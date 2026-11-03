Wenn Maschinen mit Licht zeigen, was sie tun: FlexLED II

LED2WORK präsentiert FlexLED II zur SPS 2026: Drei flexible LED-Streifen für Arbeitslicht, Statusanzeigen und Prozessvisualisierung – mit neuem IO-Link-Controller für die Pixel-Variante.

Eine Verpackungsmaschine läuft störungsfrei, ein Pufferbehälter füllt sich, ein Montageprozess nähert sich dem Abschluss. Wie lassen sich solche Informationen unmittelbar an der Anlage sichtbar machen? LED2WORK stellt mit FlexLED II eine neue Serie industrieller LED-Streifen vor. Drei Varianten verbinden kompakte Bauform mit unterschiedlichen Funktionen: von der Arbeitsbeleuchtung bis zur dynamischen Anzeige von Prozessdaten.

Drei Varianten für den Maschinenalltag

Die flexiblen LED-Streifen lassen sich auch bei begrenztem Bauraum einsetzen. IP67, M12-Anschluss und sechs kürzbare Längen von 0,25 bis 5 m (RGB-W: ab 0,3 m) erleichtern den Einsatz in geeigneten industriellen Umgebungen.

FlexLED II White liefert homogenes, tageslichtweißes Licht mit 5700 Kelvin und einer Farbwiedergabe von Ra >= 80. Beispielsweise lassen sich Wartungsklappen, Montageplätze oder schwer zugängliche Bereiche einer Automatisierungszelle ausleuchten. Der Streifen wird direkt mit 24 V DC (-10 % / +5 %) betrieben.

FlexLED II RGB-W kombiniert farbige Statussignale mit einem separaten Weißlichtkanal. An einer Verpackungsmaschine kann dieselbe Lichtlinie beispielsweise im Normalbetrieb grün und bei einer Störung rot leuchten. Zusätzlich steht ein separater Weißlichtkanal (5700 K) als Arbeitslicht zur Verfügung. Die Ansteuerung erfolgt wahlweise direkt per SPS (24 V DC, digital) oder über die LED2WORK RGB-W-Dimmer mit M12- oder Klemmanschluss.

FlexLED II Pixel ermöglicht die individuelle Ansteuerung jeder einzelnen LED. So kann ein wachsender Lichtbalken den Füllstand eines Behälters oder den Fortschritt eines Fertigungsprozesses anzeigen. Auch Prozesswerte wie Temperatur, Druck oder Durchfluss lassen sich dynamisch visualisieren.

Prozessdaten sichtbar machen, per IO-Link parametrieren

Der entscheidende Vorteil liegt im neuen Steuerungskonzept: LED2WORK entwickelt einen eigenen IO-Link-Controller mit vier vorbereiteten Anzeigemodi: Füllstand, Gauge, Segment und Ganzstreifen. Maschinen- und Anlagenbauer, die mit IO-Link vertraut sind, können den Pixel-Streifen damit relativ einfach auf ihre Anwendung einstellen und parametrieren, um typische Prozessdaten zu visualisieren.

White und RGB-W sind ab November 2026 auf Lager. FlexLED II Pixel-Streifen und IO-Link-Controller werden Anfang 2027 verfügbar sein. Auf der SPS werden sie bereits funktionsfähig demonstriert.

Mit FlexLED II zeigt LED2WORK, wie sich Arbeitslicht, Maschinenstatus und Prozessinformationen als funktionale Bestandteile moderner Maschinenkonzepte integrieren lassen.

SPS 2026: 24. bis 26. November, Nürnberg, Halle 3C, Stand 371.

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Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

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