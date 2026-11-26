SilverCoin Artworks verwandelt persönliche Fotos und individuelle Gravuren in emotionale Geschenke und einzigartige Erinnerungsstücke aus Feinsilber.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Doch manche Bilder erzählen eine Geschichte, die ein ganzes Leben begleitet. Das erste Foto eines neugeborenen Kindes, der schönste Moment einer Hochzeit, eine Aufnahme mit den Großeltern oder die Erinnerung an einen geliebten Menschen sind weit mehr als gewöhnliche Fotografien.

Die österreichische Präge- und Veredelungsmanufaktur SilverCoin Artworks aus Eggenburg im niederösterreichischen Waldviertel hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche persönlichen Erinnerungen in außergewöhnliche, greifbare Einzelstücke zu verwandeln.

Mit individuell gestaltbaren Fotomünzen und Fotobarren aus 999 Feinsilber sowie versilberten Ausführungen verbindet das Unternehmen persönliche Emotionen, moderne Fertigungstechnologien, traditionelle Metallbearbeitung und die besondere Ausstrahlung von Edelmetallen.

**Wenn aus einem Foto ein wertvolles Erinnerungsstück wird**

Noch nie war es so einfach, besondere Lebensmomente fotografisch festzuhalten. Smartphones begleiten Menschen nahezu überall, und innerhalb weniger Sekunden entstehen Bilder, die früher nur zu besonderen Anlässen aufgenommen wurden.

Gleichzeitig verschwinden viele dieser Erinnerungen in digitalen Fotoalben, auf Festplatten oder zwischen Tausenden anderen Aufnahmen.

SilverCoin Artworks verfolgt einen anderen Ansatz. Besonders bedeutungsvolle Bilder sollen einen festen Platz im Leben erhalten. Durch die Kombination aus persönlichem Fotodruck, individueller Gravur und hochwertigem Metall entsteht ein Erinnerungsstück, das bewusst betrachtet, verschenkt, aufbewahrt und möglicherweise über Generationen weitergegeben werden kann.

Eine personalisierte Fotomünze mit Gravur ist dabei nicht einfach ein weiteres Fotoprodukt. Sie verbindet einen ausgewählten Moment mit persönlichen Worten und einem Material, das seit Jahrhunderten für Wert und Beständigkeit steht.

**Persönliche Geschenke für die wichtigsten Momente des Lebens**

Es gibt Augenblicke, die Menschen niemals vergessen möchten. Die Geburt eines Kindes, eine Hochzeit, die erste gemeinsame Wohnung, ein besonderes Jubiläum oder die Begegnung mit einem Menschen, der das eigene Leben verändert hat.

Personalisierte Geschenke bieten die Möglichkeit, solchen Momenten eine besondere Bedeutung zu verleihen.

Eine Fotomünze zur Geburt kann beispielsweise das erste Bild des Kindes auf der Vorderseite zeigen. Auf der Rückseite lassen sich der Name, das Geburtsdatum, die Uhrzeit und eine persönliche Widmung gravieren.

Ein individuell gestalteter Fotobarren zur Hochzeit kann das gemeinsame Hochzeitsfoto mit dem Datum der Trauung und einem persönlichen Versprechen verbinden.

Auch für Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Geburtstage, Hochzeitstage, Jubiläen, Muttertag, Vatertag und Weihnachten entstehen auf diese Weise außergewöhnliche Geschenke mit einer persönlichen Geschichte.

Die Möglichkeiten sind nahezu so vielfältig wie die Erinnerungen selbst.

**Fotomünzen mit Gravur als Zeichen von Liebe und Verbundenheit**

Besonders bei Geschenken für den Partner oder die Partnerin spielt die persönliche Bedeutung eine entscheidende Rolle.

Eine gemeinsam erlebte Reise, das erste gemeinsame Foto oder ein besonderer Moment aus der Beziehung kann auf einer individuell gestalteten Münze festgehalten werden.

Die Vorderseite zeigt das ausgewählte Bild, während die Rückseite Raum für persönliche Worte bietet. Eine Liebeserklärung, ein bedeutungsvolles Datum, die Namen beider Partner oder eine Botschaft, die nur zwei Menschen miteinander verbindet, machen das Stück zu einem individuellen Geschenk.

Anders als bei einem industriell vorgefertigten Geschenk entscheidet der Kunde selbst, welche Geschichte das Produkt erzählt.

Auch für langjährige Freundschaften oder als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Eltern und Großeltern bieten sich solche persönlichen Erinnerungsstücke an.

**Erinnerungen an Menschen, die einen besonderen Platz im Herzen haben**

Nicht jedes persönliche Geschenk ist mit einem klassischen Feier- oder Festtag verbunden.

Manchmal geht es darum, die Erinnerung an einen geliebten Menschen, ein verstorbenes Familienmitglied oder ein Haustier auf eine besondere Weise zu bewahren.

Ein ausgewähltes Foto kann dabei zu einem persönlichen Erinnerungsstück werden, das unabhängig von digitalen Geräten jederzeit betrachtet werden kann.

Eine schlichte Gravur mit einem Namen, einem Datum oder wenigen persönlichen Worten ergänzt das Bild und verleiht dem Stück seine individuelle Bedeutung.

SilverCoin Artworks möchte Menschen damit eine zusätzliche Möglichkeit bieten, persönliche Erinnerungen würdevoll und auf ihre eigene Weise festzuhalten.

**Eine Unternehmensphilosophie mit persönlicher Geschichte**

Hinter SilverCoin Artworks steht der österreichische Unternehmer Simon Baranyi, der seit 2011 auch im Bereich Entrümpelungen und Verlassenschaftsräumungen tätig ist.

Durch diese berufliche Tätigkeit begegnet er regelmäßig den persönlichen Hinterlassenschaften von Menschen und den Geschichten, die mit einzelnen Gegenständen verbunden sind.

Bei der Auflösung eines Haushalts zeigt sich häufig, dass der emotionale Wert eines Gegenstandes nicht mit seinem finanziellen Wert gleichzusetzen ist. Familienfotos, persönliche Briefe, Schmuckstücke und kleine Erinnerungsgegenstände können für Angehörige eine wesentlich größere Bedeutung besitzen als kostspielige Einrichtungsgegenstände.

Diese Erfahrungen prägen auch die Philosophie von SilverCoin Artworks.

Im Mittelpunkt steht nicht ausschließlich das Edelmetall, sondern die Möglichkeit, persönliche Geschichten mit einem hochwertigen Material zu verbinden und daraus ein besonderes Erinnerungsstück zu schaffen.

**Fotobarren und Fotomünzen aus einer Feinunze Silber**

Die personalisierten Produkte von SilverCoin Artworks sind in zwei unterschiedlichen Formen erhältlich.

Der rechteckige Fotobarren besitzt eine Größe von 54 mal 36 Millimetern. Durch seine Form eignet er sich besonders für Familienfotos, Hochzeitsbilder und zahlreiche weitere persönliche Aufnahmen.

Die runde Fotomünze verfügt über einen Durchmesser von 50 Millimetern und bietet eine eigenständige, klassische Form für individuelle Fotogeschenke.

Bei den massiven Silberausführungen bestehen beide Produkte aus einer Feinunze, entsprechend rund 31,1 Gramm, 999 Feinsilber.

Alternativ bietet SilverCoin Artworks versilberte Ausführungen mit einem Metallkern und einer Silberauflage an. Diese stellen eine preisgünstigere Möglichkeit dar, ein persönliches Geschenk mit eigenem Bild und individueller Gravur zu gestalten.

Während die versilberte Variante vor allem den emotionalen und gestalterischen Wert in den Vordergrund stellt, verbindet die massive Feinsilber-Ausführung diesen zusätzlich mit dem Materialwert echten Silbers.

Die personalisierten Stücke sind als Geschenke und Erinnerungsstücke konzipiert. Sie sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel.

**Einen Silberbarren personalisieren und selbst gestalten**

Die individuelle Gestaltung eines Fotobarrens oder einer Fotomünze erfolgt über einen eigens entwickelten Online-Designer.

Kunden können ihr gewünschtes Foto hochladen, den Bildausschnitt individuell anpassen und anschließend die Rückseite mit einer persönlichen Gravur gestalten.

Hierfür eignen sich beispielsweise Namen, Daten, kurze Gedichte, persönliche Botschaften oder besondere Widmungen.

Eine interaktive 360-Grad-Vorschau ermöglicht es, das individuell gestaltete Produkt bereits vor der Bestellung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Auf diese Weise entsteht ein persönliches Einzelstück, dessen Gestaltung vollständig auf den ausgewählten Lebensmoment abgestimmt werden kann.

Besondere Kenntnisse in der Bildbearbeitung oder der Produktgestaltung sind dafür nicht erforderlich.

**Österreichische Manufaktur verbindet Tradition und moderne Fertigung**

Die Personalisierung und Veredelung erfolgen in der eigenen Manufaktur von SilverCoin Artworks in Eggenburg.

Das Unternehmen verbindet dabei traditionelle Verfahren der Metallbearbeitung mit modernen Druck- und Gravurtechnologien.

Durch professionelle UV-Druckverfahren können persönliche Fotografien mit ihren Farben und Details auf die Metalloberfläche übertragen werden. Die individuelle Beschriftung der Rückseite erfolgt mittels präziser Lasergravur.

Die Kombination unterschiedlicher Fertigungsverfahren ermöglicht es, Fotografie und Metallveredelung miteinander zu verbinden.

Jedes personalisierte Produkt wird individuell bearbeitet, kontrolliert und für den Versand vorbereitet.

Die Fertigung in Österreich ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. SilverCoin Artworks setzt auf eigene Produktionsmöglichkeiten, direkte Qualitätskontrolle und die persönliche Verantwortung für die angebotenen Produkte.

Interessierte erhalten auf der Unternehmenswebsite auch einen Einblick in die Herstellung von Silberbarren und Münzen.

**Hochwertige Verpackung für besondere Erinnerungsstücke**

Ein persönliches Geschenk beginnt bereits mit dem Moment des Auspackens.

Deshalb werden die personalisierten Fotobarren und Fotomünzen mit einer passenden Schutzkapsel, einer Geschenkbox und einem Echtheitszertifikat für die jeweilige Materialausführung angeboten.

Optional stehen Premium-Holzboxen zur Verfügung, die das persönliche Erinnerungsstück besonders stilvoll präsentieren und aufbewahren.

Damit eignen sich die Produkte sowohl als unmittelbar überreichbares Geschenk als auch als persönliches Sammlerstück für die eigene Familie.

**Edelmetalle und Kunst: Mehr als 10.000 unterschiedliche Motive**

Neben den individuell gestaltbaren Fotobarren und Fotomünzen widmet sich SilverCoin Artworks auch der Verbindung von Edelmetallen und künstlerischen Motiven.

Das Sortiment umfasst mehr als 10.000 unterschiedliche Designs für kolorierte Silber- und Kupferbarren.

Die Themenwelten reichen von Tieren, Natur und historischen Darstellungen bis hin zu Fantasy, Mythologie, Religion und außergewöhnlichen künstlerischen Illustrationen.

Im Unterschied zu den personalisierten Fotoprodukten handelt es sich hierbei um fertig gestaltete Motivbarren mit festgelegten Designs.

Während die personalisierten Produkte insbesondere Menschen ansprechen, die ein individuelles Geschenk suchen, richten sich die kolorierten Motivbarren auch an Sammler, Kunstliebhaber und Interessenten außergewöhnlicher Metallprodukte.

**Persönliche Erinnerungen kennen keine Landesgrenzen**

Die österreichische Manufaktur richtet sich mit ihren Produkten auch an internationale Kunden.

Der Onlineshop von SilverCoin Artworks steht in 22 Sprachen zur Verfügung und ermöglicht es Kunden aus unterschiedlichen Ländern, persönliche Erinnerungsstücke mit eigenen Fotos und individuellen Botschaften zu gestalten.

Denn die Bedeutung persönlicher Erinnerungen ist unabhängig von Sprache, Herkunft oder Kultur.

Die Freude über die Geburt eines Kindes, die Liebe zwischen zwei Menschen, die Verbundenheit innerhalb einer Familie und die Erinnerung an gemeinsam erlebte Momente sind universelle Erfahrungen.

SilverCoin Artworks möchte diesen Emotionen eine individuelle, greifbare Form geben.

**Ein persönliches Geschenk muss keine besonderen Worte finden**

Manchmal fällt es schwer, auszudrücken, welche Bedeutung ein Mensch für das eigene Leben besitzt.

Ein persönliches Foto, verbunden mit einer kurzen Widmung, kann in solchen Momenten mehr ausdrücken als ein gewöhnliches Geschenk.

Ob als Fotomünze zur Geburt, als Silberbarren mit Hochzeitsfoto, als Geschenk für die Großeltern oder als Erinnerung an einen geliebten Menschen: Jedes individuell gestaltete Stück erzählt seine eigene Geschichte.

Denn der eigentliche Wert eines persönlichen Geschenks entsteht nicht allein durch das Material, sondern durch die Bedeutung, die ihm der Schenkende und der Beschenkte gemeinsam verleihen.

**Über SilverCoin Artworks**

SilverCoin Artworks X e.U. ist eine österreichische Präge- und Veredelungsmanufaktur mit Sitz in Eggenburg im niederösterreichischen Waldviertel.

Das Unternehmen hat sich auf personalisierte Fotomünzen, Fotobarren mit Gravur sowie kunstvoll kolorierte Silber- und Kupferbarren spezialisiert.

Mit eigener Fertigung, modernen UV-Druckverfahren, Lasergravur und einem interaktiven Online-Designer verbindet SilverCoin Artworks Edelmetalle, Kunst und persönliche Erinnerungen zu individuellen Geschenken und außergewöhnlichen Sammlerstücken.

**Pressekontakt**

SilverCoin Artworks X e.U.

Simon Baranyi, Gründer und Inhaber

3730 Eggenburg, Niederösterreich, Österreich

E-Mail: office@silvercoinartworks.com

Website: https://silvercoinartworks.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SilverCoin Artworks X e.U.

Herr Simon Baranyi

Engelsdorferstrasse 4

3730 Eggenburg

Österreich fon ..: 06701901906

web ..: http://www.silvercoinartworks.com

email : office@silvercoinartworks.com

SilverCoin Artworks X e.U. ist eine österreichische Präge- und Veredelungsmanufaktur mit Sitz in Eggenburg, Niederösterreich. Das Unternehmen fertigt personalisierte Fotomünzen und Fotobarren aus 999 Feinsilber sowie versilberte Ausführungen mit individuellen Fotos und Gravuren. Darüber hinaus bietet SilverCoin Artworks über 10.000 kunstvoll kolorierte Silber- und Kupferbarrenmotive an. Die Manufaktur verbindet Edelmetalle, Kunst und persönliche Erinnerungen zu außergewöhnlichen Geschenken und Sammlerstücken und vertreibt ihre Produkte international.