Österreichische Spitzenklasse: Sport Union Nussbach beim Champions Cup 2026 in Ahlhorn

Mit der Sport Union Nussbach reist am 19. und 20. September 2026 eines der stärksten Frauenteams Österreichs nach Ahlhorn.

Ahlhorn. Internationales Flair beim EFA 2026 Fistball Women’s and Men’s Champions Cup: Mit der Sport Union Nussbach reist am 19. und 20. September 2026 eines der stärksten Frauenteams Österreichs nach Ahlhorn.

Die Sektion Faustball ist das sportliche Aushängeschild der Union Nußbach. Die Damen-Bundesligamannschaft zählt zu den besten Teams Europas und spielt seit 2012 in der höchsten Spielklasse Österreichs. In Ahlhorn tritt Nussbach mit dem Anspruch an, im europäischen Vergleich ganz vorne mitzuspielen – ein weiterer Beleg für das hohe sportliche Niveau des Turniers.

Zum Gelingen der Veranstaltung tragen zahlreiche regionale Partner bei. Zu ihnen gehört die BLG Logistics Group aus Bremen, einer der führenden Logistikdienstleister Norddeutschlands mit internationaler Ausrichtung. Mit ihrem Engagement unterstützt die BLG den europäischen Spitzensport in der Region und unterstreicht die Bedeutung des Champions Cup 2026 als überregionales Sportereignis.

Der EFA 2026 Fistball Champions Cup steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Olaf Lies, der die Schirmherrschaft für das gesamte Turnier übernommen hat. Den Männerwettbewerb begleitet zusätzlich der Landrat des Landkreises Oldenburg, Dr. Christian Pundt, als Schirmherr.

Tickets und weitere Informationen unter championscup.ahlhornersv.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ahlhorner SV Faustball

Herr Michael Müller

Katharinenstrasse 14

26197 Ahlhorn

Deutschland

fon ..: 04435-971010

web ..: https://championscup.ahlhornersv.de/

email : info@mueller-ahlhorn.com

Willkommen in der Faustball-Arena Ahlhorn – dem Wohnzimmer des Ahlhorner SV von 1921 und einer der bekanntesten Faustballadressen Deutschlands.

An der Katharinenstraße im niedersächsischen Ahlhorn, mitten in der Gemeinde Großenkneten, liegt eine Anlage, die weit mehr ist als ein Sportplatz. Hier trainieren und spielen rund 30 Mannschaften des ASV, von den Jüngsten im Nachwuchs bis zu den Bundesliga-Teams der Frauen und Männer. Mehr als 100 deutsche Meistertitel, neun Europapokalsiege der Frauen und zwei Weltpokale erzählen von einer Erfolgsgeschichte, die in diesem Dorf ihresgleichen sucht.

Wenn an Spieltagen der Ball über die Leine fliegt, die Zuschauer dicht am Feld stehen und die Angriffe krachen, spürt man, warum Ahlhorn als Faustball-Hochburg gilt. Ein Höhepunkt steht bereits fest: Am 19. und 20. September 2026 ist die Faustball-Arena Gastgeber des EFA Fistball Champions Cup der Frauen und Männer.

Faustball auf Topniveau – auf dem Dorf. Willkommen in Ahlhorn.

Pressekontakt:

Ahlhorner SV Faustball

Michael Müller

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