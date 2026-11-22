Münchens Arbeit an der Elektrogerätestrategie bietet einen Anlass für den Blick auf Büro-IT. ProCoReX erläutert, wie Betriebe Computerbestände, Freigaben und Abholungen vorbereiten.

Unna, 22. November 2026 – Die Landeshauptstadt München beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung ihrer Elektrogerätestrategie. Für den 2. November 2026 hatte das Referat für Klima- und Umweltschutz einen Workshop angekündigt, der bestehende Maßnahmen und die Einbeziehung weiterer Elektro- und Elektronikgerätegruppen behandeln sollte. Die ProCoReX Europe GmbH greift diesen Anlass für eine praktische Einordnung auf: Wie bereiten Unternehmen die Abgabe ausgemusterter Computer und Arbeitsplatz-PCs geordnet vor?

Ein Gerätewechsel betrifft mehr als den Austausch eines Rechners auf dem Schreibtisch. In Büros und IT-Abteilungen sammeln sich häufig unterschiedliche Bestände: Desktop-PCs, Notebooks, Monitore, Dockingstationen und Zubehör. Damit bei einer Abholung nur die vorgesehenen Geräte übernommen werden, sollten Bestand, Freigabe und weitere Verwendung vorab geklärt sein.

Gerätestatus vor der Abgabe festlegen

Am Anfang steht die Entscheidung, welche Computer intern weitergenutzt werden, welche zur Weitergabe vorgesehen sind und welche entsorgt werden sollen. Technischer Zustand, vorhandenes Zubehör und betrieblicher Bedarf sollten dabei berücksichtigt werden.

Eine Bestandsliste kann Gerätetyp, Stückzahl, Inventarnummer, Standort und Freigabestatus enthalten. Nicht mehr benötigte Hardware wird getrennt von Ersatzgeräten und noch eingesetzten Systemen bereitgestellt. Das erleichtert den Abgleich und reduziert das Risiko einer versehentlichen Übergabe.

Für die Computerentsorgung in München stimmt ProCoReX Gerätearten, Mengen, Zugänge und die vereinbarte Dokumentation mit dem Auftraggeber ab. Die Planung richtet sich nach dem tatsächlichen Bestand und den Bedingungen am Abholort.

Computer und Zubehör eindeutig zuordnen

Bei Arbeitsplatzwechseln bleiben Netzteile, Monitore und Anschlussgeräte nicht immer am ursprünglichen Einsatzort. Deshalb empfiehlt sich vor der Übergabe ein Abgleich zwischen Inventarliste und bereitgestellter Hardware.

Weiterhin benötigte Komponenten sollten eindeutig gekennzeichnet und aus dem Abholbestand herausgenommen werden. Geräte aus mehreren Abteilungen lassen sich über getrennte Listen oder Sammelpunkte zuordnen. Bei größeren Projekten kann eine Erfassung einzelner Gerätekennungen vereinbart werden.

Auch speicherhaltige Systeme müssen erkennbar bleiben. Vor ihrer Freigabe sollten Unternehmen den Umgang mit gespeicherten Informationen, benötigte Datensicherungen und bestehende Aufbewahrungspflichten klären. Die reine Geräteabholung bestätigt noch keine sichere Datenbehandlung; zusätzliche Leistungen werden ausdrücklich vereinbart.

Abholung an die Gebäudesituation anpassen

Für einen planbaren Termin sind Angaben zu Etage, Aufzug, Transportwegen, Ladezone und zugangsberechtigten Personen hilfreich. Die Bereitstellung sollte so abgestimmt werden, dass Geräte bis zur Übergabe kontrolliert aufbewahrt und anschließend geordnet übernommen werden können.

Bei mehreren Büros oder Niederlassungen empfiehlt sich ein zentraler Ansprechpartner. Er führt Bestandsangaben zusammen, stimmt Zeitfenster ab und sorgt dafür, dass an jeder Übergabestelle eine verantwortliche Person erreichbar ist.

Die PC-Entsorgung in München konzentriert sich auf freigegebene Arbeitsplatzrechner, abgestimmte Gerätelisten und eine zum Betriebsablauf passende Übernahme. ProCoReX koordiniert diese Schritte mit den ausdrücklich vereinbarten Datensicherheitsleistungen.

Übergabe und Abschluss nachvollziehbar dokumentieren

Welche Unterlagen benötigt werden, sollte vor dem Termin feststehen. Je nach Auftrag können eine Abholbestätigung, eine abgestimmte Geräteliste oder eine standortbezogene Übersicht sinnvoll sein. Abweichungen zwischen angekündigtem und übernommenem Bestand sollten festgehalten und geklärt werden.

Ein Nachweis muss erkennen lassen, auf welche tatsächlich ausgeführte Leistung er sich bezieht. Eine Bestätigung über die Geräteübernahme ist von weiteren auftragsbezogenen Nachweisen zu unterscheiden.

Leistungsumfang und Kosten vorab klären

Für eine Anfrage sollten Münchner Unternehmen Gerätearten, Mengen, Abholort und gewünschte Zusatzleistungen benennen. Abholung, Transport und zusätzliche Datenbehandlung werden nach dem vereinbarten Umfang kalkuliert. Eine gegebenenfalls kostenfreie Verwertung geeigneter Geräte bedeutet nicht, dass der gesamte Auftrag kostenfrei ist.

Die Beschäftigung mit ausgemusterter Hardware bietet damit einen konkreten Ansatz für betriebliche Organisation: Bestände prüfen, Geräte freigeben, Übergaben planen und den Abschluss anhand passender Unterlagen nachvollziehen.

Über ProCoReX Europe GmbH

Die ProCoReX Europe GmbH mit Sitz in Unna unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen bei der sicheren Computer- und PC-Entsorgung. Das Leistungsspektrum umfasst abgestimmte Geräteabholung, Transportlogistik und projektbezogene Dokumentation in Verbindung mit vereinbarten Datensicherheitsleistungen. Der konkrete Umfang wird vor Auftragsbeginn festgelegt.

Quelle und Einordnung

Landeshauptstadt München, Referat für Klima- und Umweltschutz: „Stakeholder-Workshop zur Fortschreibung der Relektrostrategie der Landeshauptstadt München“, angekündigter Termin 2. November 2026. Quelle geprüft am 22. November 2026. Die Meldung gibt keine Ergebnisse des Workshops wieder und behauptet keine Beteiligung von ProCoReX. Die Empfehlungen zur betrieblichen Geräteabholung sind eine eigenständige fachliche Einordnung des Unternehmens.

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ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

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email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen beim sicheren Umgang mit ausgedienter IT. Das Leistungsspektrum umfasst die dokumentierte Vernichtung von Datenträgern und Festplatten, die sichere Abholung und den Transport sowie die Entsorgung von Computern, Notebooks und weiteren IT-Geräten. ProCoReX betreut Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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