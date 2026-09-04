ELA Container ist neuer Partner von Borussia Dortmund

Mobile Raumlösungen treffen auf Bundesliga-Fußball: ELA Container und Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gehen mit Beginn der Saison 2026/2027 gemeinsame Wege.

Das emsländische Familienunternehmen ELA Container aus Haren (Ems) und Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gehen mit Beginn der Saison 2026/2027 gemeinsame Wege. Rund um den SIGNAL IDUNA PARK wird ELA Container mit verschiedenen Maßnahmen Teil des Spieltags-Erlebnisses.

Die Partnerschaft bringt zwei Akteure zusammen, die in ihrem jeweiligen Umfeld für Verlässlichkeit, Dynamik und langfristiges Denken stehen. Während Borussia Dortmund professionellen Fußball, starke Identifikation und eine besondere Fankultur verkörpert, bringt ELA Container seine langjährige Kompetenz im Bereich modularer Raumlösungen in ein emotionales und leistungsorientiertes Umfeld ein.

Die Zusammenarbeit umfasst eine umfangreiche Markenpräsenz im Stadionumfeld und auf digitalen Werbeflächen, Bandenwerbung bei den BVB-Profis im SIGNAL IDUNA PARK sowie im Stadion Rote Erde, gemeinsame Social-Media-Aktivitäten – unter anderem bei den BVB-Frauen – sowie weitere gemeinsame Aktivierungen im Laufe der Saison. Darüber hinaus wird das Unternehmen langfristige infrastrukturelle Unterstützung leisten.

Ein erster Baustein steht bereits fest: ELA Container wird Raumlösungen für das neue Trainingszentrum der BVB-Frauen in Dortmund-Brackel liefern. Die Aufstellung soll in den kommenden Monaten beginnen. Damit unterstützt das Unternehmen den Ausbau der Infrastruktur im Klubumfeld und leistet einen konkreten Beitrag zu flexiblen und verlässlichen Raumkonzepten im Fußball.

Benedikt Scholz, Direktor Internationalisierung und Commercial Partnerships bei Borussia Dortmund, sagt: „Mit ELA Container haben wir einen Partner an unserer Seite, der flexible und hochwertige Raumlösungen mitbringt und uns ganz konkret dabei unterstützt, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Der gemeinsame Ausbau der Infrastruktur rund um unser Trainingsgelände und speziell die BVB-Frauen ist ein wichtiger Baustein unserer Entwicklung.“

Auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es eine inhaltliche Verbindung. Bei ELA Container basiert sie vor allem auf Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit und einem geschlossenen Produktkreislauf. Die mobilen Raumlösungen sind auf jahrzehntelange Nutzung ausgelegt, werden in unterschiedlichen Einsatzkontexten mehrfach verwendet und zwischen den Einsätzen professionell aufbereitet. Damit passt der Ansatz zu einem Geschäft, in dem langfristige und tragfähige Strukturen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Hinzu kommt eine kulturelle Nähe, die über den funktionalen Aspekt hinausgeht: Die Verbundenheit mit Herkunft, Tradition und klaren Werten spielt sowohl im Emsland als auch im Ruhrgebiet eine wichtige Rolle.

Paul Müller, Director Sales bei der ELA Container GmbH, sagt über die Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit mit dem BVB ist für uns ein wichtiger Schritt, um ELA Container in einem starken sportlichen Umfeld sichtbar zu machen. Gleichzeitig freuen wir uns, mit unseren Raumlösungen auch ganz konkret einen Beitrag in der Klubinfrastruktur zu leisten.“

Mit der neuen Partnerschaft baut ELA Container sein Engagement im professionellen Fußball weiter aus und freut sich auf viele gemeinsame Erfolge mit Borussia Dortmund.

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Auf dem Foto (v. l. n. r.): Benedikt Scholz – Direktor Internationalisierung und Commercial Partnerships bei Borussia Dortmund, Paul Müller – Director Sales bei ELA Container, Markus Corduan – Director Operations und Svenja Schlenker – Geschäftsführerin bei Borussia Dortmund.

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ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 11 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

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