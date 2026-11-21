Seit Oktober 2026 läuft das zweite ESU-Jahr für Windows 10 in Unternehmen. ProCoReX erläutert, warum beim Hardwarewechsel auch Abholung, Datenträgerbehandlung und Nachweise geplant werden müssen.

Für Unternehmen, die berechtigte Geräte mit Windows 10 Version 22H2 über das Programm für erweiterte Sicherheitsupdates (ESU) weiterbetreiben, hat am 14. Oktober 2026 das zweite ESU-Abdeckungsjahr begonnen. Die zeitlich begrenzte Übergangslösung macht die weitere Planung des Gerätebestands erforderlich. Werden Arbeitsplatzrechner ersetzt, endet die Aufgabe jedoch nicht mit der Einrichtung ihrer Nachfolger: Auf den ausgemusterten Computern können weiterhin vertrauliche Unternehmensdaten gespeichert sein.

Die ProCoReX Europe GmbH nimmt den aktuellen Übergang zum Anlass, auf einen häufig unterschätzten Teil des Hardwarewechsels hinzuweisen: die kontrollierte Behandlung der bisherigen Geräte vom letzten Arbeitstag bis zur dokumentierten Datenträgervernichtung oder einer geeigneten Weiterverwendung.

Sicherheitsupdates und Datenträgerbehandlung erfüllen unterschiedliche Aufgaben

Microsoft bietet berechtigten, im ESU-Programm registrierten Geräten mit Windows 10 Version 22H2 weiterhin wichtige und kritische Sicherheitsupdates. Die hier genannten Laufzeiten betreffen das ESU-Angebot für Organisationen; für andere Windows-Editionen und insbesondere LTSC-Versionen sind die jeweiligen Lebenszyklen gesondert zu prüfen. Für Organisationen ist die Teilnahme für maximal drei Jahre nach dem regulären Supportende vorgesehen. Daraus folgt keine pauschale Pflicht, sämtliche Windows-10-Rechner sofort zu entsorgen. Unternehmen müssen vielmehr entscheiden, welche Systeme weiterbetrieben, umgestellt oder ersetzt werden.

Fällt die Entscheidung auf einen Austausch, entsteht eine zweite Aufgabe: Der Verbleib der bisherigen Hardware und ihrer Speichermedien muss geklärt werden. Ein deaktiviertes Benutzerkonto oder die Trennung vom Firmennetzwerk entfernt keine lokal gespeicherten Dokumente. Auch das einfache Löschen von Dateien ersetzt kein geeignetes Verfahren zur sicheren Datenbehandlung.

Vor der Abholung einen eindeutigen Bestand schaffen

Für einen geordneten Gerätewechsel sollten IT-Verantwortliche festlegen, welche Computer weiterverwendet werden und welche zur Entsorgung vorgesehen sind. Dabei ist zu erfassen, ob Festplatten, SSDs oder zusätzliche Speichermedien noch eingebaut sind.

Über ihr Angebot zur Computerentsorgung mit sicherer Abholung und Datenträgervernichtung unterstützt ProCoReX Unternehmen, Behörden und Organisationen bei der weiteren Behandlung ausgemusterter IT. Der konkrete Leistungsumfang wird projektbezogen abgestimmt.

Eine Bestandsliste erleichtert die Übergabe. Wenn der Auftrag eine Zuordnung einzelner Geräte oder Datenträger erfordert, sollte die Seriennummernerfassung ausdrücklich vereinbart werden. Ebenso wichtig ist eine getrennte Kennzeichnung von Geräten, die weiterbetrieben werden sollen. So lässt sich vermeiden, dass benötigte Hardware versehentlich in einen Vernichtungsauftrag gelangt.

Auch zwischen Abschalten und Abholen müssen Zugriffe geregelt sein

Ausgemusterte Rechner sollten bis zur Übergabe an einem Ort aufbewahrt werden, zu dem nur berechtigte Personen Zugang haben. Für die Abholung sind Ansprechpartner, Mengen, Übergabepunkte und geeignete Transportmittel vorab festzulegen.

Der Schutzbedarf bestimmt, welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll sind. Dazu können verschlossene Sicherheitsbehälter, Plomben und dokumentierte Übergaben gehören. Entscheidend ist, dass die vereinbarten Maßnahmen zum Bestand und zum Auftrag passen.

Bei einem Hardwarewechsel über mehrere Niederlassungen hinweg sollte eine zentrale verantwortliche Stelle die Abholungen koordinieren. Sie kann Übergabeunterlagen zusammenführen und prüfen, ob alle vorgesehenen Geräte und Datenträger berücksichtigt wurden.

Den Abschluss anhand des tatsächlichen Auftrags prüfen

Ist eine Datenträgervernichtung beauftragt, müssen Datenträgertyp, Schutzbedarf und das geeignete Verfahren aufeinander abgestimmt werden. Nach Unternehmensangaben bietet ProCoReX Datenträgervernichtung mit einem nach ISO/IEC 21964-3 DEKRA-zertifizierten Prozess an. Die Unternehmenszertifizierung ist vom Nachweis über einen einzelnen Vernichtungsauftrag zu unterscheiden. Gewünschte Sicherheitsstufen, eine mögliche Seriennummernerfassung und der Umfang der Nachweise sollten bereits vor der Abholung feststehen.

Der Abschlussnachweis sollte sich dem tatsächlich bearbeiteten Bestand zuordnen lassen. Bei Abweichungen zwischen angekündigten und übernommenen Mengen ist eine Klärung erforderlich. Erst dann lässt sich der Hardwarewechsel auch für die bisherigen Geräte nachvollziehbar abschließen.

Leistungen und Kosten vor dem Gerätewechsel abstimmen

Für die Projektplanung sollten Auftraggeber Gerätearten, Mengen, Standorte und die gewünschte Behandlung der Datenträger benennen. Verwertung, Abholung und Transport sowie eine gegebenenfalls beauftragte Datenträgervernichtung sind dabei getrennte Leistungsbestandteile. Eine gegebenenfalls kostenfreie Verwertung bedeutet nicht, dass auch Abholung, Transport oder Vernichtung kostenfrei erfolgen.

Informationen zum Leistungsangebot finden Unternehmen auf der Startseite für PC- und IT-Entsorgung mit dokumentierter Datenträgerbehandlung.

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Herr Jan Aleksander Jakubowski

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email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen beim sicheren Umgang mit ausgedienter IT. Das Leistungsspektrum umfasst die dokumentierte Vernichtung von Datenträgern und Festplatten, die sichere Abholung und den Transport sowie die Entsorgung von Computern, Notebooks und weiteren IT-Geräten. ProCoReX betreut Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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