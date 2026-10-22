NEXCOM präsentiert KI-Robotikplattform RoboWIZ auf der NVIDIA GTC in Berlin

KI-Robotikplattform RoboWIZ von NEXCOM und seine Robotiktochter NexCOBOT wird an der NVIDIA GTC in Berlin vorgestellt.

Offenes Ökosystem verbindet KI-Steuerung, Wahrnehmung, Bewegungssteuerung und funktionale Sicherheit für Physical-AI-Roboter

BERLIN, Deutschland – 22. Oktober 2026 – NEXCOM und seine Robotiktochter NexCOBOT präsentieren die KI-Robotikplattform RoboWIZ am 21. und 22. Oktober 2026 auf der NVIDIA GTC in Berlin einem internationalen Fachpublikum.

RoboWIZ ist ein offenes Entwicklungsökosystem für KI-basierte Roboter. Es verbindet die Steuerungen von NexCOBOT mit Komponenten, Software und Entwicklungsdienstleistungen von Technologiepartnern aus der Robotik. Die Plattform erleichtert die Integration von KI-Rechenleistung, Kameras und Sensoren, Echtzeit-Bewegungssteuerung, Antrieben und Aktoren, funktionaler Sicherheit, Cybersicherheit sowie Anwendungssoftware in funktionsfähige Robotersysteme.

RoboWIZ wurde im August 2026 erstmals auf der Automation Taipei in Taiwan vorgestellt. NEXCOM demonstrierte dort gemeinsam mit Partnern des Ökosystems entwickelte Anwendungen für humanoide Roboter, vierbeinige Roboter und Zweiarmroboter. Auf der GTC in Berlin stellt NEXCOM die Partner RealSense, Stereolabs, Synapticon und Reynolds & Moore sowie seine auf NVIDIA IGX Thor basierende Robotikplattform in den Mittelpunkt.

RoboWIZ vereint fünf Technologiebereiche in einem Entwicklungsökosystem

RoboWIZ deckt fünf zentrale Bereiche der Roboterentwicklung ab: KI-Kernsteuerung, funktionale Sicherheit und Cybersicherheit, visuelle Wahrnehmung, Echtzeitsteuerung sowie Aktorik und Robotersysteme.

Die KI-Steuerungsebene unterstützt Rechenplattformen der Unternehmen NVIDIA, Intel und Qualcomm. Zu den weiteren Bestandteilen des Ökosystems zählen Robotergelenke, Antriebe, Greifer und Roboterhände mit feinmotorischen Fähigkeiten sowie Kameras, Sensoren, Kommunikationsmodule und Robotiksoftware.

RoboWIZ ist nicht auf eine bestimmte Roboterkonfiguration festgelegt. Entwickler können die Technologien entsprechend dem jeweiligen Robotertyp und Einsatzgebiet auswählen. Über das RoboWIZ-Partnerprogramm haben Technologieanbieter die Möglichkeit, ihre Produkte mit den KI-Steuerungen von NexCOBOT zu integrieren und das Ökosystem somit um zusätzliche Hardware- und Softwareoptionen zu erweitern.

Dieser Ansatz ermöglicht es, denselben Entwicklungsrahmen für unterschiedliche Robotertypen zu nutzen, darunter humanoide und vierbeinige Roboter, mobile Manipulatoren, kollaborative Roboter und autonome mobile Roboter.

„In der Robotik gibt es keine Sicherheitsarchitektur, die für alle Anwendungen gleichermaßen geeignet ist. Der richtige Ansatz hängt vom jeweiligen Roboter, seinem vorgesehenen Einsatzbereich, der Betriebsumgebung, den Gefährdungen und dem erforderlichen Risikominderungsgrad ab. Als einer der ersten Anwender von IGX Thor begegnet NexCOBOT dieser Herausforderung mit dem MARS400 T20. Die Plattform vereint KI, Bewegungssteuerung und funktionale Sicherheit mit T5000-Spezifikationen sowie acht GMSL-Kameraeingängen. Sie bietet Entwicklern eine hohe Rechenleistung und eine flexible, praxisgerechte Grundlage für Safety by Design, Systemintegration und Validierung“, sagt Paul Schmitt, CTO von Reynolds & Moore.

Vier Technologiepartner erweitern RoboWIZ um Wahrnehmung, Bewegungssteuerung und Sicherheit

Auf der GTC in Berlin präsentiert NEXCOM vier RoboWIZ-Partner, die unterschiedliche Bereiche der Roboterarchitektur abdecken.

RealSense zeigt Tiefenkameras und Computer-Vision-Technologie für die Wahrnehmung von Robotern. Diese unterstützen Funktionen wie Navigation, räumliche Orientierung sowie Greif- und Handhabungsaufgaben.

Stereolabs bietet ZED-Stereokameras und Software zur dreidimensionalen Wahrnehmung. NEXCOM und Stereolabs haben bereits bei der Integration von ZED-Kameras und zugehöriger Software in Edge-KI-Systeme von NEXCOM für Robotik- und Industrieanwendungen zusammengearbeitet.

Synapticon präsentiert EtherCAT-basierte Technologien für Servoantriebe, Bewegungssteuerung und funktionale Sicherheit von Robotergelenken und Aktoren. Die SOMANET-Antriebstechnologie des Unternehmens kombiniert Motorsteuerung, Kommunikation und Sicherheitsfunktionen in kompakten Antriebsmodulen.

Reynolds & Moore bietet Entwicklungsdienstleistungen im Bereich der funktionalen Sicherheit an. Dazu zählen Risikobeurteilungen, die Auslegung von Sicherheitssystemen, Unterstützung bei der Validierung und die Begleitung von Zertifizierungsverfahren. Diese Dienstleistungen ergänzen die Hard- und Software, die bei der Entwicklung von Robotersteuerungssystemen zum Einsatz kommt.

Die vier Partner verdeutlichen, dass RoboWIZ neben der zentralen Robotersteuerung auch Technologien und Entwicklungsdienstleistungen für weitere Bereiche des Robotersystems einbindet.

NEXCOM bringt seine auf NVIDIA IGX Thor basierende Robotikplattform nach Berlin

Auf der GTC in Berlin zeigt NEXCOM auch seine Robotikplattform auf Basis von NVIDIA IGX Thor.

Das Unternehmen hat das auf NVIDIA IGX Thor basierende System MARS400 T20 bereits im März 2026 auf der NVIDIA GTC in San José vorgestellt. Das System kombiniert KI-Rechenleistung auf Basis von NVIDIA Blackwell mit NEXCOM-Technologien für Echtzeit-Bewegungssteuerung, funktionale Sicherheit und Cybersicherheit.

Die auf der IGX-Thor-Plattform basierende Lösung ist auf die Steuerungsanforderungen anspruchsvoller Robotersysteme ausgelegt, bei denen KI-Rechenleistung mit deterministischer Bewegungssteuerung und Sicherheitsfunktionen zusammenwirken muss. NEXCOM präsentiert die Plattform als Teil seines umfassenden RoboWIZ-Robotikportfolios auf der Konferenz.

Die RoboWIZ KI Robotics Plattform und NEXCOM sind am Stand 7040 zu finden.

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NEXCOM International wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Edge Computing und das industrielle Internet der Dinge (Industrial IoT). NEXCOM bietet integrierte Lösungen für SD-Edge Computing (Software-defined Edge Computing) sowie moderne MOM-Plattformen (Manufacturing Operations Management). Das umfassende Lösungsportfolio umfasst Netzwerk- und Kommunikationstechnik, mobile Computersysteme, Robotiklösungen, Smart-City- und Retail-Anwendungen, digitale Gesundheit, AIoT-Services, OT-Cybersicherheit und Industrial IoT. Sämtliche Lösungen werden auf Basis offener Standards entwickelt. NEXCOM erweitert sein AIoT-Ökosystem kontinuierlich weiter aus und unterstützt damit die ESG-Transformation sowie die vielfältigen Anforderungen seiner Kunden weltweit durch Innovation und Nachhaltigkeit.

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