KletterRetter bringt neue Produkte mit auf die Alpinmesse 2026

Neue Ideen, neue Produktkategorien und bewährte KletterRetter-Klassiker: Auf der Alpinmesse in Innsbruck zeigt KletterRetter, was es Neues für Kletterer, Bergsteiger und Outdoor-Begeisterte gibt.
Müllheim, 04. November 2026 Am 21. und 22. November ist KletterRetter auf der Alpinmesse in Innsbruck dabei. Besucher können das bekannte Sortiment rund um Hautpflege, Chalk und Kletterzubehör entdecken und einen Blick auf die neuesten Produktentwicklungen werfen.
Das gibt’s Neues
Auf der Alpinmesse hat KletterRetter einige Neuheiten im Gepäck. Dazu gehört eine neue Bekleidungskollektion aus 100 % Bio-Baumwolle, hergestellt in Portugal. Außerdem steigt KletterRetter in den Bereich Nahrungsergänzungsmittel ein und stellt eine neue Lösung für alle vor, die beim Klettern und Bouldern mit schwitzigen Händen zu kämpfen haben.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Sicherheit am Berg. Mit dem Outdoor-Erste-Hilfe-Set bietet KletterRetter einen praktischen Begleiter für Klettertouren, Mehrseillängenrouten und andere Outdoor-Abenteuer. Auch in diesem Bereich arbeitet das Unternehmen an neuen Ideen.
Natürlich dürfen die bekannten Produkte nicht fehlen. Besucher können sich vor Ort über die Hautpflegeprodukte für beanspruchte Hände, verschiedene Tape-Varianten und das Performance Chalk mit 10 % Upsalite® informieren.
Vorbeikommen, austauschen, Neues entdecken
Die Alpinmesse ist für KletterRetter eine gute Gelegenheit, direkt mit Kletterern, Bergsteigern und Outdoor-Begeisterten ins Gespräch zu kommen. Besonders der persönliche Austausch über Erfahrungen am Fels, in der Kletterhalle und auf Bergtouren liefert wertvolle Anregungen für die Weiterentwicklung des Sortiments.
Wer wissen möchte, was bei KletterRetter als Nächstes kommt, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, die Produkte kennenzulernen und sich mit dem Team auszutauschen.
Hier findet ihr KletterRetter
Alpinmesse 2026
Stand B1.62
21.-22. November 2026
Messe Innsbruck, Österreich
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
KletterRetter GmbH
Herr David Holmes
Breslauer Str. 4a
79379 Müllheim
Deutschland
fon ..: +49 (0) 7631 937 1550
web ..: https://www.kletterretter.com
email : presse@kletterretter.com
KletterRetter entwickelt seit 2013 Produkte für Kletterer und Boulderer. Was mit einer Handcreme für beanspruchte Hände begann, ist inzwischen zu einem vielseitigen Sortiment aus Hautpflege, Chalk, Tape und weiterem Kletterzubehör gewachsen. Dabei steht immer im Mittelpunkt, was Kletterer im Alltag und am Fels wirklich brauchen.
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