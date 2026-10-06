KletterRetter und Lattice Training starten gemeinsame Partnerschaft

Ab sofort arbeiten KletterRetter und Lattice Training zusammen. Die neue Partnerschaft verbindet zwei Bereiche, die für Kletterer unmittelbar zusammengehören: gesunde Haut und gezieltes Training.

Müllheim, Oktober 2026 – KletterRetter und Lattice Training arbeiten ab sofort zusammen. Die neue Partnerschaft verbindet zwei Bereiche, die für Kletterer unmittelbar zusammengehören: gesunde, belastbare Haut und gezieltes Klettertraining.

Seit mehr als 13 Jahren entwickelt KletterRetter Produkte speziell für die Hände und Haut von Kletterern. Lattice Training gehört zu den bekanntesten Anbietern für wissenschaftlich fundiertes Klettertraining und unterstützt Kletterer weltweit mit Coaching, Trainingsplänen und digitalen Trainingsangeboten.

„Für uns fühlt sich die Zusammenarbeit mit Lattice wie ein sehr natürlicher nächster Schritt an“, sagt David Holmes, Gründer und Geschäftsführer von KletterRetter. „Wir beschäftigen uns jeden Tag damit, wie Kletterer ihre Hände und Haut besser verstehen und pflegen können. Lattice macht im Trainingsbereich im Grunde dasselbe: Sie helfen Kletterern dabei, ihren Körper und ihre Leistung besser zu verstehen und gezielter zu trainieren.“

Zum Start der Partnerschaft erhält die KletterRetter Community Zugang zu zwei besonderen Angeboten von Lattice Training.

Die LatticePlan App erstellt individuelle Trainingspläne auf Basis der persönlichen Ziele, Erfahrung, verfügbaren Trainingsmöglichkeiten und des eigenen Zeitplans. Der Plan passt sich dabei laufend an das absolvierte Training an. KletterRetter Kunden können LatticePlan im Rahmen der Kooperation 30 Tage kostenlos testen.

Außerdem gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Onlinekurs „A Climber’s Guide to Training“. In sieben Modulen vermittelt der Kurs die wissenschaftlichen Grundlagen des Klettertrainings und zeigt, wie daraus ein sinnvoller eigener Trainingsplan entsteht. Dabei geht es nicht nur darum, welche Übungen man machen sollte, sondern auch darum, Training zu verstehen, Fortschritte einzuordnen und Probleme im eigenen Plan zu erkennen.

Die Zusammenarbeit soll jedoch mehr sein als eine reine Rabattaktion. KletterRetter und Lattice wollen ihr Wissen künftig auch in gemeinsamen Inhalten zusammenbringen und Kletterern praktische Informationen rund um Training, Hautpflege und Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen.

„Beim Klettern konzentrieren wir uns oft auf Kraft, Technik und Training. Aber wenn die Haut nicht mitmacht, ist die Session trotzdem vorbei“, so Holmes. „Genau diese Verbindung macht die Partnerschaft für uns spannend. Am Ende verfolgen wir beide dasselbe Ziel: Menschen dabei zu helfen, besser und langfristig mit Freude zu klettern.“

Weitere Informationen zur Kooperation und den Angeboten gibt es unter kletterretter.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KletterRetter GmbH

Herr Holmes David

Breslauerstr. 4a

79379 Müllheim

Deutschland

fon ..: 07631 937 1550

web ..: https://lattice.kletterretter.com

email : presse@kletterretter.com

KletterRetter GmbH entwickelt seit 2013 Pflegeprodukte und Zubehör speziell für Kletterer und Boulderer. Das Unternehmen mit Sitz in Müllheim im Markgräflerland hat sich auf die besonderen Anforderungen von Kletterhänden und beanspruchter Haut spezialisiert. Die Produkte werden in Deutschland und Europa hergestellt und sind heute bei Fachhändlern sowie international über Distributionspartner erhältlich. Neben Haut- und Handpflege entwickelt KletterRetter sein Sortiment kontinuierlich rund um die Bedürfnisse von Kletterern weiter.

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