleineskraftwerk.de

Die Kleines Kraftwerk DE GmbH wurde im August 2022 von Markus Struck und Sebastian Hirt gegründet und hat ihren Sitz in Achim bei Bremen. Das Unternehmen vertreibt Balkonkraftwerke, Batteriespeicher, Solarmodule und Zubehör für die private Solarstromerzeugung. Mit mehr als 120 Mitarbeitenden und über 250.000 Kundinnen und Kunden ist kleines kraftwerk bundesweit tätig. Neben dem Produktangebot unterstützt das Unternehmen Interessenten mit technischer Beratung, Ratgebern und digitalen Planungshilfen

Weitere Informationen: https://kleineskraftwerk.de



Pressekontakt:

Kleines Kraftwerk

Frau Marion Helmes

Hermann-Blankenstein-Straße 28

Berlin 10249

fon ..: +49-15164671835

email : marion.helmes@kleineskraftwerk.de

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