Die SPORTMATCH-Pro Gemeinschaft verbindet

Die Integrierte Vereinsplattform, Education-Angebote und ein besonders geschützter Frauenbereich ergänzen die Vernetzung von Athleten, Coaches, Vereinen und Verbänden.

SPORTMATCH-Pro verbindet Sport, Vereinsleben und respektvollen Austausch

Integrierte Vereinsplattform, Education-Angebote und ein besonders geschützter Frauenbereich ergänzen die Vernetzung von Athleten, Coaches, Vereinen und Verbänden.

Göfis, 5. November 2026 – Sportliche Entwicklung braucht passende Kontakte, Wissen und ein verlässliches Umfeld. SPORTMATCH-Pro verbindet diese Bereiche auf einer sportartenübergreifenden Plattform. Athleten, Coaches, Vereine und Verbände können sich präsentieren, Kontakte finden und miteinander austauschen.

Ob Trainingspartner, geeigneter Coach oder neuer Verein: Die Suche nach passenden Menschen und Strukturen gehört zum sportlichen Alltag. SPORTMATCH-Pro möchte diese Suche erleichtern und Verbindungen fördern, die über einzelne Wettkämpfe hinaus Bestand haben.

Vereinsplattform integriert

Neben der persönlichen Vernetzung umfasst SPORTMATCH-Pro eine integrierte Vereinsplattform. Mitgliederverwaltung, Gruppenchats, Trainingspläne und Veranstaltungen unterstützen die Zusammenarbeit innerhalb eines Vereins. Damit verbindet die Plattform die Suche nach neuen Kontakten mit der Organisation des bestehenden Vereinslebens.

Gerade im Nachwuchssport greifen Training, Kommunikation und Betreuung ineinander. Übersichtliche Abläufe sollen Verantwortlichen helfen, mehr Zeit für die Menschen hinter den sportlichen Leistungen zu gewinnen.

Geschützter Frauenbereich für respektvollen Austausch

Diskussionen nach dem Muster „Frauen gegen Männer“ können sportliche Leistungen und individuelle Erfahrungen in den Hintergrund drängen. Abwertende Vergleiche, Hasskommentare und anzügliche Bemerkungen erschweren einen sachlichen Austausch und können Menschen davon abhalten, sich öffentlich einzubringen.

SPORTMATCH-Pro berücksichtigt diese Problematik mit einem eigenen, besonders geschützten Frauenbereich. Sportlerinnen und Trainerinnen sollen dort Raum für Vernetzung, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung finden – etwa zu Training, Karrierewegen und persönlichen Herausforderungen im Sport.

Das Ziel ist ein respektvolles Miteinander. Unterschiedliche Erfahrungen sollen besprochen werden können, ohne Herabwürdigung, Belästigung oder sexualisierte Kommentare hinnehmen zu müssen. Dieser Anspruch gilt für die gesamte Community von SPORTMATCH-Pro.

Wissen als Grundlage sportlicher Entwicklung

Ein ergänzender Education-Bereich greift Themen wie Trainingsplanung, Regeneration, Teamarbeit und Verantwortung auf. Illustrierte Geschichten verbinden sportliche Herausforderungen mit verständlich aufbereiteten Wissensinhalten. Auch Leistungsdruck, der Umgang mit Rückschlägen und die Verantwortung von Coaches und Vereinsführungen werden thematisiert.

Hinter SPORTMATCH-Pro steht Christian Graupeter MSc, DOSB-Diplom-Trainer mit Erfahrung im Vereins- und Leistungssport. Seine persönliche Coaching-Philosophie lautet: „Sei der Coach, der du immer sein wolltest.“

Dieser Gedanke prägt die Ausrichtung der Plattform: Sportler sollen Zugang zu passenden Kontakten und Wissen erhalten und in ihrer Entwicklung als Menschen unterstützt werden.

SPORTMATCH-Pro richtet sich an unterschiedliche Sportarten und Leistungsstufen. Im Mittelpunkt stehen Vernetzung, gemeinsames Lernen und ein verantwortungsvolles sportliches Umfeld.

Weitere Informationen:

https://sportmatch-pro.de

Über SPORTMATCH-Pro

SPORTMATCH-Pro ist eine digitale Plattform zur Vernetzung von Athleten, Coaches, Vereinen und Verbänden. Sie verbindet Kontaktsuche und Community mit einer integrierten Vereinsplattform sowie Education-Angeboten. Besondere Schwerpunkte liegen auf respektvollem Austausch und verantwortungsvoller sportlicher Entwicklung.

Pressekontakt

Christian Graupeter MSc

SPORTMATCH-Pro

E-Mail: sportmatchpro@gmail.com

Website: https://sportmatch-pro.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Christian Graupeter MSc

Herr Christian Graupeter

Kirchstraße 6

6811 Göfis

Österreich

fon ..: +436607707754

web ..: https://sportmatch-pro.de

email : sportmatchpro@gmail.com

SPORTMATCH-Pro – Vernetzung, Wissen und Gemeinschaft im Sport

SPORTMATCH-Pro ist eine digitale Sportplattform aus Göfis in Vorarlberg. Sie verbindet Athleten, Coaches, Vereine und Verbände über Sportarten und Landesgrenzen hinweg. Unter dem Leitgedanken „find.connect.grow.“ unterstützt sie die Suche nach passenden Kontakten und fördert Austausch, Zusammenarbeit und sportliche Entwicklung.

Die integrierte Vereinsplattform ergänzt das Netzwerk um Funktionen für den Vereinsalltag: Mitgliederverwaltung, Gruppenchats, Trainingsplanung und Veranstaltungen. So verbindet SPORTMATCH-Pro die persönliche Vernetzung mit den organisatorischen Aufgaben von Sportvereinen.

Weitere Schwerpunkte bilden die Bereiche Education, Clean Sport und Women in Sports. Verständlich aufbereitete Wissensinhalte und illustrierte Geschichten behandeln Trainingslehre, Regeneration, Teamarbeit und Verantwortung.

Pressekontakt:

Christian Graupeter MSc

Herr Christian Graupeter

Kirchstraße 6

6811 Göfis

fon ..: +436607707754

email : kontakt@cg-halei.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.