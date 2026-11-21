Wenn Server, Datenträger und Backup-Medien ihren Standort wechseln, zählt jede Übergabe. ProCoReX bietet dafür auf Wunsch Transporte im gepanzerten B2-Geld- und Werttransporter.

Unna – Ein Server wird ausgebaut, eine Filiale geschlossen oder ein Rechenzentrumsstandort verlagert: In solchen Momenten verlassen IT-Systeme ihre vertraute Sicherheitsumgebung. Auf Festplatten, SSDs und Backup-Medien können weiterhin sensible Unternehmensdaten liegen. Für Transporte mit erhöhtem Schutzbedarf bietet die ProCoReX Europe GmbH deshalb auf Wunsch den Einsatz eines gepanzerten B2-Geld- und Werttransporters an.

Das Fahrzeug ist Teil eines projektbezogenen Transportkonzepts für IT-Hardware und Datenträger. ProCoReX stimmt mit dem Auftraggeber ab, welche Systeme bewegt werden, wer sie übergibt und entgegennimmt und welche Anforderungen an Behälter, Kennzeichnung und Dokumentation bestehen. Der Transport kann zu einem neuen Standort, in eine vereinbarte Zwischenlagerung oder zur weiteren Verarbeitung führen.

Wenn der Transportweg zum Teil des Sicherheitskonzepts wird.

Bei einem IT-Standortwechsel genügt es nicht, den Zielort festzulegen. Entscheidend ist auch, was zwischen Abbau und Ankunft geschieht: Wer übernimmt die Geräte? Welche Behälter gehören zu welchem Standort? Wann wechselt die Verantwortung? Und wie lässt sich die Übergabe später nachvollziehen?

Diese Fragen stellen sich besonders bei Servern und Storage-Systemen, Backup-Medien, Datenträgern aus regulierten Bereichen und größeren Mengen an Arbeitsplatz-IT. Für Banken, Versicherungen, Kliniken, Behörden, Forschungseinrichtungen und Betreiber kritischer Infrastrukturen kann ein Transport mit erhöhtem Schutzbedarf sinnvoll sein.

ProCoReX verwendet für solche Projekte verschließbare Transportbehälter. Behälter können individuell gekennzeichnet und ihre Nummern in den Transportprotokollen erfasst werden. Auch eine dokumentierte Übergabekette lässt sich vereinbaren. Sie hält fest, welche Geräte oder Behälter an den jeweiligen Punkten übernommen und an wen sie übergeben wurden.

Gepanzerter Transport nach vereinbartem Schutzbedarf:

Der B2-Geld- und Werttransporter ist eine Option für besonders sensible Transporte. Ob er eingesetzt wird, richtet sich nach dem Schutzbedarf und den Anforderungen des jeweiligen Projekts. ProCoReX plant dazu mit dem Kunden unter anderem Mengen, Standorte, Zeitfenster, Ansprechpersonen und Übergabepunkte.

Auf Wunsch können ergänzende Angaben zum Transport, etwa GPS-Daten des Fahrzeugs, Bestandteil der Dokumentation sein. So steht nicht allein das Fahrzeug im Fokus, sondern ein abgestimmter Ablauf von der Übernahme bis zur Ankunft.

Die Leistung kann auch in größere Standortprojekte eingebunden werden. ProCoReX begleitet Unternehmen beim Hardware-Abbau und bei Roll-outs: Weiter benötigte Systeme werden für den Transport vorbereitet und an den vorgesehenen Standort gebracht. Geräte und Datenträger, die endgültig aus dem Betrieb ausscheiden, können anschließend in die dokumentierte IT-Entsorgung und Datenträgervernichtung nach ISO/IEC 21964 überführt werden.

Unternehmen, die einen Standortwechsel, den Transport sensibler Datenträger oder den Rückbau größerer IT-Bestände planen, können ihren Bedarf über die Seite zum Sicherheitsspezialtransport für IT Geräte anfragen.

Über die ProCoReX Europe GmbH

Die ProCoReX Europe GmbH mit Sitz in Unna unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der sicheren Bewegung, dem Rückbau und der Außerbetriebnahme von IT-Systemen. Zum Leistungsangebot gehören der Transport sensibler IT-Hardware und Datenträger, Hardware-Abbau und Roll-outs sowie die dokumentierte Datenträgervernichtung und IT-Entsorgung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de

email : anfragen@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH mit Sitz in Unna begleitet Unternehmen und Organisationen bei der sicheren Bewegung, dem Rückbau und der Außerbetriebnahme von IT-Systemen. Zum Leistungsangebot gehören Sicherheitsspezialtransporte für IT-Hardware und Datenträger, Hardware-Abbau und Roll-outs sowie dokumentierte Datenträgervernichtung nach ISO/IEC 21964 und IT-Entsorgung.

Pressekontakt:

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Herr Jan Aleksander Jakubowski

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