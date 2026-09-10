Österreichische Bundesliga-Klasse: Union Tigers Vöcklabruck beim Champions Cup 2026 in Ahlhorn

Mit den Union Tigers Vöcklabruck ist beim EFA 2026 Fistball Women’s and Men’s Champions Cup am 19. und 20. September 2026 ein weiteres österreichisches Spitzenteam in Ahlhorn am Start.

Ahlhorn. Mit den Union Tigers Vöcklabruck ist beim EFA 2026 Fistball Women’s and Men’s Champions Cup am 19. und 20. September 2026 ein weiteres österreichisches Spitzenteam in Ahlhorn am Start.

Die erste Mannschaft der Tigers Vöcklabruck spielt in der höchsten Spielklasse Österreichs, der 1. Bundesliga. Das Team bringt damit Bundesliga-Erfahrung und sportliche Qualität ins Teilnehmerfeld ein und sorgt für zusätzliche internationale Spannung im Männerwettbewerb. Faustballfans dürfen sich auf packende Duelle mit der europäischen Konkurrenz freuen.

Damit ein Turnier dieser Größenordnung gelingt, engagieren sich zahlreiche Partner aus der Region. Die NTM Entsorgungssysteme GmbH unterstützt den Champions Cup 2026 als Sponsor. Das Unternehmen ist auf Entsorgungs- und Fahrzeugtechnik spezialisiert und leistet mit seinem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Ausrichtung dieses internationalen Sportereignisses.

Der EFA 2026 Fistball Champions Cup steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Olaf Lies, der die Schirmherrschaft für das gesamte Turnier übernommen hat. Den Männerwettbewerb begleitet zusätzlich der Landrat des Landkreises Oldenburg, Dr. Christian Pundt, als Schirmherr.

Tickets und weitere Informationen unter championscup.ahlhornersv.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ahlhorner SV Faustball

Herr Michael Müller

Katharinenstrasse 14

26197 Ahlhorn

Deutschland

fon ..: 04435-971010

web ..: https://championscup.ahlhornersv.de/

email : info@mueller-ahlhorn.com

Willkommen in der Faustball-Arena Ahlhorn – dem Wohnzimmer des Ahlhorner SV von 1921 und einer der bekanntesten Faustballadressen Deutschlands.

An der Katharinenstraße im niedersächsischen Ahlhorn, mitten in der Gemeinde Großenkneten, liegt eine Anlage, die weit mehr ist als ein Sportplatz. Hier trainieren und spielen rund 30 Mannschaften des ASV, von den Jüngsten im Nachwuchs bis zu den Bundesliga-Teams der Frauen und Männer. Mehr als 100 deutsche Meistertitel, neun Europapokalsiege der Frauen und zwei Weltpokale erzählen von einer Erfolgsgeschichte, die in diesem Dorf ihresgleichen sucht.

Wenn an Spieltagen der Ball über die Leine fliegt, die Zuschauer dicht am Feld stehen und die Angriffe krachen, spürt man, warum Ahlhorn als Faustball-Hochburg gilt. Ein Höhepunkt steht bereits fest: Am 19. und 20. September 2026 ist die Faustball-Arena Gastgeber des EFA Fistball Champions Cup der Frauen und Männer.

Faustball auf Topniveau – auf dem Dorf. Willkommen in Ahlhorn.

Pressekontakt:

Ahlhorner SV Faustball

Michael Müller

Katharinenstrasse 14

26197 Ahlhorn

fon ..: 04435-971010

web ..: https://championscup.ahlhornersv.de/

email : info@mueller-ahlhorn.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.